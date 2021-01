Henry Flores, político de Nuevas Ideas, acorralado ​Henry Flores se presenta, ahora, a las elecciones de la municipalidad de Santa Tecla (El Salvador) Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de enero de 2021, 11:42 h (CET) A un escaso mes de las elecciones municipales de El Salvador, el honor del político de Nuevas Ideas (NI), Henry Flores está muy dañado.

Las noticias son constantes y todas ellas, verdad. Pruebas, imágenes, vídeos. La información de Flores aparece, como cuentagotas. Pero, todo ello, es veraz. Pero, vayamos por partes. A continuación, relatamos los hechos.



La figura política de Henry Flores

Henry Flores, es un político, del partido Nuevas Ideas, de El Salvador. Actualmente, también ostenta la Dirección Ejecutiva de la Red de Jóvenes Salvadoreños Unidos en el Exterior.



Además, es conocido por su estrecha relación con el presidente del país, Nayib Bukele.



Pese a su juventud, el partido ha apostado muy fuerte por su figura. Procedente de otro grupo político, a día de hoy es una de las 'cabezas' visibles del partido presidencial.

Henry Flores se presenta, ahora, a las elecciones de la municipalidad de Santa Tecla (El Salvador).



Denuncias, desde 2013 El noticiero mexicano, Rally Mundial publicaba, hace escasos días, La verdad sobre el político salvadoreño. Una noticia que desvela las denuncias, sobre Henry Flores, desde 2013.



Por lo que cita dicho medio, “este hombre lleva cometiendo, todo tipo delitos, desde hace años. Y muchos de ellos, estaban ocultos, por su cargo político”.

En 2013, la policía detuvo al político, al ser denunciado por supuestas amenazas a una empleada del Centro Nacional de Registros (CNR).



En aquella época, Henry Flores ejercía el puesto de periodista en el medio Transparencia Activa.



El 21 de julio de 2013, Henry Flores es demandado por el impago de las cuotas del alquiler, de marzo a julio (600US$), y por amenazas a Vanessa María Rosales.



Aunque Henry Flores intentó presentar un recurso de apelación, la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro confirmó la sentencia definitiva. Rally Mundial muestra la imagen.



El político intentó apelar dicha sentencia, pero, la justicia ratificó la denuncia, de Vanessa María Rosales.

"Del demandado señor HENRY ESMILDO FLORES CERON [...]Confirmase la sentencia definitiva pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil y Mercantil de esta ciudad"



Además, según Rally Mundial, en 2020, su casera volvió a denunciarle, por el mismo motivo.



2019: enfrentamiento con un compañero En 2019, Henry Flores vuelve a ser denunciado. El medio mexicano acredita dicho documento. "Con instrucciones de mi mandante el señor HAROLD MOISES BOTTO ULLOA, [...] vengo ante su digna autoridad a presentar DENUNCIA PENAL, en contra del señor JOSÉ MARÍA CHICAS RIVERA [...] y el señor HENRY ESMILDO FLORES CERÓN, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA..." Harold Moisés Botto, compañero de Nuevas Ideas, denuncia, por estafa agravada a Henry Flores. En aquel momento, Botto era candidato a la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán.



Servicios online gratis

Tal y como apunta el medio mexicano, Henry Flores contrató un servicio de troll center, que después, no pago.



