Liruch, la web líder de ocio y entretenimiento con la que conocer a gente La plataforma online ha ganando en usuarios durante los últimos meses gracias a la facilidad de uso y a la validación manual que garantiza la presencia de usuarios reales Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 26 de enero de 2021, 11:43 h (CET) Los últimos meses marcados por la pandemia del Covid-19 han cambiado los hábitos de las personas en cuanto a la forma de comunicarse y de entablar conversaciones. La prohibición de salir de casa durante la etapa más dura del confinamiento y la extensión de una movilidad cada vez más reducida han hecho que el contacto online a través de plataformas se haya disparado y el número de usuarios de este tipo de webs haya alcanzado máximos históricos.

Esto es lo que le ha sucedido a Liruch - Web Líder de Ocio y Entretenimiento, que ha visto crecer exponencialmente el número de usuarios registrados durante el último año, lo que le ha llevado a convertirse en una de las plataformas más utilizadas en nuestro país gracias a un diseño atractivo y a las facilidades que ofrece a la hora de entretenerse conociendo a gente de forma online.



En este sentido, una de las principalesventajas de la plataforma online y que le diferencia del resto de competidores es el proceso de registro. Según explican desde esta compañía, el proceso de validación de registro se hace manualmente, lo que garantiza la veracidad de la cuenta y evita mucho del “Spam” que está presente en otras plataformas y que incomoda a los usuarios.



Gracias a ello, las cuentas creadas existentes en Liruch son reales, lo que permite a los usuarios entretenerse divertidamente, conociendo gente, crear relaciones, hablar, chatear y, en definitiva, divertirse generando relaciones personales que con el paso del tiempo pueden ir a más. Y todo con la máxima seguridad y protección en un entorno online fiable, sin tener a primeras que quedar en persona.



En las próximas semanas, debido al endurecimiento de las medidas de seguridad que están estableciendo las comunidades autónomas y que están minimizando el contacto físico, la población va a necesitar encontrar nuevas vías de entretenimiento, comunicación y alternativas para conocer gente. Ante esta situación, tal y como sucedió el pasado mes de marzo, todo hace indicar que el número de usuarios de la plataforma Liruch volverá a dispararse.



Qué es Liruch

Liruch es la web líder en España de ocio y entretenimiento, donde el usuario también puede hacer contactos y citas con gente real. En definitiva, esta plataforma es una red social que permite a los usuarios registrados conectar con personas reales, establecer comunicaciones y relaciones por medio de mensajes y chats, ampliando las redes personales y, de este modo, aumentando el número de personas con las que poder hablar en un entorno online.



Además de para chatear, muchos de los usuarios dan un paso más cuando conocen a una persona, ya que de esta plataforma han surgido parejas y relaciones estables gracias a la confianza que ofrece el hecho de que todas las cuentas han sido validadas manualmente. Y actualmente cuenta con más de medio millón personas inscritos en esta plataforma.



Cómo funciona Liruch

La plataforma Liruch es muy sencilla de utilizar y, además, el acceso y el navegar por internet es gratuito. Para formar parte de esta comunidad tan sólo hay que registrarse aportando una cuenta de correo electrónico y rellenando una serie de datos. Una vez validada esta información por la plataforma, los inscritos ya pueden empezar a interactuar y dialogar con otras personas, compartir publicaciones y empezar a entrenarse.



En este sentido, la plataforma ofrece la posibilidad de compartir publicaciones en el timeline, chatear, hacer llamadas virtuales con número oculto o videollamadas, entre otras formas de comunicación. Como hemos comentado anteriormente, las cuentas de los miembros de la plataforma son reales y se comprueba gracias al “Saludo Liruch”, el gesto manual que está presente en las fotografías de los internautas y que cerciora que detrás de cada perfil hay una persona real.



Beneficios y promociones de Liruch

La plataforma también cuenta con un espacio donde los anunciantes pueden crear sus publicidades y promociones y llegar así a su público objetivo. De este modo, los usuarios pueden acceder a ofertas exclusivas e incluso regalos. Para acceder a todas estas ofertas y beneficios, los registrados lo pueden hacer de forma completamente gratuita, ya que Liruch es una aplicación freemium y en ningún momento exige el pago de cantidad alguna por parte de los usuarios que no requieren un acceso exclusivo.



Todos y cada uno de los chats recibidos por el usuario son a coste cero, mientras que cuando una persona quiere iniciarla tiene que disponer de créditos o Logros que puede conseguir gracias al sistema de anuncios que implementa Liruch. El beneficio de este sistema es que se puede estar entretenido, crear conversaciones, amistades y contactos con suma facilidad y de forma gratuita, sin tener que pagar un tipo de cuota mensual o anual. Solo se debe pagar si el usuario decide utilizar las opciones no gratuitas. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Liruch, la web líder de ocio y entretenimiento con la que conocer a gente La plataforma online ha ganando en usuarios durante los últimos meses gracias a la facilidad de uso y a la validación manual que garantiza la presencia de usuarios reales Los 10 fenómenos de consumo que marcaron 2020 Ha disminuido el gasto medio de los consumidores, que ahora buscan ser más ahorradores, aunque se prevé un aumento durante este 2021 como consecuencia del “revenge shopping” ¿Qué tecnología llevan integrada los robots aspiradores? ​Hoy los robots aspiradores no requieren más que una vinculación con su propia app por medio de tu teléfono ¿Pueden los videochats en línea reemplazar la comunicación en vivo? Con el desarrollo de las tecnologías de Internet, la comunicación se mueve cada vez más a la línea La Val, un albariño con credenciales 3 Medallas de Oro –Mundus Vini, Baco y Challenge International du Vin- conseguidas en los años 2018 y 2019, son algunos de sus galardones