​La joven sangre del salvaje jazz se alinea en defensa de los animales

Sazón tocará este sábado 7 de junio a las 19:00 h. en el Soho Pub (Castellón) un concierto benéfico a beneficio de la entidad protectora de los animales ASPAC Amigos de los Animales de Castellón, con entrada solidaria de 3 euros hasta completar aforo.

Sazón es un dúo de músicos recién salidos del Conservatorio (a la trompeta, Anabella, y a la guitarra, Edu) que se han propuesto renovar el jazz o como poco mostrarlo como la gran música que siempre ha sido a extraños o distantes de él, por mor de las modas actuales de estilos e intérpretes 'cómodos' para las masas, en un tiempo donde reina lo fácil y lo vacío, donde las cosas artísticas se han vaciado para vaciar las mentes. Sazón lleva un rodaje de un año tocando en espacios diversos y van a seguir haciéndolo, para glorificar una música que siempre fue sagrada y mágica y porque traen un mensaje para todos nosotros. Hemos entrevistado a Edu, guitarra de la banda, para saber algo más sobre su concierto a beneficio de la protectora de animales ASPAC.

1. ¿Qué es para vosotros el jazz? Y, sobre todo, ¿por qué el jazz en la actualidad?

Para nosotros el jazz es la expresión de la libertad, una forma de arte que permite una conexión única entre otras personas.

2. ¿Qué temas tocaréis este sábado 7 en el concierto a beneficio de ASPAC Amigos de los animales de Castellón?

Tocaremos jazz en general, bossa nova, jazz más actual, algunos clásicos y alguna que otra canción que se sale de esa definición pero creemos que encaja perfectamente.

3. ¿Qué os movió a realizar un concierto a beneficio de la protectora de animales?

A raíz de una amiga nuestra que nos comentó que es parte de la protectora, quisimos aportar nuestro granito de arena y, al saber que hacéis este tipo de conciertos benéficos, nos encantó la idea de poder participar.

4. ¿Por qué crees que el jazz, tradicionalmente, ha sido cuna de excéntricos y (bellos) desequilibrados tipo Thelonius Monk, Nina Simone o Charlie Parker?

El jazz de por sí nace en un intento de libertad que tenían los esclavos negros en los campos de algodón. Después de largas jornadas de trabajos forzosos se juntaban para tocar y tener un momento de libertad. Supongo que al recibir más visibilidad los grandes músicos del genero (aunque no todos), y el hecho de padecer una vida tan condicionada, tanto en la esclavitud como en 'la libertad', ha llevado a desarrollar la personalidad que luego también se ve reflejada en su música.

5. Me comentaste en conversación previa que vuestro grupo Sazón, con el que lleváis un año, es un proyecto con tu novia (tú tocas la guitarra y tu novia la trompeta), pero que vais a complementar el elenco de músicos con un par de músicos más (un pianista y un percusionista), eventual o a largo plazo (según funcione), en la primera ocasión en el concierto para Aspac que daréis este sábado 7; también repetiréis elenco 'extendido' en otro concierto que daréis posterior al que hablamos. ¿El proyecto 'Sazón' a largo plazo cómo lo pensáis? En cuanto a conciertos, deseo de llegar 'alto', etc..., ¿o sencillamente iréis viendo?

Lo que tenemos pensado es ser un grupo polivalente, que sirva para eventos pequeños sin necesidad de muchos componentes pero además tener la posibilidad de tocar con más personas y montar un grupo más grande según se necesite. Al final como todos los grupos, supongo, que cuantos más conciertos mejor, pero realmente, la raíz de todo esto siempre ha sido pasarlo bien tocando la música que nos gusta.

6. ¿Qué artistas o bandas os han influenciado u os gustan más, de los clásicos y de la actualidad?

Miles Davis, Chet Baker, Bill Evans, Mingus, Rita Payes, Amstrong, Joao Gioberto... La lista es larga porque al final hemos mamado de casi todos los géneros intentando siempre aprender más...

7. ¿Por qué recomendaríais a la gente a ir el sábado al concierto? ¿Qué hallarán en vuestra propuesta?

Música fuera de lo común, al final es un repertorio que es muy difícil escuchar en vivo.