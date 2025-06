​El hambre y los huracanes se ciernen como amenazas sobre Haití

Un campamento de personas desplazadas por la violencia en Haití. Hay más de 200 000 en campamentos como este, de quienes huyen de la violencia desatada por pandillas criminales, y están entre los grupos más vulnerables ante la posibilidad de que uno o varios huracanes azoten este año ese país donde ya padecen hambre varios millones de sus habitantes. Imagen: Antoine Lemounnier / OIM

NACIONES UNIDAS – Haití está en situación muy vulnerable ante la temporada de huracanes sobre el Caribe que se inició el 1 de junio, porque con la mitad de sus habitantes ya sufriendo hambre, una sola tormenta podría sumir a millones de personas en una catástrofe humanitaria, según advierten agencias de las Naciones Unidas.

Lola Castro, directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA), destacó que más de 5,7 millones de haitianos, en ese país de 11,5 millones de habitantes, pasan hambre y requieren asistencia urgente. De ellos, al menos 8400 se encuentran en niveles catastróficos, el riesgo de inanición.

“La situación en Haití es dramática y desgarradora, especialmente porque ocurre en el hemisferio occidental, donde no debería existir esta magnitud de hambre y violencia”, dijo Castro.

La violencia protagonizada por bandas armadas que controlan gran parte de Puerto Príncipe -la capital- y zonas del interior en ese territorio de 28 000 kilómetros cuadrados, eleva el grado de peligrosidad que representan los riesgos de catástrofe asociados al hambre y a los huracanes.

Más de 5600 personas murieron asesinadas en 2024, otras 1600 solo en los tres primeros meses de 2025 -incluidas masares indiscriminadas con decenas de víctimas en pequeños poblados- y más de un millón de personas ha huido de sus hogares debido a la violencia y a la imposibilidad de acceder a servicios esenciales.

Mientras empeora la situación humanitaria, por la insuficiente ayuda internacional, Haití encaja la advertencia de la estadounidense Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa), según la cual se espera que la temporada de huracanes de 2025 esté muy por encima del promedio en términos de intensidad las tormentas.

Castro dijo que el PMA siempre ha tenido recursos sobre el terreno para ayudar entre 250 000 y 500 000 personas inmediatamente después de un desastre, pero “este año no ha preposicionado reservas de alimentos en Haití ni el efectivo necesario para una respuesta rápida en caso de huracán o fenómeno meteorológico extremo”.

Un punto clave está en las personas desplazadas debido a la inseguridad, pues más de 200.000 viven en campamentos, una cifra que casi se duplicó entre marzo y abril, principalmente debido a la violencia armada en el departamento del Centro.

La mayoría de estos sitios están ubicados en zonas propensas a inundaciones y carecen de refugio, drenaje y saneamiento adecuados, lo que hace que las familias sean extremadamente vulnerables a las tormentas.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) ha advertido sobre el continuo arribo de desplazados en los departamentos de Centro y Oeste (donde está Puerto Príncipe), agravando las precarias situaciones en seguridad, alimentación, salud y educación, pues han cerrado unas 1600 escuelas.

Ocha dio cuenta de sus trabajos en el mapeo de los lugares de desplazamiento de alto riesgo, fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, preposicionamiento de las reservas disponibles y coordinación para abordar las deficiencias críticas.

Sin embargo, la financiación sigue siendo un obstáculo fundamental, porque el Plan de Acción Humanitaria que sostienen las agencias de la ONU, de 908 millones de dólares, está financiado en solo ocho por ciento, 72 millones de dólares.

En el PMA “solo tenemos reservas y efectivo para apoyar a las poblaciones afectadas por la crisis hasta julio. Y la grave falta de financiación amenaza la continuidad de programas esenciales, como el de comidas escolares” dijo Castro.

“Si no recibimos fondos adicionales, nos veremos obligados a reducir a la mitad el número de niños que reciben almuerzos escolares, aproximadamente medio millón”, puntualizó la responsable del PMA.

Destacó que el PMA compra sus alimentos a pequeños productores locales, tanto hombres como mujeres, que aún pueden cultivar en ciertas zonas rurales.

“Esto ayuda a mitigar la inseguridad alimentaria, fortalece la economía local y contribuye a que las familias puedan seguir siendo autosuficientes”, apuntó Castro.

Pero también observó que muchas zonas agrícolas que antes producían alimentos han sido arrasadas por la violencia, por lo que la población de esas áreas depende hoy de la ayuda alimentaria para sobrevivir.

“No queremos competir con nadie, sabemos que hay crisis en todo el mundo y que los donantes tienen que distribuir sus recursos, pero pedimos que Haití no sea olvidado. Esta población necesita alimentos, agua potable y servicios de saneamiento para evitar una catástrofe humanitaria aún mayor”, abundó Castro.

El PMA indicó que necesita 46 millones de dólares para ayudar a la mitad de los haitianos que sufren hambre durante los próximos seis meses, o al menos 20 millones para emergencias y protección social a los grupos más vulnerables.

A-E/HM - Fuente: IPS