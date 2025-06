Vila-real congrega a 100 participantes en la jornada de GEPACV sobre el impacto de la Inteligencia Artificial

El municipio de Vila-real fue el escenario de la jornada profesional “Impacto de la Inteligencia Artificial en la gestión deportiva: Retos y oportunidades”, un encuentro dirigido a profesionales del ámbito deportivo, turístico y tecnológico.



Organizado por la Asociación de Gestores Deportivos Profesionales de la Comunidad Valenciana (GEPACV), la jornada tuvo como objetivo analizar cómo la inteligencia artificial está revolucionando la gestión deportiva y cómo los eventos deportivos se consolidan como motores del turismo. El evento se desarrolló en la Casa dels Mundina desde las 9:00 h.

La apertura de la jornada ha contado con la presencia de Alberto Talavera, presidente de GEPACV; Luis Cervera, Director General de Deporte de la Generalitat Valenciana; y Xus Madrigal, el concejal de deportes de Vila-real, quienes dieron la bienvenida al público.

El programa comenzaba con el “Taller de Inteligencia Artificial (I.A.)”, a cargo de Jennifer Pedro, CEO de REVELIFY AI, donde los asistentes conocieron, a través de aplicaciones prácticas, cómo la I.A. puede optimizar procesos y abrir nuevas vías de negocio a través del análisis predictivo y la personalización de servicios.

Pedro explicó que “la inteligencia artificial no viene a sustituir, sino a complementar y multiplicar el valor del trabajo humano en la gestión deportiva” y destacó que “aplicar IA en el deporte no es ciencia ficción: ya estamos viendo cómo puede mejorar desde la experiencia del aficionado hasta la toma de decisiones estratégicas”. Además, subrayó que “el verdadero cambio ocurre cuando los clubes y organizadores entienden que los datos no solo informan, sino que transforman”.

A continuación, se desarrolló una Mesa Redonda que tuvo como eje central cómo los eventos deportivos bien gestionados pueden atraer turismo de calidad y crear marca en la provincia de Castellón. En la misma intervinieron Antonio Sales del Villareal CF, Tico Cervera de Asics Penyagolosa Trails, y Óscar Blázquez de Unbroken Race.

Uno de los momentos más significativos vino de la mano de Antonio Sales (Villarreal CF), quien afirmó: “Los eventos deportivos no solo generan retorno económico, sino que refuerzan la identidad de una comunidad y su proyección internacional”.

Por otro lado, Tico Cervera puso énfasis en la sostenibilidad de los eventos en entornos naturales: “No se trata solo de atraer visitantes, sino de que se lleven una experiencia transformadora que los conecte con el territorio”, enfatizó. Mientras que Óscar Blázquez abordó el valor de la experiencia del participante y su fidelización: “La clave está en generar comunidad antes, durante y después del evento”.

El programa incluyó también espacios de networking y reuniones con empresas proveedoras del sector, así como una visita al Estadio de La Cerámica y un cocktail para fomentar el intercambio profesional entre los asistentes.

Finalmente, la jornada concluía con una atractiva visita al Estadio de la Cerámica, donde los presentes pudieron recorrer el museo del Villarreal CF, las gradas, los palcos, la zona mixta y la sala de prensa que pusieron el broche de oro a un día especial para los gestores deportivos que participaron.

La jornada consolidó a Vila-real como un espacio clave para el diálogo entre innovación tecnológica y gestión deportiva, alineando al deporte valenciano con los desafíos del futuro. Además, puso en valor la importancia de los encuentros presenciales como espacios de conexión real entre profesionales, ideas y oportunidades.