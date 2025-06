Saguar Real Estate presenta una mansión única en Club de Golf; exclusividad, comodidad y privacidad

Saguar Real Estate presenta una mansión pensada para quienes entienden el lujo como una forma de vivir en calma, rodeados de belleza, naturaleza y privacidad.

Esta propiedad está situada en la urbanización Club de Golf: el enclave más valorado de Las Rozas de Madrid por su seguridad, intimidad y entorno natural.

Se encuentra en una de las zonas más codiciadas dentro del propio Club, relativamente cerca a la entrada principal y arropada por zonas verdes. Esta vivienda ofrece un equilibrio poco común: la privacidad de una gran parcela entre árboles, sin renunciar a la cercanía con los principales servicios ni a las conexiones con el centro de Madrid. Un rincón oculto para quienes prefieren estar lejos del ruido, pero cerca de todo lo importante.

En Saguar Real Estate entienden que el verdadero lujo no es lo que se enseña, sino lo que se protege. Por eso, esta propiedad no es solo un lugar: es una forma de vivir. Vivir aquí es detenerse al final del día, contemplar el jardín desde el porche, dejarse envolver por el silencio y reconectar con lo esencial. Un espacio que invita a estar, a quedarse y a crear recuerdos sin prisa.

La casa se distribuye en tres plantas y cuenta con siete dormitorios, gimnasio, sauna, jacuzzi y espacios diseñados para disfrutarla todo el año. Aun así, es el jardín quien guarda el alma de la casa: más de 2.500 m² de parcela cuidadosamente diseñada, donde conviven palmeras, olivos, avellanos y una piscina con zona tipo playa. Todo pensado para vivir cada estación con intensidad: desde las barbacoas de verano en el cenador hasta las noches tranquilas bajo la luz ambiental.

Algunas propiedades no se describen, se descubren. Esta es una de ellas. Contacta con Saguar Real Estate si buscas un lugar que hable tu mismo lenguaje: el de la elegancia, la intimidad y el lujo.

Sobre Saguar Real Estate, inmobiliaria en Las Rozas de Madrid

Saguar Real Estate es una boutique inmobiliaria especializada en ofrecer un servicio personalizado a aquellas personas que buscan comprar o vender su casa de manera privada. Fue fundada en el año 2019 por los hermanos Emilio José Delgado Saguar y Patricia Delgado Saguar.

Desde entonces, su presencia en el sector inmobiliario ha sido constante, buscando desde sus inicios ofrecer un excelente servicio inmobiliario y ayudar a sus clientes en todo el proceso. Día a día, trabajan para ser una de las mejores empresas de marketing inmobiliario de España.

Su equipo se caracteriza por ser vibrante, energético, potente y proactivo. Cuenta con una amplia experiencia en la compraventa de viviendas, acumulando más de 23.000 horas de experiencia y más de 160 transacciones exitosas.