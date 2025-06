Rafa del Hierro; 'La clave está en escuchar antes de que estalle la crisis'

Hoy se habla con Rafa del Hierro, Director Comercial de Hallon, un profesional con más de dos décadas de experiencia en consultoría de comunicación, trabajo en medios y media intelligence. Llegó a Hallon tras ser Responsable Comercial y de Desarrollo de Negocio en Augure y trabajar también en Launchmetrics. Su enfoque combina tecnología, análisis crítico y una visión estratégica de 360º. Aprovechamos para hablar con él de cómo contar con adecuadas estrategias de inteligencia de medios nos puede ayudar a anticipar riesgos reputacionales y fortalecer la toma de decisiones.

¿Cuál diría usted que es el punto en común de todas las crisis que enfrentan hoy las organizaciones?

Si hay algo que todas las crisis tienen en común, es que pocas veces llegan sin avisar. Generalmente, comienzan con algo que parece menor: un comentario fuera de lugar, una mención inesperada, una conversación que empieza a crecer sin levantar sospechas. El verdadero reto está en detectar esas señales a tiempo. Hoy en día, eso ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad.

¿Y cómo puede ayudar la inteligencia de medios en ese proceso?

Juega un papel fundamental. Un sistema de escucha activa y análisis continuo permite identificar variaciones en la conversación pública, cambios sutiles en la percepción o la aparición de posibles focos de riesgo. La monitorización constante mantiene a las empresas conectadas con su entorno, facilitando la toma de decisiones basada en información fiable, contextualizada y en tiempo real.

Es decir, no se trata solo de reaccionar ante una crisis, sino de anticiparse…

Exactamente. Ya no basta con tener capacidad de respuesta. Lo realmente estratégico es anticiparse. Y para eso, no es suficiente acumular datos. Lo crucial es interpretar, hacer una lectura crítica y contar con experiencia. Esa es la diferencia entre estar preparado y ser sorprendido.

¿Qué papel juega la tecnología en este proceso? ¿Vale solo con la tecnología?

La tecnología es una aliada clave, pero no la única herramienta que necesitamos. Nos permite detectar patrones y medir la conversación en tiempo real, algo que sería impensable sin herramientas automatizadas. Pero tomar decisiones acertadas requiere más que eso: los datos necesitan contexto y criterio. Ahí es donde entra la lectura humana, que sigue siendo insustituible. Entender el tono, el momento y el impacto potencial de un mensaje es lo que transforma una simple alerta en una acción estratégica.

¿Cómo se traduce esto en la práctica durante una gestión de crisis?

Cuando se combina tecnología con inteligencia humana se pueden anticipar escenarios, reducir riesgos y actuar con mucha más claridad. Si se identifica lo que viene con tiempo suficiente, hay margen para decidir con coherencia y responsabilidad. Incluso, en muchos casos, lo que parecía una amenaza puede convertirse en una oportunidad para reforzar el relato, recuperar la confianza o reconectar con la audiencia.

¿Podríamos decir entonces que leer lo importante antes de que lo sea es la nueva consigna?

Sin duda. Anticiparse ya no es una aspiración, es una obligación en un entorno mediático tan dinámico. Y en Hallon, creemos firmemente que la inteligencia de medios es hoy el faro que permite ver antes de que el oleaje nos alcance.