Brunchit y su carta de verano; cuando lo extraordinario es no cambiar

Madrid, 5 de junio de 2025 – BRUNCHIT, marca de referencia en brunch y café de especialidad en España, presenta su carta de verano: una versión estacional de su propuesta habitual, afinada, luminosa y fiel a lo que hace de BRUNCHIT una experiencia única. No se trata de una carta nueva, sino de una evolución natural que respeta sus platos más queridos, incorpora pequeñas mejoras y adapta la experiencia al ritmo del verano sin perder su esencia.

“Cada plato de Brunchit es una idea. No un capricho, no una ocurrencia: una construcción consciente de ingredientes, formas, colores, texturas y sensaciones que se entrelazan para contar algo”, explica Lydia Nieto, fundadora de la marca.

Aquí no hay cocina industrial ni atajos: el pan se hornea cada mañana, las masas se preparan desde cero, las frutas se seleccionan una a una, y cada salsa o macerado responde a una lógica creativa. “Brunchit es cocina casera, honesta y sencilla. Pero entendida desde lo contemporáneo: reinterpretamos lo básico para convertirlo en extraordinario, con referencias que beben de lo internacional, lo local, el mercado y lo olvidado”, cuenta Lydia Nieto.

La carta de verano no se escribe con platos nuevos, sino con fidelidad. Sus ya famosos hotcakes, su variedad de tostadas y huevos siguen estando, porque no se discute lo que funciona. “Afortunadamente, casi todo es intocable. Cambiarlo solo tendría sentido si fuésemos capaces de mejorarlo en montaje o producto”, afirma.

Detrás de esa solidez está el trabajo de un equipo obsesionado con la experiencia completa del cliente. Desde cómo reacciona al ver su plato en mesa hasta cómo se mueve al comerlo. Todo está medido: el sabor, la armonía de los ingredientes, la temperatura, la forma en que se sirven. “No es solo comer: es sentir que todo está conectado”, dice Lydia Nieto.

En el terreno de las bebidas sí hay pequeñas novedades, como el Lemonade Matcha, que encarna bien el espíritu de BRUNCHIT: colorido, saludable, honesto y diferente. “No estamos siguiendo una moda. Estamos formando parte de una transición: menos refrescos industriales, más bebidas reales. Creemos que el futuro sabe a esto”, añade.

El Affogato aparece este verano como novedad en carta, pero también como símbolo: clásico, bonito, delicioso. Como todo lo que BRUNCHIT cuida, sin prisa, desde su esencia.

Brunchit + verano, match!

La carta de BRUNCHIT mantiene sus pilares: ingredientes reales, cocina hecha en el momento y platos pensados para provocar emoción desde el primer vistazo.

Entre los clásicos que permanecen, los hotcakes siguen siendo protagonistas: desde los Canadian con bacon y sirope de arce, hasta los Red Vegan con compota de frutos rojos, nata vegetal y granola casera. También los hay salados, como los Salty con huevos camperos, cebolla caramelizada y salsa holandesa.

En tostadas, conviven propuestas frescas como el Original Avo —con rosa de aguacate— con otras más complejas como el Naughty Salmon, que combina salmón marinado artesanalmente, crema cítrica y frutos secos garrapiñados.

Los platos con huevo siguen siendo un mundo propio en BRUNCHIT: desde la Sexy Omelette (tortilla rosé con parmesano y jamón ibérico D.O.) hasta los Cilbir Eggs, con bikini de mozzarella fundida y yogur especiado.

Los Yummiesss, como el icónico Magic Sandwich con pollo a baja temperatura, mayonesa de trufa y patatas gajo, siguen siendo best sellers indiscutibles. A su lado, opciones como el American Gofre —con bacon caramelizado, sriracha y sirope de arce— marcan el tono más goloso. En versión ligera, destacan la Rainbow Salad, con espinacas, kale, aguacate, feta y fresas, y los bowls como el Açai Lovers o el Yogonola.

Para beber, además del ya mencionado Lemonade Matcha, la carta refrescante incluye bebidas como el Iced Latte, el Cold Brew Latte o el Iced Chai Latte. También hay espacio para los milkshakes, los zumos naturales sin azúcares añadidos, y una cuidada selección de cócteles suaves: desde la clásica Mimosa hasta el elegante Espresso Martini.

BRUNCHIT sigue siendo fiel a su esencia: una cocina que escucha, observa, se adapta y evoluciona. Y que este verano vuelve a demostrar que el brunch —cuando se hace de forma extraordinaria— no necesita adornos ni modas.

Líder indiscutible en el sector brunch en España

Desde su creación en Málaga en 2015, BRUNCHIT se ha posicionado como la cadena líder en el concepto brunch y café de especialidad en España, no solo por su propuesta gastronómica de calidad, sino también por sus espacios únicos que se convierten en puntos de encuentro para locales y viajeros por igual. Según Lydia Nieto, fundadora de BRUNCHIT:

"Con cada apertura, buscamos no solo ofrecer una propuesta gastronómica de alta calidad, sino también crear experiencias únicas que nos conviertan en un punto de referencia para todos aquellos que aman el brunch".

Bajo la dirección de Lydia Nieto (fundadora), Ander Marín (CEO) y Giuseppe Saponaro (director general) BRUNCHIT cuenta con 21 locales estratégicamente ubicados en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Marbella, Alicante, Ibiza, Palma, Sevilla y Oporto (y próximamente Tarifa y Gibraltar). La marca continúa con un plan de expansión que promete consolidarla como una de las cadenas de brunch más influyentes de Europa.

Restaurantes BRUNCHIT:

Brunchit Plaza Mayor. Calle Gerona, 4. 28012 Madrid.

Brunchit Las Letras. Plaza de Matute, 5. 28012. Madrid.

Brunchit Malasaña. Noviciado, 12. 28015 Madrid.

Brunchit Chueca. Augusto Figueroa, 33. 28004 Madrid.

Brunchit María de Molina. María de Molina, 44. Madrid.

Brunchit Eixample. Calle d'Aragó, 352. 08009 Barcelona.

Brunchit Ibiza. Passeig de s'Alamera, 16. 07840 Santa Eulalia.

Brunchit Palma. Carrer Capellers, 2. 07002 Palma de Mallorca.

Brunchit Alicante. Av. de la Condomina, 40, Local 21. 03540 Alicante.

Brunchit Carretería. Carretería, 46. 29008 Málaga.

Brunchit Alcazabilla. Alcazabilla, 15. 29015 Málaga.

Brunchit Mercado. Alhóndiga, 2. 29005 Málaga.

Brunchit Museo. San Agustín, 7. Málaga

Brunchit Marbella. Francisco Nte., 5. 29602 Marbella.

Brunchit Sevilla. C. Santas Patronas, 1, 1, Local, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Brunchit Oporto. Tv. do Bonjardim 20, 4000-249 Porto, Portugal.

Brunchit Plaza San Francisco. Pl. de S. Francisco, 9, Casco Antiguo, 41004 Sevilla (coming soon)

Brunchit Tarifa. C. Silos, 3, 11380 Tarifa, Cádiz (coming soon)

Brunchit Soho. Trinidad Grund, 6, Distrito Centro, 29001 Málaga (coming soon)

Brunchit Ribeira. Rua do Infante D. Henrique 43, 4050-295 Porto, Portugal (coming soon)

Brunchit Gibraltar. 2, 3 Casemates Square, Gibraltar GX11 1AA (coming soon)