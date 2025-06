El seguro médico pasa de beneficio a requisito en las pymes españolas

Una nueva mentalidad empresarial pone el foco en la salud para retener talento y evitar costes silenciosos

Durante años, el seguro de salud ha sido considerado un “plus” en la política de beneficios de las grandes empresas. Sin embargo, algo ha cambiado: cada vez más pymes lo consideran una necesidad estratégica, especialmente aquellas que han vivido en primera persona los efectos de bajas prolongadas, dificultad para contratar o fuga de talento.

En segur.pro, sitio web de una agencia de seguros exclusiva, expertos en seguros de salud para empresas, se han compartido “5 señales de que tu empresa podría necesitar un seguro de salud para empleados”. Una de ellas, el hecho frecuente de que los socios están asegurados, pero los empleados no.

“No es solo una cuestión de cuidar al equipo -que también-. Es mucho más. En una pyme, una sola baja puede afectar muchísimo, y más si fuera larga. Y cuando los procesos médicos se alargan, los costes se disparan en silencio.

No es lo mismo reorganizarse cuando en una empresa de 100 trabajadores uno se da de baja (un 1 %), que cuando ocurre en una plantilla de 14: el impacto es siete veces mayor.

Aunque históricamente han sido las grandes compañías las que primero incorporaron el seguro médico privado, en la práctica es incluso más relevante para las medianas, y aún más para las pequeñas empresas y los autónomos. Porque cuando hay menos manos, todo depende más de cada una.

Además, poder asegurar también a familiares -especialmente cónyuges e hijos- no solo es un detalle bien recibido: es una forma de fortalecer el vínculo, reducir preocupaciones personales que también afectan al trabajo, y crear compromiso desde un lugar más humano y duradero.”

Una de las novedades más relevantes en 2025 es la posibilidad de contratar seguros para empresas de hasta 15 asegurados con precio fijo durante 3 años. Esto no solo aporta tranquilidad, sino que permite a muchas pymes protegerse ante la posible subida de primas médicas vinculadas al IPC sanitario o a la inflación general. La estabilidad en los costes se convierte así en un factor más de eficiencia y previsión.

El seguro médico ha dejado de ser percibido como un gesto generoso para convertirse en una herramienta real de prevención, compromiso y competitividad.