El mantenimiento informático, el gran olvidado en la ciberseguridad de las empresas

En un momento donde los ciberataques no distinguen tamaño ni sector, el mantenimiento informático se ha convertido en una pieza clave para la protección digital de cualquier organización. Sin embargo, muchas empresas en España aún lo tratan como una tarea secundaria, sin entender que la falta de mantenimiento puede abrir puertas a brechas críticas.

El error más común es pensar que invertir en software de seguridad es suficiente. Pero, sin un sistema correctamente actualizado, parcheado y supervisado, esa inversión pierde eficacia. Es como instalar una cerradura de alta seguridad en una puerta podrida. Por eso, cada vez más empresas de ciberseguridad alertan sobre la necesidad de integrar el mantenimiento como parte esencial de cualquier estrategia de protección.

En este contexto, las AUDITORÍAS DE CIBERSEGURIDAD PARA EMPRESAS están revelando que un porcentaje alarmante de pymes españolas mantienen infraestructuras obsoletas, con sistemas operativos sin soporte, redes mal segmentadas y protocolos de acceso sin control. Esto las convierte en objetivos fáciles para ataques de ransomware, robo de datos o sabotaje digital.

Los ciberdelincuentes ya no buscan grandes objetivos: prefieren ir a por quienes tienen las defensas más bajas. Y, lamentablemente, muchas empresas seguridad informática siguen descuidando tareas tan básicas como la revisión periódica de sistemas, la monitorización de logs o la gestión de copias de seguridad. Aquí es donde el mantenimiento informático marca la diferencia.

Una estrategia efectiva debe incluir revisiones técnicas programadas, actualizaciones de firmware, control de acceso, verificación de políticas de contraseñas y simulacros de ataque. Estos elementos no solo previenen incidentes, sino que también reducen el impacto en caso de que se produzcan.

Desde GRUPO LINKA, expertos en soluciones IT y seguridad, insisten en que el mantenimiento no es solo cuestión de soporte técnico. Es una medida proactiva que mejora la resiliencia digital y permite a las organizaciones adaptarse a nuevas amenazas de forma continua.

Frente a un entorno cada vez más hostil, confiar en empresas ciberseguridad que integren el mantenimiento dentro de un plan global es una inversión, no un gasto. Además, ayuda a cumplir con normativas como el Esquema Nacional de Seguridad o el RGPD, que exigen controles regulares sobre los sistemas de información.

En definitiva, si una empresa quiere dejar de ser vulnerable, no basta con instalar un antivirus o un firewall. Es imprescindible un plan serio de mantenimiento informático. Porque en ciberseguridad, lo que no se cuida, se rompe.

¿Se quiere saber si la empresa está realmente protegida? Se recomineda valorar realizar una auditoría completa y empezar por lo esencial: mantener los sistemas en forma.