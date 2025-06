La falta de propiedades adecuadas en Barcelona activa el mercado off-market y favorece a los propietarios

Barcelona y su región se han consolidado como uno de los destinos más codiciados por compradores internacionales de alto nivel. En relación con esto, Ruslan Gavrilov, CEO de GG Real Estate Barcelona observa una demanda sostenida y en crecimiento de viviendas premium – especialmente en zonas como Pedralbes, Sarrià, Sant Cugat, Gavà Mar, Maresme o Costa Brava – donde los clientes buscan propiedades exclusivas para residir y, al mismo tiempo, explorar inversiones comerciales complementarias.

“Una vez asegurada su residencia en propiedades de alto nivel, muchos de nuestros clientes, ya establecidos con sus familias en Cataluña, buscan oportunidades de inversión estable, y ahí es donde entra en juego nuestro enfoque estructurado del mercado comercial”, explica Andrey Karachun, responsable del área comercial de GG Real Estate Barcelona.

Según datos internos de esta firma, el ticket medio en el segmento residencial premium se sitúa en torno a 1 millón de euros. Puntualmente, de cada 100 solicitudes que recibe esta agencia boutique especializada en propiedades residenciales y comerciales de alto nivel el 50% se encuentra en un rango de 450.000 a 750.000 euros, el 25% entre 750.000 y 1,5 millones, y el 25% restante supera los 1,5 millones, con un subgrupo aproximado del 5% que busca propiedades por encima de los 5 millones de euros. Este último perfil —que prioriza residencias únicas— suele ser también un candidato natural para invertir en activos comerciales, buscando rentabilidad pasiva sin renunciar a calidad de vida familiar.

En la siguiente entrevista con GG Real Estate Barcelona, se indaga sobre los retos del sector, las oportunidades de inversión y el papel del mercado cerrado en la captación de inmuebles premium, entre otras cuestiones.

¿Cómo definiría el actual panorama del mercado inmobiliario comercial en Barcelona?

Barcelona sigue siendo una de las ciudades más atractivas de Europa para inversores, emprendedores y compradores adinerados. Su patrimonio arquitectónico, infraestructura desarrollada, clima agradable, alta calidad de vida y estatus de metrópolis internacional convierten a esta ciudad en un imán tanto para quienes buscan propiedades para residir como para aquellos que buscan inversiones rentables.

En cuanto a las zonas que actualmente cuentan con más demanda, hay varias que destacan por distintos motivos. Por ejemplo, Sarrià y Pedralbes son valoradas por su perfil residencial, tranquilidad y proximidad a escuelas internacionales. A su vez, Sant Cugat del Vallès resulta atractiva para familias que valoran naturaleza, seguridad y buena conexión con la ciudad. Por otro lado, Gavà Mar es buscada por su exclusividad, cercanía al mar y al aeropuerto. Además, Costa del Maresme y Costa Brava son muy apreciadas por compradores europeos y de la CEI que buscan segundas residencias o estilo de vida mediterráneo con proyección de revalorización.

Sin embargo, a pesar de la demanda estable, el mercado enfrenta una paradoja: hay muchas ofertas, pero escasean las propiedades de calidad que satisfagan las exigencias de los clientes internacionales. Esta falta representa una gran oportunidad para los propietarios, siempre y cuando actúen correctamente y con profesionales.

¿Qué factores explican esta desconexión entre la oferta y la demanda real?

Muchos agentes locales priorizan las propiedades que tienen en cartera, sin estudiar las necesidades reales del inversor. Además, inflan los precios de forma considerable cuando se trata de clientes extranjeros. Esta falta de personalización y transparencia genera desconfianza y pérdida de oportunidades.

¿Por qué las agencias tradicionales no logran satisfacer la demanda de los inversores internacionales en Barcelona?

El problema es estructural. La mayoría de agencias tradicionales trabaja con un enfoque limitado a los inmuebles que tienen en cartera, sin analizar a fondo las necesidades del cliente. No hay personalización real. Además, muchos agentes inflan los precios de manera artificial cuando detectan que el comprador es extranjero, lo que puede distorsionar el valor real de las propiedades. Pero el fallo va más allá: muchos profesionales del sector no comprenden la cultura ni las expectativas de los inversores internacionales.

Hemos visto casos concretos como el de un comprador estadounidense que buscaba una propiedad de alto nivel con parking y piscina en Sarrià o Pedralbes y recibía solo ofertas de edificios obsoletos. O un inversor neerlandés con un concepto claro de restaurante de alta cocina que era desviado hacia locales inadecuados. Y también compradores de la CEI, acostumbrados a estándares premium, enfrentándose a ofertas sobrevaloradas que no se ajustaban ni a sus necesidades ni a sus códigos culturales.

Todo esto retrasa las operaciones, genera frustración y evidencia la falta de un modelo profesional que entienda cómo se mueve realmente el capital internacional. Nosotros, desde GG Real Estate, diseñamos un enfoque individualizado, con acceso a propiedades relevantes, procesos estructurados y una red sólida de colaboradores directos, sin eslabones innecesarios.

¿Qué perfil de inversor trabaja habitualmente con GG Real Estate Barcelona y qué metodología sigue en sus decisiones de inversión?

Trabajamos con inversores que gestionan capitales significativos, desde decenas hasta cientos de millones de euros, y que buscan oportunidades en activos como hoteles, centros comerciales, locales de street retail con marcas premium en zonas céntricas de Barcelona o proyectos de desarrollo inmobiliario. Para muchos compradores internacionales, adquirir una propiedad en Barcelona no es solo una elección personal: es una estrategia patrimonial a largo plazo que combina uso propio con potencial de alquiler, reforma o reventa futura.

El gran obstáculo con el que se encuentran es que muchos agentes locales tienden a inflar cifras cuando detectan que el comprador es del exterior, aprovechándose de su desconocimiento del mercado local.

Nuestros inversores, sin embargo, no toman decisiones impulsivas. Son perfiles profesionales, con experiencia y expectativas claras. Aplican una metodología estructurada: primero realizan un análisis de mercado, luego seleccionan propiedades que encajan con sus objetivos, calculan su rentabilidad —con un mínimo del 4–5% anual en activos de alquiler o entre un 25 y 40% en desarrollos en un plazo de 1,5 a 2 años— y, finalmente, avanzan hacia la negociación y el cierre. Además, muchos de nuestros clientes combinan la adquisición de residencias exclusivas con inversiones comerciales. Primero aseguran su entorno familiar y luego consolidan su presencia económica en el país.

Desde GG Real Estate Barcelona les acompañamos como si fuéramos su family office: desde la primera consulta hasta la ejecución e implementación completa de sus proyectos. Este modelo de trabajo es lo que ha hecho que confíen en nosotros algunos de los principales capitales privados de Europa y la CEI.

¿Por qué los portales inmobiliarios no son una herramienta eficaz para los inversores comerciales en Barcelona?

Existe una creencia muy extendida —y equivocada— entre muchos inversores extranjeros: pensar que pueden encontrar las mejores oportunidades inmobiliarias a través de portales generalistas como Idealista. En realidad, esta estrategia no solo es ineficaz, sino que puede resultar en una pérdida considerable de tiempo. En Barcelona, más del 90% de los inmuebles comerciales se publican simultáneamente por múltiples agentes, lo que genera duplicidades constantes y una saturación informativa que impide evaluar con claridad el valor real de las propiedades.

Actualmente, hay más de 11.000 anuncios activos en estos portales, muchos de ellos desactualizados, con información incompleta o directamente irrelevante. Uno de los mayores problemas es la falta de datos esenciales para cualquier inversor serio: condiciones de arrendamiento, existencia de inquilinos, duración de los contratos o rentabilidad neta del activo. Estos elementos son determinantes para calcular la viabilidad de una operación, pero rara vez aparecen reflejados en los anuncios públicos. Este déficit de información obliga a los inversores a dedicar un esfuerzo adicional a filtrar cientos de propuestas sin valor o sin rigor, lo cual dilata los plazos y complica la toma de decisiones.

¿Qué particularidades presenta el mercado inmobiliario comercial en Barcelona y cómo funciona el canal off-market?

El sector inmobiliario comercial en Barcelona está altamente segmentado y, en su vertiente más valiosa, opera bajo lógicas que escapan al mercado abierto. Los activos verdaderamente atractivos —ya sea por su ubicación estratégica en zonas céntricas, por la presencia de inquilinos solventes o por su potencial de rentabilidad— no se publican. Estos inmuebles se venden exclusivamente en el mercado cerrado, conocido como off-market.

Este tipo de operaciones se mantiene fuera del circuito público por múltiples razones: discreción económica, exigencias fiscales, protección de la continuidad de los arrendamientos y, sobre todo, confidencialidad. Los propietarios prefieren no alertar ni a los inquilinos ni a acreedores, socios o autoridades sobre sus intenciones de venta. Por tanto, la comercialización se limita a círculos restringidos de inversores cualificados.

En GG Real Estate Barcelona, el acceso a estos activos se organiza bajo un protocolo muy claro. En primer lugar, el inversor interesado debe firmar una lista con las direcciones concretas de los inmuebles que desea visitar. Una vez identificado un posible interés real, se presenta una carta de intención o Letter of Intent (LOI), que actúa como propuesta formal de compra con una oferta de precio. Este proceso asegura profesionalismo, discreción absoluta y un filtrado eficaz que evita cualquier exposición innecesaria.

¿Qué elementos distinguen el modelo de GG Real Estate Barcelona dentro de este mercado cerrado?

GG Real Estate Barcelona ha desarrollado una estructura completamente adaptada al funcionamiento del mercado off-market, alejándose de los modelos convencionales. Gestionamos un catálogo único y confidencial que incluye más de 1.000 propiedades comerciales y residenciales de alto nivel, que no están disponibles en portales públicos ni circulan en el mercado abierto. Este catálogo se alimenta gracias a la colaboración directa con más de 150 socios propietarios que confían en nosotros sus activos más estratégicos.

Nuestra operativa se basa en la cooperación directa con los propietarios, eliminando intermediarios y eslabones innecesarios. Esta forma de trabajar permite garantizar tres aspectos fundamentales: transparencia en la información, rapidez en la toma de decisiones y control sobre cada fase del proceso. Además, no nos limitamos a presentar un portafolio cerrado, sino que trabajamos siempre bajo demanda, ajustándonos a las necesidades específicas de cada comprador o proyecto.

Cada propiedad recibe un tratamiento estratégico individualizado, que puede incluir acciones de posicionamiento premium dentro del mercado cerrado, campañas de marketing integral, asesoría legal y fiscal, así como consultoría específica para el rediseño o la capitalización del activo, en caso de que sea necesario para maximizar su valor de mercado. Esta personalización permite que cada operación responda a criterios profesionales, bien definidos y con foco inversor.

¿Qué condiciones hacen que ahora sea un momento especialmente oportuno para invertir en inmuebles comerciales en Barcelona?

Barcelona mantiene su estatus como uno de los hubs de inversión más sólidos y atractivos del sur de Europa. Su reputación internacional, conectividad, calidad de vida, tejido empresarial y clima regulatorio la convierten en una ciudad muy deseada por inversores globales que buscan tanto activos estables como oportunidades de desarrollo con alto potencial de rentabilidad.

Sin embargo, en este escenario favorable hay un matiz clave: mientras la demanda crece, la oferta de calidad decrece progresivamente. Cada vez hay menos propiedades comerciales en zonas prime con rentabilidades contrastadas o con inquilinos estratégicos. Por eso, quienes actúen ahora tendrán una ventaja competitiva sustancial frente a los que lleguen más tarde.

En GG Real Estate Barcelona entendemos este momento como una ventana de oportunidad. Nuestra base de compradores reales y activos exclusivos nos permite conectar propiedades de alto valor con inversores preparados, de forma directa, ágil y estructurada. Cada consulta se trata de manera individual, desde el análisis de necesidades hasta la formalización legal de la operación, incluyendo la firma del LOI y el acompañamiento integral.

Además, invitamos a todos los propietarios de inmuebles comerciales o residenciales en Barcelona, Cataluña o la costa española que deseen vender con garantías, a colaborar con nosotros. Les ofrecemos acceso a inversores serios, soporte completo en todo el proceso y un posicionamiento real en el segmento premium del mercado.

La propuesta de GG Real Estate Barcelona, dirigida por Ruslan Gavrilov y liderada en su área comercial por Andrey Karachun, responde a una necesidad creciente de profesionalización y transparencia en el mercado inmobiliario. Su modelo, basado en la personalización, el acceso al mercado cerrado y una estructura de asesoramiento integral, ofrece a los inversores internacionales una puerta sólida y segura a inmuebles de alto nivel en Barcelona.