La primera franquicia de The Personal Car Shopper ya es una realidad en Vigo

El mercado de la automoción en España está evolucionando hacia modelos más seguros, especializados y orientados a las necesidades reales de los compradores. En este nuevo escenario, la demanda de servicios independientes y sin conflictos de interés ha cobrado un protagonismo creciente.

Con el objetivo de dar respuesta a esta transformación, The Personal Car Shopper ha puesto en marcha un modelo de franquicia rentable y escalable, basado en una atención integral y personalizada para quienes desean adquirir un vehículo con total confianza y transparencia.

Desde el mes de junio, la compañía cuenta con su primer franquiciado operativo en la ciudad de Vigo. La nueva oficina, ubicada en la calle Doctor Cadaval, 2, ya ofrece atención comercial al público, acercando el modelo de personal car shopping a los conductores gallegos.

Esta apertura marca un hito en la estrategia de expansión nacional de la empresa, que prevé consolidar su presencia en todo el territorio español a través de nuevas franquicias en los próximos años. "Nuestro objetivo es profesionalizar el proceso de compra de vehículos, poniendo al comprador en el centro y ayudándole a tomar decisiones con total objetividad. La expansión mediante franquicias nos permite escalar este modelo sin perder la cercanía ni la calidad del servicio", afirma el franquiciador.

Con esta primera implantación en Galicia, The Personal Car Shopper reafirma su compromiso con un nuevo estándar en la experiencia de compra de vehículos: más transparente, eficiente y adaptado a los tiempos.

Javier García Machuca lidera la nueva franquicia en Vigo The Personal Car Shopper da la bienvenida a Javier García Machuca como nuevo franquiciado en Vigo. Con una destacada trayectoria de casi 30 años en el ámbito comercial, ha desempeñado diversas funciones de responsabilidad en el sector de la automoción, consolidando un perfil marcado por la capacidad de liderazgo, la visión estratégica y la orientación a resultados.

A lo largo de su carrera, Javier ha ocupado puestos directivos en empresas como Galmotor (Ford), Nipocar (Toyota) y Celtamotor (BMW y MINI), donde se ha encargado de coordinar equipos, definir presupuestos y ejecutar planes comerciales en entornos altamente competitivos.

Javier García Machuca, completó una etapa profesional en Toyota, que le ha permitido integrar los principios de mejora continua de la filosofía KAIZEN en sus métodos de gestión. Su conocimiento del mercado gallego, junto con su experiencia en la dirección de marcas del sector, lo posicionan como un perfil clave en la estructura de franquicias de The Personal Car Shopper.

En su sede de Vigo, representa el compromiso de la empresa con un asesoramiento cercano, independiente y de alta calidad para quienes buscan adquirir un vehículo de forma segura y eficiente.

Un modelo de negocio pensado para emprendedores del sector La apertura de la primera delegación franquiciada The Personal Car Shopper responde al objetivo estratégico de la compañía: facilitar el acceso a un negocio consolidado en el sector de la automoción, sin necesidad de realizar grandes inversiones ni disponer de infraestructuras complejas.

El modelo de franquicia ha sido diseñado para que los nuevos asociados puedan iniciar su actividad desde el primer día, con el respaldo de herramientas digitales avanzadas, formación continua y acompañamiento personalizado desde la central. Esta fórmula permite a los emprendedores operar incluso sin local comercial, aunque también contempla la posibilidad de disponer de oficina física, como es el caso de la sede inaugurada en Vigo.

La compañía ofrece a sus franquiciados exclusividad territorial, acceso a tecnología propia en constante evolución, soporte legal y operativo, así como un sistema integral que abarca todas las fases del proceso de compra: desde la definición de requisitos del cliente hasta la entrega del vehículo.

Gracias a este enfoque, The Personal Car Shopper se posiciona como una de las franquicias más rentables y con mayor proyección dentro de su categoría. El inicio de esta nueva etapa en Vigo supone un punto de inflexión en la hoja de ruta de expansión, con el objetivo de construir una red nacional de profesionales capaces de ofrecer un servicio realmente diferencial en un sector en plena transformación.