Descubren decenas de cadáveres en centros de detención en Libia

Imagen de archivo de migrantes africanos en el patio de un centro de detención en Libia. El hallazgo de decenas de cadáveres en centros bajo control de unidades que combaten en la situación de guerra interna y control de protestas en ese país confirma los temores de que las personas que intentan migrar y son detenidas resulten víctimas de torturas, desapariciones y asesinatos. Imagen: Alessio Romenzi / Unicef

GINEBRA – Decenas de cadáveres se han descubierto en centros de detención en Libia, lo que confirma la preocupación por los abusos y torturas de que son víctimas los migrantes en ese país, según ha informado el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

“Nuestros peores temores se están confirmando: se han descubierto docenas de cadáveres en estos sitios, junto con el descubrimiento de presuntos instrumentos de tortura y abuso, y posible evidencia de ejecuciones extrajudiciales”, dijo Türk

Los lugares donde se descubrieron los cadáveres están gestionados por el Aparato de Apoyo a la Estabilización (AES), un grupo armado encargado de reforzar la seguridad gubernamental en la capital, Trípoli.

La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (Unsmil) y expertos independientes en derechos humanos sospechan desde hace tiempo que son lugares de tortura y desaparición forzada, y que entre sus víctimas se incluye a migrantes.

Türk pidió que estos lugares se sellen para que se realicen investigaciones forenses que contribuyan a la rendición de cuentas.

Desde la década pasada Libia ha visto sus costas convertidas en plataforma de lanzamiento de miles de migrantes africanos que cada año buscan llegar al sur de Europa, y cuando son retenidos o devueltos tras abordar frágiles e ilegales embarcaciones se les recluye en centros de detención en suelo libio.

El país experimenta agitación y lucha armada desde la caída del régimen de Muammar Gadafi hace 15 años y el surgimiento de gobiernos rivales en 2014: el de Unidad Nacional (GUN), en el oeste, reconocido por la ONU en la ciudad de Trípoli, y el de Estabilidad Nacional (GEN), en el este y sur del país, con sede en Bengasi.

La ONU ha apoyado muchos intentos finalmente infructuosos de reunificar el país y hacer la transición a un gobierno democrático.

Dirige el GUN el empresario y político Abdul Hamid Dbeibah, en tanto el GEN está en manos del mariscal Jalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio.

En Trípoli, la capital, hubo protestas populares y chocaron fuertemente en mayo unidades de la AES y una formación conocida como Brigada 444, después de que el día 11 de ese mes fue asesinado el jefe de la AES, Abdul Ghani al-Kikli, y en los enfrentamientos perecieron numerosos combatientes y civiles.

A raíz de esa violencia, se descubrieron 10 cuerpos gravemente carbonizados en una sede del AES en el barrio de Abu Salim, al sur de Trípoli. Se descubrieron 67 cuerpos más en los hospitales de ese barrio y el vecino Al Jadra, todos en refrigeradores y en diversos estados de descomposición.

La oficina de Türk, Acnudh, informó que también se descubrió un lugar de enterramiento en el Zoológico de Trípoli, administrado por la AES, y que hasta este miércoles se desconocía la identidad de los cuerpos.

Acnudh destacó que estas no fueron las primeras fosas comunes descubiertas en Libia. En febrero, se descubrieron dos fosas comunes en otras áreas de Libia, con cadáveres que pertenecían a migrantes, quienes son especialmente vulnerables a la trata de personas, la desaparición forzada y los asesinatos.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registró más de 1000 muertes y desapariciones de migrantes en Libia solo en 2024.

Türk expresó preocupación no solo por los cadáveres descubiertos recientemente en Trípoli y los abusos de los derechos humanos que confirman, sino también por la fuerza con que fueron reprimidas las protestas a finales del mes pasado.

“Hemos recibido informes de que estas protestas fueron respondidas con una fuerza innecesaria, lo que suscitó serias preocupaciones con respecto a la garantía de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión”, dijo.

El GUN anunció la creación de dos comités para investigar los abusos de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado, tanto en relación con los cadáveres como con las protestas.

Türk dijo que tomó nota del anuncio, pero expresó su preocupación por el hecho de que no se haya permitido a las autoridades forenses ingresar a los sitios para examinar y preservar la evidencia relacionada.

Insistió en su exhortación a las autoridades para sellar los sitios recientemente descubiertos y promover esfuerzos inmediatos de rendición de cuentas.

“Los responsables de estos actos atroces deben ser llevados ante la justicia sin demora, de conformidad con las normas internacionales”, afirmó.

A-E/HM - Fuente: IPS