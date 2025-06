Nace la Red de Pueblos Gastronómicos de España

Un viaje emocionante para degustar España y descubrir sus pueblos más hermosos.

Ha nacido la Red de Pueblos Gastronómicos de España, una iniciativa turística que busca promover el patrimonio culinario y cultural de los municipios españoles a través de una red de excelencia. El proyecto, impulsado por tres corporaciones especializadas en el sector tras tres años de trabajo, tiene como objetivo vertebrar el territorio nacional combinando tanto la excelencia turística, como la gastronómica, potenciando el desarrollo rural.

Once municipios pioneros, siete comunidades autónomas La Red arranca con once localidades seleccionadas tras una auditoría rigurosa que evalúa su oferta turística y gastronómica: Alcázar de San Juan, Alhaurín el Grande, Almendralejo, Aracena, Baena, Cangas del Narcea, Llerena, Mora de Rubielos, Riaza, San Cristóbal de La Laguna y Sigüenza.

Estos municipios destacan por su cocina autóctona, productos locales, tradiciones y patrimonio; ofreciendo experiencias que van desde recetas ancestrales hasta festivales gastronómicos. Actualmente, otros 32 pueblos han superado el proceso de selección y se incorporarán próximamente.

Objetivos y herramientas de la red La asociación, sin ánimo de lucro, proporciona a los municipios adheridos:

Formación continua para profesionales del sector turístico.

Tecnología y digitalización para mejorar la promoción y gestión.

Estrategias de desestacionalización y sostenibilidad.

Campañas de comunicación nacional e internacional.

Colaboraciones con otras redes turísticas.

Además, se han creado comisiones de trabajo integradas por los alcaldes de los municipios para desarrollar más de diez iniciativas previstas en 2025.

Gastrorutas y Gastroeventos Los viajeros podrán explorar la riqueza de estos destinos a través de Gastrorutas, itinerarios que conectan pueblos cercanos y permiten descubrir su cultura, paisajes y sabores. La primera ruta propuesta enlaza Almendralejo, Llerena y Aracena.

Otra de las novedades que hacen de la Red de Pueblos Gastronómicos de España un club de producto exclusivo son sus “GastroEventos” que se irán agendando, a lo largo del año, en cada uno de los municipios que integran la Red, así como en las comarcas, mancomunidades, provincias y comunidades autónomas del país, logrando, así, tener una guía imprescindible de momentos, instantes, de lugares, tradiciones, fiestas y productos que hacen de España el país más rico del mundo.

La plataforma www.pueblosgastronomicos.com servirá como guía para informar sobre eventos gastronómicos, fiestas locales y actividades en los municipios de la Red.

Un proyecto colaborativo La Red de Pueblos Gastronómicos de España cuenta con el respaldo del Grupo RV EDIPRESS, JUST GAME y MAGNUS NATURE, y aspira a convertirse en una marca país que una a los territorios en torno a la gastronomía, el turismo y la preservación de las tradiciones, donde todos tienen cabida. Una marca singular que represente a todos, una marca que, sin ánimo de lucro, sea capaz de unir en lugar de enfrentar, de aunar entorno a este maravilloso país y su gastronomía, sus tradiciones, sus productos, sus productores y sus pueblos