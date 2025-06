MePoneViajar.com; Fascinante ruta secreta por los escenarios de cine abandonados del desierto de Tabernas

Magdalena "Mada" y Ricardo son una pareja de viajeros jienenses que han convertido su pasión por explorar en su profesión. Su más reciente travesía los llevó a realizar una ruta por Almería muy especial: recorrer el Desierto de Tabernas en busca de escenarios de cine abandonados. Este paraje de Almería es conocido por ser la única zona desértica de todo el continente europeo, y sirvió de plató natural para más de 300 películas legendarias, desde los célebres spaghetti western de los años 60 hasta grandes superproducciones modernas. Decididos a revivir la magia del cine clásico bajo el sol andaluz, Magdalena y Ricardo emprendieron una aventura digna de Hollywood en pleno suelo español.

Un sueño gestado en la autovía Durante años, cada vez que pasaban en coche por la autovía que cruza Tabernas, Magdalena y Ricardo se miraban y repetían: "Tenemos que grabar un vídeo aquí". Esa promesa por fin se cumplió este otoño: tras un verano almeriense especialmente caluroso, en octubre hallaron el momento ideal para lanzarse a la aventura.

La pareja madrugó un sábado y, tras unas dos horas de viaje desde Jaén, se adentró con el coche hasta las inmediaciones del desierto. Sabían que está totalmente prohibido circular en vehículo dentro del Desierto de Tabernas y que debían tener cuidado de no internarse andando en fincas privadas. Por ello asumieron que tocaría cubrir muchos tramos a pie y dar más de un rodeo para llegar a sus destinos, respetando siempre dichas normas.

La ruta es de baja dificultad y se aconseja realizarla fuera de los meses más calurosos. Se recomienda llevar calzado cómodo, agua y comida; incluso resulta apta para ir con niños, siempre que se tomen las precauciones debidas. Con todo listo y la ilusión a cuestas, Magdalena y Ricardo se internaron en el silencio del desierto en busca de su primera localización de película.

Fuerte El Cóndor: tras las huellas del spaghetti western La primera parada de la ruta fue el Fuerte El Cóndor, un enorme decorado militar enclavado en mitad de la nada. Tras dejar el coche en la carretera, los viajeros caminaron cerca de 4 kilómetros (unos 60 minutos de marcha) por un sendero entre barrancos hasta divisar la imponente silueta de la fortaleza. Allí, bajo el ardiente cielo de Tabernas, se alzaba todavía este legendario escenario construido hace más de medio siglo.

El Fuerte El Cóndor fue creado en 1969 específicamente para el rodaje de El Cóndor (estrenada en 1970), una cinta del oeste dirigida por John Guillermin y protagonizada por los actores Lee Van Cleef y Jim Brown. Sorprendentemente, su construcción tomó solo dos meses: un equipo de 50 operarios levantó el fuerte con estructuras de madera, paneles, cañizo y adobe, recreando torres, murallas y edificios de una guarnición fronteriza. Tras aquel film, el set se reutilizó en numerosos rodajes posteriores, desde el spaghetti western Una razón para vivir y una para morir (1972) hasta la superproducción Conan el Bárbaro (1982), por citar solo algunos ejemplos.

A pesar de su pasado cinematográfico glorioso, el decorado fue abandonado en 1990 y desde entonces el polvo y las inclemencias se han cebado con él. Actualmente gran parte del muro perimetral ha desaparecido, las antiguas torres amenazan con venirse abajo y el conjunto presenta un estado de ruina generalizada. Con todo, para Magdalena y Ricardo fue “maravilloso” poder pasear por este escenario imaginando el elenco de actores que había rodado allí, aunque confiesan que es “una pena” que lugares así no se conserven mejor.

El oasis de Lawrence de Arabia Tras explorar el viejo fuerte, la pareja se dirigió hacia un escenario muy distinto. Era casi mediodía cuando emprendieron camino a su siguiente destino, decididos a llegar antes de detenerse a almorzar: el Oasis de Lawrence de Arabia. Ubicado en la Rambla del Cautivo, a escasos metros de la autovía, este inesperado paraje de palmeras fue escenario clave del clásico filme de 1962 dirigido por David Lean. Como curiosidad, para recrear un oasis egipcio en pleno Tabernas se trajeron decenas de palmeras desde Alicante y se inundó la zona con miles de litros de agua, transformando temporalmente el paisaje seco en un auténtico lago azul.

Magdalena y Ricardo quedaron atónitos ante la estampa: “Este sitio es brutal, el paisaje del desierto se mezcla con la vegetación dando lugar a estampas increíbles”, exclama ella al rememorar aquel rincón inesperado. El contraste de las palmeras verdes emergiendo entre las dunas resultaba casi surrealista. Los viajeros aprovecharon para retratar el oasis desde todos los ángulos, maravillados por su belleza insólita.

El Chorrillo: de Exodus a Juego de Tronos La etapa final de la ruta llevó a los viajeros hasta el Paraje de El Chorrillo, un antiguo poblado al pie de la Sierra Alhamilla, a unos 25 km de la ciudad de Almería, que presenta una arquitectura curiosamente oriental. Sus modestas construcciones de piedra y barro han sido utilizadas como camaleónicos decorados en diversas producciones. Sin ir más lejos, el director Ridley Scott eligió este enclave para rodar Exodus: Dioses y Reyes (2014), levantando un extenso escenario de palacios, mercados y callejuelas para recrear el Egipto faraónico. De hecho, la primera imagen oficial de la película difundida por la revista Empire –con el actor Christian Bale caracterizado como Moisés a caballo, frente a una gran esfinge– se tomó precisamente en estas tierras áridas de Almería.

En 2016, el mismo conjunto de El Chorrillo sirvió para recrear un pueblo fronterizo del Lejano Oeste en la tercera temporada de la serie Penny Dreadful. Aún hoy pueden encontrarse allí la fachada del Salón Cascabel y la cantina construidas para aquella producción televisiva. Ese mismo año, la superproducción Assassin’s Creed (2016) –basada en el célebre videojuego– también trasladó su rodaje a este paraje. Resulta llamativo que unas mismas casitas de adobe hayan encarnado escenarios tan dispares: desde el Antiguo Egipto de Exodus, pasando por el salvaje Oeste de Penny Dreadful, hasta la España del siglo XV en Assassin’s Creed.

Y por supuesto, Juego de Tronos no podía faltar en este recorrido. En 2016, El Chorrillo se transformó en Vaes Dothrak, la mítica ciudad dothraki de la sexta temporada de la serie de HBO. Entre estas colinas se rodó la escena en que Jorah Mormont y Daario Naharis se adentran en la ciudad para rescatar a Daenerys Targaryen, enfrentándose a los temibles guerreros dothraki. La célebre secuencia en que Daenerys emerge indemne de las llamas tras incendiar el Templo de las Viudas también se grabó aquí, en una explanada junto a un palmeral local. Para ello se construyó una gran choza circular de madera y paja que hizo las veces de templo y que ardió completamente durante el rodaje nocturno, por lo que hoy no queda ni rastro de ella.

Un legado de cine que inspira nuevas rutas La odisea de Magdalena y Ricardo no solo cumple un sueño personal, sino que también ayuda a rescatar el legado cinematográfico olvidado de Almería. Armados con sus cámaras, han documentado cada paso de la ruta en un vídeo y una guía detallada en su blog Me pone viajar, animando a otros aventureros a descubrir estos rincones de película. Por supuesto, insisten en la importancia de informarse bien, respetar las normas medioambientales y planificar la excursión con antelación antes de adentrarse en el desierto.

Gracias a la iniciativa de esta pareja jienense, los viejos decorados almerienses han recobrado protagonismo. La imagen de dos viajeros avanzando en solitario entre ruinas de cartón-piedra bajo el sol andaluz bien podría pertenecer al guion de un filme. Magdalena y Ricardo han demostrado que, con curiosidad y respeto, es posible revivir la magia de Hollywood en las arenas del Desierto de Tabernas.