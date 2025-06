Aprolis Iberia refuerza su estructura con tres nuevos nombramientos clave en su equipo directivo

Madrid, 4 de junio - Aprolis Iberia, compañía especializada en soluciones de manutención y logística perteneciente al grupo Monnoyeur, anuncia tres importantes cambios en su equipo directivo. Estos nombramientos reflejan el compromiso de la empresa con el crecimiento sostenible, el desarrollo del talento interno y la consolidación de su liderazgo en el sector.

Aprolis Iberia confía su máxima dirección a Luis Burgueño, quien ha sido nombrado nuevo CEO de la compañía. A lo largo de los últimos 25 años, Burgueño ha desempeñado distintas funciones de responsabilidad dentro de la organización, liderando la expansión de Aprolis desde su implantanción en España y ocupando en su etapa más reciente el cargo de Director de Operaciones.

Burgueño afronta esta nueva etapa con ilusión y compromiso, destacando el fuerte vínculo que le une a la compañía desde hace más de dos décadas y su voluntad de seguir construyendo, junto al equipo, un futuro sólido para Aprolis. “Este nombramiento representa una gran responsabilidad con el futuro de esta empresa que ha sido mi casa. Quiero aportar una visión de desarrollo empresarial que combine rentabilidad y ambición estratégica, con orgullo y liderazgo allí donde estemos presentes”, afirma.

Con más de tres décadas de trayectoria en el sector logístico, Jesús Martín asume la Dirección Comercial de Aprolis Iberia. Desde su incorporación a la compañía en 2004, ha ocupado distintas posiciones de responsabilidad, siendo durante los últimos años el encargado de Grandes Cuentas. Su profundo conocimiento del mercado, junto con una visión comercial orientada al cliente, han sido decisivos en el fortalecimiento del área de ventas y la fidelización de clientes estratégicos. Su perfil combina la experiencia operativa en campo con una gran capacidad de liderazgo, lo que le posiciona como una figura clave para afrontar los retos comerciales de la compañía en esta nueva etapa.

Martín, que ya lideró anteriormente esta área, afirma sentirse “tremendamente agradecido por creer en mi persona y mi trabajo”. Tras 21 años en la compañía, considera este nombramiento una gran satisfacción personal y una oportunidad para seguir aportando valor desde un rol que conoce bien. “Siempre me he considerado un hombre de empresa, dispuesto a estar allí donde la organización me necesite. Asumo este reto con entusiasmo y con la firme intención de contribuir al crecimiento del equipo y de Aprolis en su conjunto”, declara.

Alfonso España es el nuevo responsable de Concesionarios CAT®, tras una década de trayectoria en Aprolis Iberia. Procedente de Alfaland-Hangcha, donde fue Responsable de Ventas de producto Hangcha, ha desarrollado su carrera en puestos de creciente responsabilidad comercial, incluyendo funciones como Técnico Comercial, Delegado, Gerente de Grandes Cuentas y Director Comercial de Zona. Su paso por la Dirección de la Delegación de Madrid le ha permitido consolidar una visión global del negocio. Su objetivo profesional siempre ha estado enfocado en el desarrollo de equipos y la gestión de cuentas clave con un enfoque rentable y sostenible.

España retoma ahora el liderazgo de un proyecto que, en sus propias palabras, “no es solo un trabajo, sino una parte de mí”. Su regreso a la red de concesionarios CAT®, a la que define como “una familia con la que he compartido seis años de retos, éxitos y conexión auténtica”, supone un impulso renovado a este canal estratégico. “Asumo esta nueva etapa con ilusión renovada y el compromiso de seguir construyendo juntos como red, como equipo y como marca”, afirma.

Con estos nuevos nombramientos, Aprolis Iberia refuerza su estructura para seguir avanzando en un modelo de gestión centrado en la excelencia operativa, la cercanía con el cliente y la innovación continua.

Sobre Aprolis Iberia

Aprolis Iberia forma parte del grupo internacional Monnoyeur y está especializada en soluciones globales de manutención, alquiler y venta de maquinaria industrial y logística. Con presencia en 10 sedes en España y una amplia red de concesionarios, Aprolis trabaja con marcas líderes del sector como CAT® Lift Trucks y Hangcha, ofreciendo servicios personalizados para múltiples sectores, desde la distribución y la alimentación, hasta la industria o el ecommerce.

