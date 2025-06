Juan Dopico San Martín; El dentista de élite en Noreña que redefine la estética dental en España

Juan Dopico San Martín no es un dentista al uso. Es un pionero, un líder clínico y una mente inquieta que ha redefinido la manera en que España entiende la estética dental emocional. Con una formación académica extraordinaria, una carrera clínica marcada por la excelencia y una proyección mediática en constante ascenso, El Dr. Dopico se ha convertido en uno de los nombres más prestigiosos de la odontología estética nacional.

Raíces sólidas y ambición sin límites Desde Pamplona a San Sebastián, pasando por Oviedo, Gijón y Navarra, la trayectoria de Juan Dopico San Martín es la de un profesional forjado en la experiencia real. Su familia, como relata en una emotiva entrevista en Noticias de Navarra (2022), no tenía antecedentes ni tradición odontológica, pero sí una férrea ética del trabajo. “A veces parece que no puedes llegar si no vienes de una saga odontológica . Yo soy la prueba de que eso no es cierto”, declaró entonces.

Licenciado en Odontología por la Universidad de Oviedo, completó múltiples másteres y postgrados en periodoncia, cirugía, estética, ortodoncia y gestión clínica, con distinciones por parte de entidades como SEPA, SECIB, SEPES y ESADE. Su formación se extiende incluso al terreno empresarial y tecnológico, con MBAs, másteres en IA y big data, demostrando que para Dopico, la innovación es una forma de vida.

Una clínica, un sello, un fenómeno Como director médico de la Clínica Dr. Dopico en Noreña (Asturias), ha desarrollado un modelo de atención basado en el lujo sanitario: atención exclusiva, diseño de sonrisa digital, cirugía mínimamente invasiva y acompañamiento emocional. “La sonrisa no es estética, es personalidad. Es poder”, afirmó en su entrevista televisiva en @VidaTV【Fuente 2】.

Ha tratado a celebridades, artistas y altos ejecutivos que valoran su perfeccionismo clínico y su empatía. Su protocolo DOPICO® Disyuntor Automático, presentado en SEPA 2024, es un ejemplo de su capacidad para investigar, innovar y liderar a la vez.

Prestigio clínico y visibilidad nacional Entre sus numerosos reconocimientos destacan:

Premio Nacional de Artes Plásticas (2002)

Reconocimiento a una de las mejores ideas MedTech CEIN Navarra (2020)

Beca Internacional SEPA–Maxillaris por gestión clínica (2018)

Finalista del premio de patentes y representante por la Universidad de Oviedo / ESA Challenge (2014)

Además, ha sido entrevistado o citado en Cadena SER, Onda Cero, El Comercio (Vocento), Grupo DEIA o @VidaTV, entre otros medios, consolidando una imagen pública que trasciende el ámbito sanitario.

Investigación, docencia y liderazgo Dopico ha sido ponente senior en el CIEE, ha colaborado en estudios internacionales sobre el impacto de la COVID-19 en la odontología (Journal of Dentistry, 2021), y ha presentado proyectos de investigación con inteligencia artificial y genética aplicada a la periodoncia en congresos SEPA. Además, ha impartido clases en la Universidad de Oviedo y ha investigado las conexiones entre yoga facial, ayurveda y odontología holística, abriendo nuevas líneas interdisciplinarias entre salud, cuerpo y mente.

Conclusión: El odontólogo del futuro, hoy Juan Dopico San Martín representa una nueva generación de odontólogos, preparados no solo clínicamente, sino científica, empresarial y emocionalmente. Su CV es el reflejo de una mente insaciable, con un propósito claro: transformar la odontología en una ciencia al servicio del bienestar y la autoimagen, con rigor, ética y belleza.

FORMACIÓN ACADÉMICA FINALIZADA

Universidad de Oviedo

Licenciado en Odontología

Universidad de Oviedo, Departamento de Salud Pública y Epidemiología

Máster Oficial por A.N.E.C.A. en Análisis Y Gestión en Emergencias y Desastres

Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatologos de Cantabria

Título de experto en implantología y periodoncia

Universidad Pública de Valencia

Título de Experto en Endodóncia Rotatoria y Microscópica

U. Ramón Llul Bussiness School E.S.A.D.E.

Gestión empresarial de la clínica dental SEPA

Progressive Orthodontics Seminars

Post-grado Internacional en Ortodoncia ( P.O.S. )

Universidad Complutense de Madrid

Master en Investigación en ciencias de odontólogicas

Certificación SPARK

Certificación SECIB en Cirugía Avanzada 2023

TECH Universidad

Grand Master en Periodoncia, Implantología y Cirugía Bucal

Escuela de Negocios Europea de Barcelona

Máster en Innovación y Emprendimiento 1500 horas

Máster en Big Data y Business Intelligence 1500 horas

Máster en Supply Chain Management 1500 horas

MBA en Administración y Dirección de Empresas 1500horas

Máster de Inteligencia artificial ENEB 1800horas

Diploma en Gestión en DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS 250H