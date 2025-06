El mosquito tigre comienza su temporada: consejos para prevenir picaduras y evitar criaderos en casa

Las altas temperaturas y las lluvias acumuladas han creado el entorno perfecto para la proliferación del mosquito tigre. En Rentokil Initial refuerzan el mensaje: la prevención es clave La llegada de las altas temperaturas, sumada a las abundantes lluvias registradas en los últimos meses —con un primer cuatrimestre de 2025 que se sitúa como el octavo más lluvioso según la AEMET [1]—, ha creado el escenario perfecto para la proliferación de mosquitos en gran parte del territorio nacional, como el mosquito tigre (Aedes albopictus) y el mosquito Culex pipiens, conocidos por su capacidad para transmitir enfermedades. Son especies voraces, que destacan por su elevada capacidad reproductiva: una sola hembra puede poner cientos de huevos a lo largo de su vida, con varias generaciones al año y es capaz de reproducirse en cualquier superficie húmeda, por pequeña que esta sea: platos debajo las macetas, cubos, pequeños recipientes etc.

Una amenaza real: molestias y posibles riesgos

Aunque la mayoría de las picaduras provocan solo molestias leves como picor o enrojecimiento, en personas sensibles pueden desencadenar reacciones más severas como fiebre, erupciones cutáneas o dolores articulares. El mosquito tigre es vector de enfermedades como el dengue o el chikungunya, aunque los casos autóctonos en España han sido muy limitados hasta la fecha.

Es importante aclarar que, contrariamente a lo que a veces se cree, el principal transmisor del virus del Nilo Occidental no es el mosquito tigre, sino el Culex pipiens. Esta especie es más habitual en zonas rurales o cerca de humedales, donde encuentra a sus principales huéspedes: las aves migratorias, que actúan como reservorios naturales del virus.

Ambas especies, sin embargo, representan un riesgo para la salud pública y afectan notablemente a la calidad de vida durante los meses más cálidos. Comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y varias zonas del interior peninsular ya están experimentando un incremento en la actividad de estos insectos.

Qué hacer para protegerse

La prevención es fundamental. Además de las acciones institucionales y tratamientos profesionales, cada persona puede contribuir con medidas sencillas y efectivas desde su propio hogar.

Recomendaciones para el hogar:

Vaciar con frecuencia recipientes que acumulen agua (macetas, cubos, canalones, etc.)

Tapar piscinas infantiles y otros elementos con agua cuando no estén en uso.

Revisar tejados, terrazas o patios donde puedan formarse charcos tras la lluvia.

Colocar mosquiteras en ventanas y puertas, y utilizar repelentes en espacios interiores. Cómo vestirse para evitar picaduras:

Colores claros : los tonos oscuros atraen más a los mosquitos.

: los tonos oscuros atraen más a los mosquitos. Ropa que cubra la piel , como mangas largas y pantalones, especialmente en zonas húmedas o al atardecer.

, como mangas largas y pantalones, especialmente en zonas húmedas o al atardecer. Tejidos ligeros y tupidos como el algodón o el lino. Enfoque profesional: control integral de mosquitos

Rentokil Initial, compañía líder en el control de plagas desde hace 100 años, advierte que la lucha contra los mosquitos debe abordarse de forma estratégica y planificada. Su enfoque se basa en la gestión integrada de mosquitos, un sistema que actúa sobre todas las fases del ciclo de vida del insecto [2]. Los servicios de Rentokil Initial abarcan:

Auditoría de zonas de cría: Inspección de puntos críticos como tejados, canalones o vegetación en descomposición.

Inspección de puntos críticos como tejados, canalones o vegetación en descomposición. Tratamientos larvicidas : Métodos adaptados al entorno para impedir el desarrollo de larvas.

: Métodos adaptados al entorno para impedir el desarrollo de larvas. Control de adultos: Fumigaciones en zonas de descanso y tratamientos previos a eventos.

Fumigaciones en zonas de descanso y tratamientos previos a eventos. Gestión integral: Programas personalizados con seguimiento y uso de trampas de control.

Prevención, educación y soluciones sostenibles

"El aumento de las temperaturas y las lluvias irregulares están alargando la temporada activa de los mosquitos en España", señala Rubén Bueno, entomólogo de Rentokil Initial. "Esto se traduce en más picaduras y un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. En un contexto donde aún no hay vacunas eficaces para el dengue o el virus del Nilo Occidental, el control de los mosquitos sigue siendo la herramienta preventiva más relevante".

