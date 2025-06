Madrid in Game consolida su presencia en South Summit con 16 startups del sector del videojuego y la gamificación

Madrid in Game, iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, regresa a South Summit, el encuentro global de referencia del ecosistema emprendedor del sur de Europa, que se celebrará en ‘La Nave’ de Villaverde, Madrid, del 4 al 6 de junio. Este evento se erige como una gran oportunidad para dar a conocer el Campus del Videojuego, mostrar la evolución de las startups del programa de emprendimiento de Madrid in Game, el Start IN Up Program, con el objetivo de generar sinergias y conectarlas con empresas, emprendedores e inversores internacionales y presentar los proyectos ante una audiencia internacional de alto nivel.



Madrid volverá a posicionarse como capital de la innovación y el emprendimiento en la edición de 2025: bajo el lema "In Motion", pondrá el foco en la innovación como herramienta para afrontar los retos globales. El programa incluirá ponencias de expertos, mesas redondas, competiciones para startups y múltiples espacios para el networking.

Madrid in Game estará presente junto con otras iniciativas de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid en dos stands que cobijarán a 85 empresas, 16 de ellas que están siendo aceleradas actualmente en el Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de esta iniciativa del consistorio: Civersia, UFOLAB, MixonReality, Competize, Mixreal, Evveland, Kumiho Esports, Bitcoin Games y otras ocho startups que se acaban de incorporar al programa.

Estas son Hechicer IA, empresa de desarrollo de software de IA para generación de vídeo 3D; Mansion Games, estudio de desarrollo detrás de "Operation Highjump: The Fall of Berlin"; Dronícola, que digitaliza activos físicos creando gemelos digitales; Ultra UX, una app con IA que ofrece asesoramiento personalizado y gamificado para mejorar el rendimiento; Traiders, plataforma de trading algorítmico para crear, optimizar y conectar estrategias de trading gamificadas; Xperiences VR, startup que desarrolla experiencias inmersivas en VR para medir el talento en tiempo real; Somni Game Studio, estudio que desarrolla juegos para mejorarlos hábitos saludables de las personas y, por último, Emaze Gaming, queha desarrollado una plataforma que permite a las empresas evaluar las habilidades de posibles candidatos con IA.

South Summit se ha consolidado como un punto de encuentro clave que impulsa la innovación y el desarrollo económico para el ecosistema emprendedor internacional, donde convergen startups, inversores y corporaciones en busca de sinergias y nuevas oportunidades de negocio. En su edición anterior, reunió en Madrid a más de 18.000 personas de 133 países, incluidos más de 6.500 emprendedores y 2.000 inversores.

“La presencia de Madrid in Game y de todo el ecosistema innovador de la ciudad en South Summit supone una gran oportunidad para conectar con inversores y empresas internacionales, además de ser un gran escaparate para dar a conocer la apuesta de nivel por la industria del videojuego que está llevando a cabo Madrid”, destaca Ángel Niño, concejal delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid.

El Start IN Up Program, punta de lanza de la apuesta municipal por el videojuego

El Start IN Up Program es el programa de incubación y aceleración de Madrid in Game. Actualmente alberga 58 empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos y distintas tecnologías aplicadas al sector del gaming, lo que lo convierte en una de las aceleradoras de videojuegos más ambiciosas del mundo.

Desde su puesta en marcha en marzo de 2023, las 135 startups que han pasado por la aceleradora han logrado captar 8,7 millones de euros en financiación público-privada y han generado más de 200 puestos de trabajo.