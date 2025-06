The Factory School lanza nueva edición del Máster BIM Manager con Inteligencia Artificial: una formación clave para liderar la transformación digital en arquitectura e ingeniería

El Máster BIM Manager con Inteligencia Artificial de The Factory School se consolida como una de las formaciones más completas del mercado, integrando metodología BIM con herramientas de IA para formar a líderes digitales del sector AECO En un momento en el que la digitalización se ha convertido en un factor estratégico en el sector de la edificación, The Factory School refuerza su apuesta por la formación avanzada con una nueva edición de su exitoso máster BIM Manager con Inteligencia Artificial. Una propuesta formativa de alto nivel, pensada para profesionales que buscan liderar la innovación tecnológica en arquitectura, ingeniería y construcción.

Este máster online ofrece una visión integral de la metodología BIM, combinada con el uso práctico de herramientas de inteligencia artificial que están revolucionando el trabajo diario en estudios, constructoras y consultoras. Está especialmente dirigido a arquitectos, ingenieros, project managers y técnicos del sector AECO que deseen especializarse en la gestión digital de proyectos con BIM.

"No se trata solo de aprender software, sino de entender cómo la tecnología puede mejorar la productividad, la coordinación y la toma de decisiones en cada fase del proyecto", destaca Miguel Picado, BIM Manager y director del Máster.

Inteligencia Artificial al servicio del BIM

El programa integra los flujos de trabajo reales en metodología BIM (arquitectura, instalaciones, estructuras y gestión) con herramientas IA como ChatGPT, Copilot, Sparkel, Autodesk Forma, Mnml.ai o Runway, entre otras. Estas tecnologías se aplican en tareas como automatización de documentación, planificación inteligente, análisis de datos, visualización avanzada o redacción técnica asistida.

Además, el máster ofrece acceso con licencia a software profesional como Revit, Navisworks, Presto, Cost-It, Synchro, Twinmotion o Recap Pro, dentro de un itinerario formativo práctico y estructurado. Los alumnos aprenden a aplicar BIM y IA en proyectos reales, con tutores profesionales en activo y acompañamiento continuo.

Metodología flexible, orientada a la empleabilidad

Uno de los grandes valores diferenciales del máster BIM Manager con Inteligencia Artificial de The Factory School es su enfoque metodológico, diseñado para adaptarse a las necesidades reales de los profesionales del sector. La formación combina flexibilidad, acompañamiento docente y aplicación práctica, permitiendo al alumno avanzar a su ritmo sin renunciar al contacto directo con el equipo de expertos.

Este equilibrio entre teoría, práctica y accesibilidad hace posible compatibilizar la formación con la actividad laboral, al tiempo que garantiza una experiencia de aprendizaje profunda, conectada con los retos actuales del mercado. Entre las características metodológicas más destacadas se encuentran:

Modalidad 100% online , con acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento.



, con acceso desde cualquier lugar y en cualquier momento. Clases grabadas con contenido permanentemente actualizado que permiten su revisionado tantas veces como se necesite, y sesiones grupales en directo para resolver dudas, comentar casos y profundizar en aspectos clave.



que permiten su revisionado tantas veces como se necesite, y para resolver dudas, comentar casos y profundizar en aspectos clave. Evaluación continua y práctica , con tutorías 1-1 ilimitadas, centrada en el progreso del alumno y en la aplicación real de los conocimientos adquiridos.



, con tutorías 1-1 ilimitadas, centrada en el progreso del alumno y en la aplicación real de los conocimientos adquiridos. Acceso a licencias profesionales, archivos de práctica y recursos exclusivos, con soporte constante por parte de los tutores. Este máster ha sido desarrollado por un equipo docente multidisciplinar y cuenta con el respaldo de partners oficiales como Autodesk, Bentley, RIB Spain, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) o BuildingSMART.

Una formación para destacar en un sector en evolución

La figura del BIM Manager se ha consolidado como uno de los perfiles más demandados del sector de la edificación. La incorporación de la inteligencia artificial representa un salto cualitativo que aporta eficiencia, sostenibilidad y capacidad de innovación.

Con esta formación, The Factory School prepara a los profesionales para asumir puestos de liderazgo digital en un entorno cada vez más automatizado y competitivo.

Más información e inscripciones

Descubrir todos los detalles del programa, fechas y plazas disponibles en: thefactoryschool.com/cursos-master/master-bim-manager/