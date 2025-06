Estudia con Zenobia se posiciona como el centro de referencia en Málaga para la preparación de oposiciones a ayuntamientos y diputaciones, gracias a su metodología innovadora y acompañamiento personalizado que impulsa a los opositores a alcanzar la estabilidad laboral en la administración pública Estudia con Zenobia se consolida como el centro de referencia para quienes aspiran a conseguir una plaza fija en la administración local de Málaga, ofreciendo una alternativa sólida y confiable en el competitivo mundo de las oposiciones. Su enfoque innovador, cercano y personalizado ha permitido a numerosos opositores acercarse a su meta profesional y acceder a un empleo público con todas las garantías, preparando oposiciones a ayuntamientos de Málaga, y convirtiendo a este centro en la opción preferida para quienes buscan estabilidad laboral en la provincia.

Quién está detrás de Estudia con Zenobia

Al frente de Estudia con Zenobia se encuentra Zenobia Velázquez Ruiz, una profesional con una trayectoria académica y laboral ejemplar. Es licenciada en Traducción e Interpretación por la Universidad de Málaga, cuenta con un Grado y Máster en Economía y Finanzas por el Chartered Institute of Management Accountants de Londres y ha desarrollado experiencia docente internacional como profesora en la Universidad de Magdeburgo.

Actualmente, Zenobia ejerce como funcionaria de carrera y Agente de Inspección en el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga, lo que le otorga un profundo conocimiento sobre el proceso de oposición y las necesidades reales de los aspirantes.

Por qué elegir Estudia con Zenobia

Desde su creación hace varios años, Estudia con Zenobia ha ayudado a numerosos opositores a alcanzar su objetivo, posicionándose como una de las opciones más efectivas y humanas para preparar oposiciones en Málaga. La pasión por la enseñanza y el compromiso con el éxito de cada alumno son los pilares fundamentales de este proyecto, que ha sabido adaptarse a las demandas cambiantes del mercado laboral y a las expectativas de quienes buscan un futuro estable en la administración pública.

En el actual contexto de incertidumbre laboral, las oposiciones a ayuntamientos y diputaciones provinciales se han convertido en una de las alternativas más atractivas para quienes desean estabilidad, proyección profesional y conciliación familiar.

Gran oportunidad

Cada año, las corporaciones locales publican sus Ofertas de Empleo Público (OEP) tras la aprobación de sus presupuestos, abriendo la puerta a decenas de plazas para administrativos y auxiliares administrativos, entre otros perfiles. Acceder a una plaza de funcionario no solo significa seguridad laboral, sino también la oportunidad de contribuir al desarrollo de la ciudad o provincia.

Requisitos

Los requisitos para presentarse a estas oposiciones son accesibles y varían según el puesto: para Auxiliar Administrativo (Grupo C2) basta con la ESO, mientras que para Administrativo (Grupo C1) se requiere Bachillerato o Técnico de FP. Además, la preparación puede compaginarse con otras responsabilidades, ya que el proceso de selección suele extenderse durante varios meses, permitiendo una planificación flexible y adaptada a las circunstancias personales de cada opositor.

Metodología

Estudia con Zenobia destaca por su metodología flexible, personalizada y orientada a resultados. El centro se adapta a las necesidades y ritmos de cada alumno, permitiendo avanzar sin renunciar a obligaciones laborales o familiares. Entre las principales ventajas de este centro se encuentran:

Aprendizaje interactivo y práctico, con dinámicas participativas y resolución de supuestos reales desde el primer momento.

Grupos homogéneos organizados por nivel y tipo de oposición, fomentando la motivación y el avance conjunto.

Clases presenciales en Málaga capital y online en directo, con sesiones grabadas disponibles durante dos meses para facilitar el repaso y la conciliación.

Material exclusivo y actualizado, elaborado por Zenobia, basado en la literalidad de la ley y adaptado para facilitar la comprensión y memorización.

Simulacros de examen tipo test, que permiten aprender a gestionar el tiempo y familiarizarse con el formato real de las pruebas.

Planificación individualizada y acompañamiento personal desde el primer día, adaptando la organización del estudio a las necesidades de cada opositor.

Resolución ágil de dudas, con respuestas rápidas para que los alumnos no pierdan el ritmo ni la motivación.

Tutorías individuales y sesiones grupales de técnicas de estudio, ofreciendo apoyo constante tanto en lo académico como en lo emocional, para que los opositores lleguen al examen con confianza y seguridad. Estudia con Zenobia no es solo una academia de preparación de oposiciones en Málaga: es un proyecto vocacional, basado en la cercanía, la experiencia y el compromiso con el éxito de cada alumno.

Para quienes aspiran a una plaza en la administración local, este centro ofrece la guía, el apoyo y la motivación necesarios para alcanzar su objetivo y construir un futuro profesional estable y satisfactorio.