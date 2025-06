Europa prohibirá la venta y alquiler de viviendas ineficientes a partir de 2030

El nuevo marco normativo europeo obligará a reformar millones de inmuebles en España para poder ser comercializados. Clave Inmueble alerta sobre el impacto económico y las oportunidades de anticiparse.

A partir de 2030, ningún inmueble en Europa podrá venderse o alquilarse si no alcanza unos mínimos de eficiencia energética. Así lo establece la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), recientemente aprobada por la Unión Europea en el marco de su estrategia climática para alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050.

En el caso de España, se estima que la medida afectará de forma directa a millones de viviendas, especialmente aquellas construidas antes de 1980 y que presentan serias deficiencias en aislamiento, climatización o consumo energético. Según explica el portal especializado en inmuebles Clave Inmueble, desde 2030 solo podrán comercializarse viviendas que dispongan de un certificado energético con calificación E o superior, y a partir de 2033, el mínimo exigido subirá al nivel D.

El certificado energético, que mide aspectos como el aislamiento térmico, los sistemas de climatización o el uso de energías renovables, se convertirá así en un requisito legal imprescindible, además de un factor determinante en el valor de mercado de cada vivienda. "Estamos ante un cambio estructural del mercado inmobiliario. Los inmuebles eficientes se revalorizarán, mientras que los que no se adapten perderán competitividad y podrán incluso quedar fuera del mercado", advierten desde Clave Inmueble.

Reformas urgentes y elevado coste económico Para cumplir con los nuevos estándares, muchos propietarios tendrán que acometer reformas de calado: mejoras de aislamiento, cambio de ventanas, instalación de bombas de calor, paneles solares y sistemas inteligentes de control energético. El coste de estas intervenciones oscila actualmente entre los 15.000 y los 50.000 euros, pero podría encarecerse a medida que se acerque el plazo legal debido al previsible aumento de la demanda de profesionales.

Clave Inmueble destaca también las posibles consecuencias financieras: "Los bancos podrían endurecer el acceso a hipotecas para viviendas poco eficientes y los alquileres de inmuebles adaptados podrían experimentar un encarecimiento inicial por la limitada oferta". Además, aquellos propietarios que no adapten sus viviendas podrían ver cómo su activo pierde liquidez y se vuelve difícil de comercializar.

Ayudas públicas para la rehabilitación Para facilitar la transición, tanto el Gobierno español como las administraciones autonómicas y locales están desplegando ayudas públicas financiadas, en buena parte, con los fondos europeos Next Generation EU. Estas ayudas incluyen subvenciones directas, deducciones fiscales y líneas de financiación preferente, aunque desde Clave Inmueble advierten que "los fondos son limitados y conviene planificar con tiempo para no quedarse fuera de las convocatorias".

El portal inmobiliario concluye que "la anticipación será clave para proteger el patrimonio familiar y asegurar su rentabilidad en un mercado donde la eficiencia energética pasará a ser un estándar obligado".