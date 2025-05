Datos manipulados

Realmente, una parte de los datos económicos que salen en las noticias de los informativos de algunas cadenas televisivas españolas, no son correctos, ya que exageran las cifras para dar a entender, que la microeconomía va mejorando no siendo cierto. Por ejemplo, decir que el salario medio en España es de unos 28.000 euros y pico al año de promedio no es verdad. Y no haría falta preguntar a los más de 21 millones de ciudadanos españoles, que están en activo para saberlo. Con encuestas más extensas y profundas se averiguaría, sin lugar a duda. Parece cierto que en el País Vasco, Cataluña y Madrid se cobran de promedio sueldos más altos. En cambio, en Extremadura, Andalucía y en otras Comunidades Autónomas españolas, la cuantía promedio de los salarios es claramente menor. Es algo demostrable y no se pone de relieve esto en los programas informativos, más bien se obvia. Por otro lado, se publica en algunos medios informativos que las pensiones suben un 2,8%, pero se está hablando del salario bruto, con lo que el ingreso líquido a percibir se reduce y con los descuentos correspondientes es de un 1,9% como mucho.

En este momento, se necesitan en nuestro país más de 600.000 viviendas de protección social, y se están construyendo pisos a un ritmo mucho menor del necesario. Se producen protestas sociales, en todo el territorio nacional y parece que no sirven de nada, ya que no se percibe ningún cambio significativo, en lo relativo a políticas que impulsen realmente el sector de la construcción, en todos los aspectos. Con los alquileres por las nubes y la especulación inmobiliaria existente, los precios de los pisos están al alcance de una reducida parte de la población, que tiene más poder adquisitivo. Además, con una inflación, que es más pronunciada de lo que dicen una parte de los medios televisivos, la mayoría de los jóvenes no pueden pagar alquileres de 900 o 1.000 euros, ya que con los ingresos que perciben no pueden afrontar los gastos, como es evidente.

En algunos medios de la televisión generalista parece que están insultando la inteligencia de los ciudadanos, que están escuchando y viendo estas noticias. Se quiere dar una imagen general, de que la situación económica de más de más de diez millones de españoles no es tan mala como parece, pero la realidad es que lo es y no se quiere reconocer. Es un intento consciente de ocultación de una realidad, de la que todo el mundo habla en las calles. También se comenta poco sobre la cantidad de personas, que ya está en situación de pobreza en España. Parece que hablar de esto da mala imagen. Lo que hacen algunos medios televisivos de masas es centrarse en lo que va bien y lo demás es como si no interesara, para que la gente no se deprima, enfade, proteste o se manifieste.

Si se piensa en los contratos basura de muchas empresas, en las que los trabajadores sobrepasan el número de horas que establece la legislación laboral, y con sueldos muy bajos, las consecuencias son evidentes. Se observa mucho fraude en el ámbito laboral, ya que no se pagan millones de horas extra al año, etc. Con esto no quiero decir, que no exista un buen número de empresarios que hagan las cosas bien, en todos los aspectos. De hecho, se está aumentando la inspección, para evitar la explotación laboral existente. Además, es preciso poner de manifiesto que el pluriempleo no garantiza, que la gente puede llegar a fin de mes. Los sueldos no suben de la misma manera, que los precios de los productos. Se observa que la capacidad adquisitiva está bajando alarmantemente y esto tiene efectos negativos, en la mayor parte de las personas. Y esto se nota en el ambiente social, de una manera aparentemente imperceptible, pero que se puede comprobar, si se está atento observando lo que sucede en la vida cotidiana. Incluso en las entrevistas que se realizan en televisión a la gente por las calles sobre la inflación, las respuestas hablan por sí solas y no necesitan interpretación. Otra cuestión importante es que las pensiones tienen que subir más, en proporción al incremento real anual del IPC.

A nivel político se habla, por parte del Pedro Sánchez, de la necesidad de que el Ingreso Mínimo Vital llegue a más cientos de miles o millones de personas o de hogares, pero no sirve solo con decirlo a las Comunidades Autónomas, debe haber una financiación suficiente.

La insistencia, por parte del Gobierno, en el impulso de las políticas sociales está muy bien, pero no es suficiente. Vale como retórica política, pero la clave está en implementar proyectos mucho más ambiciosos y no planes que son como el chocolate del loro, que sirven para dar a entender a la ciudadanía, que se están haciendo cosas y se está en el buen camino. De esta manera, las posibles soluciones no llegan nunca y se quedan en el limbo de lo deseable, en un futuro que nunca llega.