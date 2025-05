Ellande Larronde inaugura con victoria la Vuelta a Navarra de Filial Caja Rural-Alea

Fantástico inicio en uno de los grandes objetivos de la temporada para Filial Caja Rural-Alea. Ellande Larronde, que estrenó su palmarés como sub 23 hace escasas fechas en la Challenge Alicante Interior, fue el más rápido en el reducido pelotón que alcanzó con ventaja la línea de meta de Sangüesa, final de la primera jornada de la ronda navarra.

Foto: @celineajd / @teamose

El ciclista francés, que completa sus primeros meses en la categoría, sacó a relucir su punta de velocidad después de superar la sinuosa parte final gracias al trabajo y la ayuda de sus compañeros, que controlaron en todo momento una escapada de cinco hombres que llegó a contar con una ventaja superior a los 7 minutos, pero que fue alcanzada en la parte final de carrera.

Ellande Larronde: "La fuga ha llegado a tener mucha ventaja pero se ha trabajado bien para alcanzarlos. La parte final era la más dura y además se ha ido muy rápido. Yo he empezado la última subida en la parte de atrás pero los compañeros me han apoyado en todo momento para ayudarme a entrar y que pudiera disputar la victoria. El objetivo principal sigue siendo ganar la vuelta con otro compañero, así que ahora me toca a mí trabajar para aportar todo lo necesario para que así sea".

Se trata del décimo quinto triunfo ya este año para Filial Caja Rural-Alea, que este viernes afrontará una segunda etapa entre Pamplona y Tafalla con tres subidas de tercera categoría dentro de la segunda mitad de recorrido.