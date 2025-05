Colágeno; el componente esencial para una piel que desafía el tiempo

Cada vez más personas recurren a la suplementación con colágeno marino para reforzar la salud y apariencia de su piel a partir de los 30

Hubo un tiempo en el que hablar de complementos alimenticios de colágeno sonaba a algo propio de deportistas o de quien había cruzado la barrera de los 60. Hoy, ese prejuicio se ha borrado por completo. A partir de los 30 —y mucho antes de que la primera arruga aparezca en el rostro—, el colágeno empieza a desaparecer de forma gradual. La piel pierde densidad, se apaga. Las cremas ayudan, pero no llegan a todo. Por eso, cada vez más personas están incluyendo el colágeno en su rutina de belleza.

¿Qué es el colágeno y por qué lo perdemos con la edad? El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y un componente estructural que mantiene la piel tersa, elástica y firme. Está en todas partes: en los huesos, en los músculos y, por supuesto, en la dermis.

Pero a partir de los 25, su producción empieza a reducirse de forma natural, y esta caída se acentúa especialmente a partir de los 40. Resultado: una piel más fina, menos elástica y propensa a la aparición de arrugas. Aunque factores como el sol, el estrés o la alimentación influyen en este proceso, lo cierto es que el paso del tiempo por sí solo tiene un impacto ineludible. Lo interesante es que podemos ayudarle desde dentro. Ahí es donde entran en juego los complementos alimenticios.

Lo que puede hacer el colágeno Tomado a diario, el colágeno hidrolizado, la forma más asimilable para el cuerpo, puede tener efectos en la piel y mucho más. Entre sus beneficios más relevantes, se encuentran:

Mejora la elasticidad y firmeza de la piel.

Aporta hidratación desde el interior.

Fortalece las uñas y el cabello.

Apoya la salud de las articulaciones.

Contribuye a una sensación de mayor energía y bienestar general.

Colágeno Marino con Magnesio y Vitamina C Aldous El nuevo Colágeno Marino con Magnesio y Vitamina C de Aldous, la marca de complementos alimenticios más vendida de Internet, llega para hacer la diferencia. Su fórmula combina colágeno marino hidrolizado —más fácil de absorber— con dos ingredientes clave: la vitamina C, que ayuda a generar colágeno de manera natural, y el magnesio, fundamental para el funcionamiento muscular y celular.

Además, está presentado en cápsulas, lo que facilita su incorporación en cualquier rutina, sin complicaciones.

Este complemento alimenticio ya está disponible en la tienda online de Aldous Bio (aldousbio.com) y el resto de los productos de Aldous Bio se pueden encontrar en plataformas como Amazon, El Corte Inglés, Herbolario Navarro, Naturitas o Promofarma.

No se trata de borrar el tiempo, sino de acompañarlo bien. De entender qué necesita la piel antes de que lo grite. De sumar pequeños gestos como este que, aunque parecen sencillos, son los que trabajando desde dentro para que el exterior refleje siempre tu mejor versión.