El euríbor se resiste a bajar de la barrera del 2%

El euríbor continúa poco a poco su descenso, pero se resiste todavía a rebajar la barrera del 2%. El índice de referencia más utilizado en Europa para calcular el tipo de interés de las hipotecas variables se sitúa, a falta de solo un dato diario para cerrar el mes de mayo de 2025, en el 2,080%, tan solo 0,063 puntos porcentuales por debajo del dato de abril (2,143%). No obstante, continúa marcando hitos porque, si miramos el avance interanual de este indicador, vemos que vuelve a registrar un mes más su mayor caída en 16 años: en mayo de 2024 se situaba en el 3,680%, hasta 1,6 puntos porcentuales por encima del valor actual.

¿Cuándo veremos un euríbor por debajo del 2%? Simone Colombelli, director de Hipotecas de iAhorro, cree que esto sucederá pronto, aunque dependerá un poco de las decisiones que tome el Banco Central Europeo en sus próximas reuniones: “Si el BCE vuelve a reducir los tipos de interés en junio (se reúne el próximo jueves, día 5), al euríbor no le quedará más remedio que bajar y seguramente veamos ya a este indicador por debajo del 2% a finales del próximo mes”, afirma. No obstante, aunque el organismo que preside Christine Lagarde decida no volver a reducir tipos en esta próxima cita, Colombelli cree que “el euríbor continuará a la baja, que es la tendencia que estamos viendo en los últimos meses, y tampoco tardará mucho más en reducir, al menos en sus valores diarios, esa barrera psicológica del 2%”.

Ahora mismo, con el euríbor en el 2,080%, este indicador se sitúa a 0,170 puntos porcentuales de los tipos de interés oficiales (2,25%). Pero si el BCE decide volver a reducir los tipos 25 puntos básicos la próxima semana, estos ya se situarían en el 2%, por debajo del valor medio actual del euríbor. “Es raro que veamos que el euríbor está más alto que la tasa de interés oficial, por tanto, la lógica nos dice que el índice de referencia tiene que bajar más”, declara el portavoz de iAhorro.