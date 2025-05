Hablar de Cuba en un bar

Tres personas toman algo en la mesa de al lado y no tengo que disfrazarme de Juanjo Millás para escuchar a la que más habla diciendo que “en Cuba casi no tienen ni para comer porque hasta lo más básico escasea”. Es tal su convicción que me sorprende que no les diga también que sus viviendas son peores que las de los españoles que viven sobre ruedas o bajo los puentes, pues hay tanto dinero en España que alquilar se ha puesto por las nubes.

Pero después caigo en que hace tiempo que no sé nada de Cuba porque casi todas las noticias hablan de los vaivenes de Trump. Es entonces cuando recuerdo que los números cuentan realidades y deduzco que la esperanza de vida allí debe ser muy inferior a la de Estados Unidos, por poner el ejemplo de un país donde hay abundancia de todo, incluido de lo menos necesario.

Consulto donde siempre y descubro que en 2023 las esperanzas de vida en Cuba y en los USA fueron, respectivamente, de 78,1 y 78,4 años. Me paro a buscar la otra cara del escaso 0,4% de tiempo que viven más los ricos que los pobres y decido no atreverme a descubrir cuanto ha caído la esperanza de vida de los palestinos que aún no han sido asesinados en Gaza, todo por culpa de USA y de tantos países multimillonarios que no quieren enseñar a Israel un camino decente para responder al ataque que sufrió en octubre de 2023.

Para terminar, busco sentencias avaladas por la presumida IA y todas declaran a Cuba inocente de lo de Gaza.