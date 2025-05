Emcesa reinventa el Día de la Hamburguesa: más proteína, menos remordimientos

Este 28 de mayo, Emcesa celebra el Día de la Hamburguesa apostando por la salud sin renunciar al sabor, con una propuesta rica en proteínas, baja en grasa y sin azúcares añadidos. La burger meat vacuno-pollo "High Protein" demuestra que cuidarse nunca fue tan sabroso: 48 gramos de proteína por bandeja, con todo el sabor y la calidad que exige el consumidor moderno, activo y consciente El próximo 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, ese clásico irresistible que todos disfrutamos alguna vez: en una barbacoa, una cena improvisada o tras una buena sesión de ejercicio. Pero este año, Emcesa propone una forma diferente de celebrarlo: con una hamburguesa que no solo conquista por su sabor, sino también por su perfil nutricional.

Se trata de la burger meat vacuno-pollo "High Protein", un producto revolucionario dentro de su categoría. Elaborada con pechuga de pollo sin grasa y carne magra de vacuno seleccionado, esta hamburguesa ofrece 48 gramos de proteína por bandeja, lo que la convierte en una aliada ideal para quienes llevan un estilo de vida activo o buscan un mayor aporte proteico sin renunciar al sabor.

Además, es baja en grasa, no contiene azúcares añadidos, y está pensada para integrarse fácilmente en cualquier tipo de dieta equilibrada. Esta burger no es solo para deportistas o personas en recuperación, sino también para quienes buscan una alimentación funcional, consciente y con propósito. Y todo esto, manteniendo la jugosidad, el sabor y la textura que se espera de una buena hamburguesa.

¿Qué la hace diferente?

Su fórmula se basa en ingredientes seleccionados , sin grasas innecesarias ni aditivos superfluos.

, sin grasas innecesarias ni aditivos superfluos. Está pensada para cocinar rápido y fácil , ya sea en sartén, plancha o incluso al horno.

, ya sea en sartén, plancha o incluso al horno. Su sabor suave y equilibrado permite múltiples combinaciones: desde una receta gourmet con pan integral y verduras frescas, hasta una opción baja en carbohidratos acompañada solo de vegetales.

Su formato en bandeja la hace práctica y perfecta para incluir en la compra semanal. La "High Protein" forma parte de una línea innovadora desarrollada por Emcesa en su apuesta por la I+D+i, escuchando las nuevas demandas del consumidor y aportando soluciones reales en el lineal. "Hoy, más que nunca, la hamburguesa evoluciona: ya no es solo placer, también es nutrición inteligente".

Este 28 de mayo, Emcesa invita a celebrar con una hamburguesa que lo tiene todo: sabor, salud y proteína. "Porque cuidarte ya no es incompatible con disfrutar".

"Feliz Día de la Hamburguesa. Y recuerda: lo bueno, si proteico, dos veces bueno".