La VI Edición del Cyber Insurance Day vuelve otro año más para promover la fusión entre la ciberseguridad y los seguros

El próximo 5 de junio, Madrid acogerá una nueva edición de Cyber Insurance Day (#CID25), la VI Edición de uno de los eventos de referencia en España sobre el mundo del ciberseguro. La jornada pretende unir otro año más al mundo de la ciberseguridad y los seguros con aseguradoras, mediadores, soluciones de ciberseguridad y casos prácticos, además de entidades públicas de referencia como el Ministerio del Interior, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid El creciente interés en los ciberriesgos ha catapultado la popularidad de los seguros que cubren y protegen a las empresas y organizaciones contra estas amenazas digitales. Cyber Insurance Day 2025, un evento presencial, representa una oportunidad única para todos aquellos interesados en explorar de cerca este mercado en constante evolución, incluyendo a la industria de seguros y a los profesionales de la ciberseguridad.

Todos los interesados tendrán la posibilidad de asistir al evento en la Sala Truss del reconocido Movistar Arena, donde se llevará a cabo esta experiencia que un año más promete ser enriquecedora. La agenda del día contará con destacadas ponencias a cargo de expertos en ciberseguridad y en el sector de seguros, así como mesas redondas en las que los expertos destacarán la vital importancia de la ciberseguridad ante el incremento de los ciberataques.

De la cobertura de seguro a la resiliencia: redefiniendo el impacto del ciberseguro

En un entorno cada vez más digitalizado y expuesto a ciberamenazas, el ciberseguro debe ir más allá de la cobertura financiera tradicional. Ramón Guerrero, Responsable de Desarrollo de Negocio en Stoïk Iberia, ofrecerá la Keynote "De la cobertura de seguro a la resiliencia: redefiniendo el impacto del ciberseguro", en la que explorará cómo el sector puede transformarse en un socio estratégico que refuerce la resiliencia de las empresas ante la creciente ciber exposición. Abordará cómo integrar la prevención, detección y recuperación en la propuesta de valor, y cómo corredores, aseguradoras y empresas pueden colaborar para adaptarse a este nuevo paradigma.

Rumbo al ciberseguro inteligente

En la primera mesa redonda titulada «Rumbo al ciberseguro inteligente» destacados profesionales del ciberseguro, como Belén Medina, Insurance Manager de Globalvia, y miembro de AGERS, la Asociación Española de gerencia y riesgos, José Romero Salvador, CEO de Sector Asegurador, Alberto Martín de los Santos, de la Junta directiva del Clúster de IA de la Comunidad de Madrid & director de Ciberseguridad en INETUM y Diego Montojo Cyber underwriter en Stoïk Iberia, abordarán los retos actuales y las oportunidades que ofrecen las diferentes tecnologías en la actualidad, destacando sobre ellas la inteligencia artificial, para el mundo del ciberseguro. Hablarán de cómo las nuevas tecnologías están redefiniendo los modelos tradicionales de ciberseguridad, pasando de enfoques reactivos a estrategias proactivas e inteligentes. Además de temas clave como la automatización en la detección de amenazas, la ética en el uso de IA para la ciberdefensa, y la necesidad de colaboración entre sectores para construir un ecosistema seguro y resiliente. Un espacio de reflexión colectiva que marcó el camino hacia un futuro más ciberseguro e inteligente.

Ciberseguridad con retorno: impacto económico y gestión del riesgo asegurado

En esta segunda mesa dedicada a la 'Ciberseguridad con retorno: impacto económico y gestión del riesgo asegurado' expertos Jaime Morales, responsable de operaciones en Ciberso y Rafael Ortiz, Senior Cyber Underwritter en Arch Insurance, David Santana Responsable Suscripción Cyber Risks en Riskmedia, y Alberto Ocarranza, Presidente FECOR y CEO CurSoris Correduria de Seguros, pondrán el foco en el impacto financiero real de los ciberataques y en cómo las organizaciones pueden anticipar, cuantificar y cubrir esos riesgos desde una perspectiva aseguradora. Los expertos comentarán sobre metodologías para calcular pérdidas potenciales —desde la interrupción del negocio hasta daños reputacionales y regulatorios—, así como sobre cómo evaluar el retorno de inversión (ROI) en soluciones de ciberseguridad. También abordaremos la creciente importancia de integrar el análisis económico en las estrategias de ciberresiliencia y de cómo el ciberseguro actúa como una palanca clave para la sostenibilidad empresarial frente a amenazas cada vez más complejas. Una conversación estratégica para entender que invertir en ciberseguridad no es un gasto, sino una decisión crítica de negocio.

Claves para un ciberseguro eficaz: auditoría, prevención de riesgos y respuestas

Carlos Coscollano Head of eDiscovery, Cyber Security & Digital Forensics en BDO, junto a Diego Zuluaga Coordinador Centro Ciberseguridad Industrial & CSO for LATAM and Security Governance for International Markets at AXA, y Rafa Carrasco Director General de CenterBrok, abordarán los pilares esenciales para construir una estrategia sólida frente a las amenazas digitales. Comentaremos el papel clave de las auditorías de seguridad como punto de partida para identificar vulnerabilidades y establecer medidas preventivas efectivas. También detallarán las mejores prácticas en la mitigación de riesgos y la importancia de contar con protocolos claros para la gestión de incidentes, desde la detección temprana hasta la recuperación. El panel compartirá claves para abordar estos restos, como la necesidad de una visión integral, donde aseguradoras, mediadores, clientes y especialistas trabajen de forma coordinada para anticipar, contener y responder ante ciberataques, minimizando su impacto operativo, reputacional y económico.

Ciberseguros y cumplimiento: adaptarse a un entorno regulatorio en evolución

Esta mesa redonda reunirá a expertos legales, representantes del sector asegurador y profesionales de la ciberseguridad para analizar cómo las organizaciones pueden anticiparse y adaptarse a un marco normativo cada vez más exigente. Javier Garrote, Information Security Manager de DHL Express, Isabel Sanchez Esparza Cybersecurity Coordination, Training & Awareness de ACCIONA, junto a Iván Vicente, PR Account Director de Axicom, debatirán sobre el impacto de las nuevas regulaciones —como NIS2, DORA o el reglamento europeo de ciberresiliencia— en la gestión del riesgo digital y en la contratación de ciberseguros. Los ponentes destacarán la necesidad de una alineación estratégica entre cumplimiento normativo, políticas internas de seguridad y criterios de asegurabilidad, así como la importancia de una gobernanza clara y actualizada. Una conversación clave para comprender que cumplir con la regulación no solo mitiga sanciones, sino que también fortalece la confianza y la resiliencia del negocio.

Tipos de ciberincidentes, reclamaciones, y riesgos emergentes

La última de las mesas redondas contará con la participación de José Manuel Muñoz Director de Telecomunicaciones, Cyber & ICT en GRUPO ADDVALORA, Jacobo López Cyber Growth Leader de Marsh España, y José Manuel Caballero Manager de GRC y responsable del servicio de Riesgos de Terceros en Minsait Cyber, que analizarán los ciberincidentes más frecuentes y cómo gestionarlos eficazmente, desde la notificación y la respuesta hasta las reclamaciones aseguradoras. Además, abordaremos los nuevos riesgos que están surgiendo en un entorno digital cada vez más complejo y cómo las aseguradoras, peritos y especialistas pueden ayudar a mitigarlos. Una oportunidad única para entender cómo proteger a las organizaciones ante amenazas digitales en constante evolución.