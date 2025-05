Sensacional actuación del Equipo Kern Pharma en Mercan'Tour

El Equipo Kern Pharma consiguió este lunes en Mercan’Tour Classic Alpes Maritimes (Francia, UCI 1.1, 26/05) un doble podio de la mano de José Félix Parra e Iván Sosa. Los dos escaladores del conjunto navarro rindieron a un nivel excelente en la alta montaña de los Alpes y fueron, junto al ganador Rodríguez (ARK), los grandes animadores de las ascensiones al Col de la Couillole y a Valberg.

El español y el colombiano destacaron en la alta montaña - (c) SprintCycling



La carrera francesa tuvo un inicio tranquilo, con dos corredores conformando la fuga del día y los bloques más poderosos asumiendo el control desde el pelotón. Fue en la segunda subida del día, el Col de la Couillole, cuando el gran grupo se rompió por completo y los favoritos comenzaron a probarse. Con Rodríguez (ARK) destacado en solitario por delante, Jóse Félix Parra e Iván Sosa demostraron tener grandes piernas y resistieron junto a Carboni (RKT) y Herrada (COF) en el primer grupo perseguidor.

Antes de la ascensión final a Valberg, Parra y Carboni (RKT) se marcharon en busca de Rodríguez mientras que Sosa y Herrada (COF) eran neutralizados por el grupo de favoritos compuesto por unas 10 unidades. El colombiano, ante la falta de entendimiento con sus rivales, demarró con agresividad y se marchó en solitario en busca de un doble podio para el Equipo Kern Pharma que se hizo realidad cuando Parra lanzó su ofensiva en los últimos tres kilómetros y soltó a Carboni (RKT), que solo pudo observar como Iván Sosa también consiguió dejarle atrás.

Jóse Félix Parra, segundo clasificado en Mercan’Tour, hizo balance de la clásica: “Estoy muy contento, llevaba tiempo encontrándome bien pero no terminaban de llegar los resultados. Hemos gestionado muy bien los últimos kilómetros y, aunque Carboni ha bajado muy rápido, como ya lo conozco he podido seguirle sin problemas. Después, cuando ha llegado Sosa hasta nuestra rueda nos hemos sabido mover para acabar los dos en el podio. Una gran alegría para el Equipo Kern Pharma”.

“Nunca es fácil entrar en el podio y hacerlo hoy con dos corredores es para estar contentos. Cristian ha sido más fuerte y toca darle la enhorabuena. Parra y Sosa se han entendido muy bien y hemos podido conseguir este gran resultado. Ahora toca seguir trabajando para disputar cada carrera a la que acudimos. Días así nos dan un plus de confianza”, declaró Mikel Ezkieta, director deportivo del Equipo Kern Pharma.

Iván Sosa valoró así la jornada: “Ha sido un gran día para el equipo. Personalmente, contento de volver a estar por delante en carrera. Al inicio no terminaba de encontrar buenas sensaciones, pero conforme han ido pasando los kilómetros me he sentido mejor y hemos podido conseguir ese tercer lugar. Con ganas de lo que viene, la idea es seguir trabajando para que lleguen más triunfos al Equipo Kern Pharma”.

Mercan’Tour Classic Alpes Maritimes (Francia, UCI 1.1, 26/05) Web | Libro de ruta Puget Theniers – Valberg | 152km | 11:30h – 15:52h 1. Cristian Rodríguez (Arkéa - B&B Hotels) 4h’21’23” 2. José Félix Parra (Equipo Kern Pharma) a 1’42” 3. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) a 1’49”