​Doble resultado para los Ford Raptor T1+ en Sudáfrica

Tras una magnífica actuación conjunta a lo largo de las cinco etapas de que constó el South African Safari Rally, el equipo Ford M-Sport ha regresado a su base británica con la satisfacción de haber hecho un gran trabajo. Los dos Ford Raptor T1+ alineados en la tercera prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC) concluyeron la prueba en 5ª y 7ª posición, respectivamente a los mandos de Carlos Sainz–Lucas Cruz y Nani Roma–Alex Haro.

Carlos Sainz–Lucas Cruz (Ford Raptor T1+)

El programa de Ford M-Sport en el mundial logró materializar todos sus objetivos, que no eran otros que rodar la mecánica en condiciones de competición y, por supuesto, brindar kilómetros de pilotaje a sus pilotos y copilotos de cara al gran objetivo del equipo: el Dakar. En Sudáfrica el verdadero resultado es la experiencia lograda en la mejora de los Raptor T1+, cada vez más a punto para la prueba de enero 2026 en Arabia Saudita.

Ya en la prólogo, celebrada el lunes 19, el primero de los Raptor asomaba entre los primeros. Nani Roma–Alex Haro acabaron quintos y Carlos Sainz-Lucas Cruz, undécimos, a tan sólo 10” del equipo que marcó el mejor tiempo. Las cinco etapas de que constó la carrera vieron siempre a los Ford en las posiciones delanteras, luchando habitualmente con los equipos que se disputan el título mundial.

En la 1ª etapa (260 km) Sainz-Cruz acababan segundos, al tiempo que Roma-Haro lo hacían en la quinta plaza. Al día siguiente, Roma y Sainz finalizaban por este orden en la que fue primera parte de la etapa maratón (357 km), para atacar en la segunda parte, el jueves día 22 (272 km), jornada que Sainz-Cruz terminaron de nuevo en la segunda plaza, ascendiendo a idéntica posición en la general, con Roma-Cruz quintos.

El exigente tramo de 224 km de la cuarta etapa, viernes 23, no fue propicia para los dúos españoles, con Roma-Haro décimos y Sainz-Cruz, decimosextos, lo que les hacía descender algunas posiciones en la provisional. La corta última etapa del sábado día 24 (111 km) no permitía grandes alardes deportivos, de modo que los dos Raptor T1+, pilotados respectivamente por Carlos Sainz y Nani Roma, terminaban en 5ª y 9ª posición. Estos resultados hacían que Sainz terminara la carrera 5º y Roma, 7º, con 1’30” de distancia entre ambas máquinas.

Carlos Sainz

Carlos Sainz: “Por lo general estoy contento del rendimiento del Raptor, creo que siempre logramos un buen ritmo y a pesar de tener pequeños problemas, como el limpiaparabrisas de la primera etapa, o cuando salíamos abriendo pista, que no era el mejor lugar para competir en este rally por las abundantes zonas estrechas y técnicas que te hacían perder tiempo, el balance que hago es bueno. Lo más importante es que hemos vuelto a competir tras el parón después del Dakar y que hemos demostrado la velocidad del Raptor en una prueba complicada en la que, sin las penalizaciones, hubiéramos acabado en el podio. De todos modos, rallye completado, ahora hay que seguir trabajando junto al equipo en la evolución del vehículo”.

Nani Roma: “Desconocíamos la carrera y tanto Carlos como yo nos vimos afectados en las etapas que nos tocó abrir, justo las más difíciles si salías delante, por eso las clasificaciones vivieron cambios constantes aunque siempre con escasas diferencias. Las penalizaciones por exceso de velocidad también han pesado lo suyo. El primer día un participante más lento nos hizo perder un par de minutos al tener que correr tras su estela de polvo. Pero al margen de todo eso estoy muy contento, el ritmo que conseguimos mantener es muy bueno, al nivel de nuestros competidores. Y el Raptor va muy bien, esta es la verdad, hemos entendido muchas cosas del coche y ha sido un entrenamiento que nos ha ido muy bien a todos”.

El programa de Ford M-Sport en el mundial W2RC proseguirá en Portugal entre los días 22 y 28 de septiembre, aunque es muy probable que antes se afronte alguna carrera no puntuable pero interesante para los intereses de todo el equipo.