Palestina... La verdad mal contada e interesada

La verdad es muy clara, pero todos tenemos el derecho a la duda, eso se conoce con el nombre de libertad personal. Dudar, no es condenable, al contrario, es elogiable, aunque sólo sea por el interés que la persona tiene sobre cualquier tema.

Tenemos una realidad, que si no se expande en el tiempo, simplemente será un “cuadro costumbrista”, nunca será “historia de nuestra realidad”. Hoy, nuestra realidad social está degradándose. El futuro colocará a todos nosotros, “consentidores”, en terreno pantanoso, del que salir exigirá un esfuerzo titánico, porque, en esos momentos, no luchamos contra la duda sino contra la MENTIRA SOCIAL.

No puedo dejar de citar de forma generalizada, pero copia real, de un pequeño fragmento de “CONVERSACIÓN EN LA CATEDRAL” de Mario Vargas Llosa:

“.... En esos ocho años, en una sociedad embotellada, en la que estaban prohibidos los partidos y las actividades cívicas y la prensa censurada, había numerosos presos políticos y centenares de exiliados, los peruanos de mi generación pasamos de niños a jóvenes, y de jóvenes a hombres .... Todavía peor que los crímenes y atropellos que el régimen cometía con impunidad era la profunda corrupción que, desde el centro del poder, irradiaba hacia todos los sectores e instituciones, envileciendo la vida entera...”

Ese clima de cinismo, apatía, resignación y podredumbre moral del.… fue la materia prima de esta novela, que recrea, con las libertades, que son privilegio de la ficción, la historia política y social de aquellos años sombríos.”

“...la terminé en Puerto Rico, en 1969, luego de rehacerla varias veces. Ninguna otra novela me ha dado tanto trabajo; por eso, si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría ésta”. MARIO VARGAS LLOSA - Londres, junio de 1998

¿Dentro de cuántos años, nosotros, españoles todos, nos guste o no, comenzaremos a repetir las reflexiones del respetado escritor Mario Vargas Llosa?

Leer tranquilamente estas reflexiones y trasladarlas sin “prejuicios ideológicos” a nuestra España actual sería una gran y necesaria lectura anticipada de nuestra FUTURA REALIDAD.

Da pena querer aparecer en todas las fotos políticas importantes y manifestar “verdades a medias”, equivocando a la generalidad de una sociedad.

La VERDAD es que todos, siempre, hemos querido que se considere una realidad, la existencia de dos Estados: PALESTINA e ISRAEL... La MENTIRA es no contar que debajo de territorio palestino se ha dejado construir toda una ciudad fantasma, terrorista... ¿quién o quiénes son responsables? Los dirigentes de esa ciudad fantasma fueron los que mataron a miles de jóvenes judíos y no judíos, de forma FRÍA y BÁRBARA.

ISRAEL, no soy político, quiere eliminar esa ciudad, base del desarrollo terrorista que amenaza su integridad territorial y social... ¿eso es condenable?... Pueden discutirse determinadas actuaciones, SÍ, pero cuando se habla con un micrófono en la mano hay que empezar diciendo el conjunto de la realidad social de PALESTINA e ISRAEL... y el terrorismo fantasma que existe porque alguien lo está permitiendo...

Escuchar, hoy las opiniones políticas de nuestros gobernantes da PENA y VERGÜENZA, y la HIPOCRESÍA aparece como la serpiente del Antiguo Testamento... CONDENAN, EXIGEN y SE DAN BESOS CON LOS HABITANTES FANTASMAS QUE VIVEN DEBAJO DEL TERRITORIO PALESTINO, QUE TODOS QUEREMOS RESPETAR.

Alguien de los que hablan como portavoces del gobierno, han pensado qué harían si debajo de su vivienda encontraran “OTRA CASA LLENA DE EXPLOSIVOS”...

Debemos hablar, comentar, criticar... pero leyendo todo el libro, no sólo algunos párrafos.