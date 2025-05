Bernadí anuncia los Work Forward Awards

El pasado14 de mayo, la compañía barcelonesa Bernadí celebró su 60 aniversario en el espacio icónico del Pabellón Mies van der Rohe de Barcelona. En la velada se rindió homenaje a seis décadas de evolución, con la mirada siempre puesta en el futuro.

En el marco de la celebración, Bernadí anunció los Work Forward Awards, en colaboración con las principales escuelas de arquitectura y diseño de Barcelona.

Nuevas visiones, nuevos creadores Work Forward Awards no es un concurso, es un premio. No hay ganadores ni vencidos. Nace con el objetivo de identificar y premiar el talento emergente y lanza un reto a las futuras generaciones de diseñadores y arquitectos: crear espacios que favorezcan el bienestar de los usuarios, la innovación, la sostenibilidad y la flexibilidad, valores que son fundamentales en la labor de la firma barcelonesa.

Tres categorías: Arquitectura, Interiorismo y Producto

El premio gira alrededor de estas tres categorías para reforzar la visión holística de la compañía y los Concept Spaces.

Buscando las propuestas más transformadoras El deseo de Bernadí con la creación de este premio es inspirar a los estudiantes para que conceptualicen y diseñen los espacios de trabajo y colaboración del futuro. Un primer Comité Científico y un Jurado independiente compuesto por prestigiosos expertos serán los encargados de seleccionar y premiar las propuestas más innovadoras y disruptivas. Propuestas que, además de trascender lo convencional, deberán cumplir con el requisito de poner el bienestar de las personas y a sus necesidades en el centro del diseño.

Composición del Comité Científico y del Jurado Las universidades y la comunidad de expertos The Next, con la dirección de su Curator, Miquel Àngel Julià Hierro, son los creadores de las bases del premio, que conjuntamente buscan el encuentro entre profesionales y estudiantes, pues es en esta hibridación es donde surgen las mejores ideas y eso permite tener una mirada más disruptiva del futuro.

El Comité Científico y el Jurado final estarán compuestos por expertos del sector y figuras destacadas del ámbito del diseño y la arquitectura, incluyendo profesionales de la comunidad The Next, la comunidad de innovación de Bernadí, así como otros referentes en la industria. Algunos nombres destacados son:

Marc Morillas (Morillas Brand Consultants)

Jordi Ballesta (Anoche Lighting Design)

Luki Huber (Manual Thinking)

Ignasi Pérez Arnal (BIM Academy)

Francesc Rifé (Francesc Rifé Studio)

Albert Blanch (BCA arquitectura)

Pepa Casado (Futurea)

Isabel Roig (Fundació BCD)

Salvi Plaja (FAD)

Anna Ramos (Fundació Mies Barcelona)

Sandra Bestraten (COAC)

Sandra Guiu (CoDiC)

Y muchos más

Work Forward Awards Book: voces jóvenes, visiones nuevas Con el objetivo de capturar y compartir la energía creativa que se generará alrededor del premio, se editará un libro con las propuestas más destacadas. Esta publicación servirá para plasmar y difundir el talento y el potencial de los jóvenes creadores, y permitirá visualizar el imaginario y las ideas más inspiradoras que se están generando en las universidades de arquitectura y en las escuelas técnicas de diseño.

INFO PRÁCTICA

Anuncio del Premio: 14 de mayo 2025

Kick Off: Septiembre 2025

Cierre de entregas: Finales 2025

Entrega de premios: Febrero 2026

UNIVERSIDADES COLABORADORAS

IED Barcelona

LCI Barcelona

ELISAVA

BAU

Architecture UIC

ETSALS (LA SALLE)

EINA

ESDI

ETSAB

IAAC

Sobre Bernadí

Bernadí es una firma especializada en la conceptualización, diseño y equipamiento de espacios corporativos. Con una trayectoria de seis décadas, es reconocida en el sector por su capacidad de innovación y su sensibilidad para transformar espacios, en diferentes áreas como office, hospitality, healthcare, education, retail o residential.

Su enfoque holístico, colaborativo y sostenible se materializa en proyectos que ponen a las personas en el centro.

Más información en: www.bernadi.es

Fotografía: Starp Estudi