La Salve ha entregado los reconocimientos 'Ser de Bilbao' en un acto especial en Torre Bat

LA SALVE ha celebrado el acto de reconocimientos “SER DE BILBAO” a diferentes personalidades y entidades representantes de ámbitos sociales, deportivos y culturales de Bilbao, por su importancia y su implicación en trasladar el sentimiento y el orgullo de ser de Bilbao.

En un enclave representativo de Bilbao, como parte de este homenaje al sentimiento y el orgullo de ser de Bilbao y de hacer gala de este hecho, se han entregado 6 reconocimientos a 6 bilbaínos y bilbaínas, que en nombre propio y de las entidades que representan, ejercen su bilbainismo en todo momento y en cualquier lugar.

Los reconocimientos han sido entregados a la actriz Karmele Larrinaga, la diseñadora de moda Miriam Ocariz, el periodista deportivo Eduardo Velasco, la fotógrafa Bego Elexpe, el periodista y escritor Txema Soria y a la empresa gestora de TORRE BAT, el faro económico de Bilbao-Bizkaia.

Aprovechando este momento, nuestros embajadores y embajadoras de Bilbao, nos contaron sus motivos por este sentimiento de orgullo botxero, que nace o se hace y marca una impronta y una forma de ser única que va de generación en generación, traspasando los tiempos.

Bilbao ha cambiado y evolucionado enormemente en los últimos años, pero sin perder su esencia, al igual que les ha pasado a cervezas LA SALVE, se ha modernizado, se ha embellecido y se ha abierto aún más al mundo.

“LA SALVE lleva el sello de Bilbao con orgullo y responsabilidad porque es una empresa propiedad de la sociedad bilbaína y motivo de orgullo de todas y todos los bilbaínos. En nuestros más de 139 años de historia ha desarrollado su actividad afincada en Bilbao y siempre ha visto la importancia clave de evolucionar siendo fieles al entorno de origen. Una responsabilidad que hoy mantenemos viva en nuestro compromiso local, con la economía y las actividades de cercanía como prioridad”.

En palabras de Eduardo Saiz Lekue, socio-fundador de Cervezas LA SALVE: “SER DE BILBAO” tiene como objetivo poner en valor una manera de vivir y disfrutar la vida al estilo bilbaíno. Una actitud que forma parte de Cervezas LA SALVE desde su origen bilbaíno, y que invita a redescubrir esta apasionante Villa, nuestro Botxo, al igual que lo hacen nuestros embajadores y embajadoras a través de su trabajo”.

Cervezas LA SALVE Bilbao. No nacemos, despertamos. Surgimos en 1886, callamos en 1978 y en 2014 volvimos para ser la cerveza de Bilbao. Más de 139 años de historia, pero hay algo que a pesar del paso del tiempo no cambia en Bilbao ni cambia en LA SALVE: El vínculo que genera, con sus gentes, sus costumbres, su identidad.

Bilbao es más que una ciudad, es una forma de vivir. Porque Bilbao nunca te cansa, siempre te deja con ganas de más. De más pintxos. De redescubrir la ciudad. De estar más con los tuyos. Bilbao es un lugar donde quedarse, un sitio donde ir y volver. Bilbao son experiencias comunes. Un carácter colectivo. Una gastronomía única y una manera de entender el fútbol apasionante. Por eso la gente que es de Bilbao es muy de Bilbao. No puedes ser de Bilbao a medias. De Bilbao se es o no se es, igual que cervezas LA SALVE. De Bilbao de toda la vida.

Acerca de LA SALVE

LA SALVE es la segunda cervecera más antigua del país en activo y cuenta en su accionariado con la contribución de Mahou San Miguel. Esta relación fue clave para reabrir la fábrica en Bilbao hace 5 años que supuso una inversión cercana a los dos millones de euros. Con la puesta en marcha de estas instalaciones, LA SALVE recuperaba la producción local después de que su antigua fábrica cerrase sus puertas en 1977.

LA SALVE nace en 1886 de la mano de José Schumann que instala la primera fábrica destinada a la elaboración de cervezas y bebidas gaseosas junto a la Ría en el recodo conocido como LA SALVE porque desde allí los barcos cuando llegaban a puerto veían la Basílica de la Virgen de Begoña. La fábrica se ubicó en sus orígenes en LA SALVE y de ahí heredó su nombre.

Desde 1910, LA SALVE estuvo en manos de la familia Pérez-Yarza, que además regentaba en Bilbao numerosos negocios de alimentación y hostelería, entre ellos los cafés Boulevard y Arriaga, el Bar Carabanchel y el Hotel Excelsior.

En 2014, dos amigos de la infancia, Eduardo Saiz Lekue y Jon Ruiz Ibinarriaga, junto con inversores locales, recuperan la marca y arrancan con el objetivo de situar a la cerveza de Bilbao en el sitio que le corresponde.