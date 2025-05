Víctor García Fernández y su pasión por el ajedrez

José Saramago decía “No subestimes a los jóvenes, ellos nacen sabiendo lo que a nosotros se nos ha olvidado”, y es que cuando crecemos, muchos adultos perdemos la capacidad de soñar sin miedo, nos acomodamos y nos adaptamos a lo que ya tenemos. La gente joven, el futuro del mundo, tiene la capacidad de soñar que todo es posible y luchan para conseguirlo. Una de esas perdonas es Víctor García Fernández, un joven que estoy segura llegará muy lejos. Dentro de unos años diré “yo lo entrevisté”.





Víctor comenzó su pasión por el ajedrez desde pequeño, una tradición familiar que lo ha llevado a ser campeón de España de ajedrez.









1. Si pudieras conocer a Garri Kaspárov, y conversar con él treinta minutos, ¿Qué pregunta estaría entre tus prioritarias?

Víctor: Sería todo un placer para mí conocerlo, porque es uno de los mejores ajedrecistas de la historia. Principalmente le preguntaría sobre cómo manejaba la presión y qué sentía cuando todo el mundo esperaba que ganara siempre. Y también me gustaría saber cómo recuperaba la confianza después de una derrota dura.





2. ¿En qué te ha cambiado como persona el ajedrez?

Víctor: Podría decir que el ajedrez me ha cambiado completamente. Me ha dado un propósito y la motivación de superarme cada día. Me ha enseñado a ser más paciente y a aceptar los errores como parte del aprendizaje. También me ha ayudado a desarrollar disciplina y a luchar por objetivos a largo plazo. Pero, sobre todo, me ha dado confianza en mí mismo y a mantener una buena autoestima sin importar lo que ocurra. Y no puedo olvidarme de todas las personas increíbles que he conocido y los viajes que he vivido.





3. ¿Cómo es un día normal en tu vida entre estudios y entrenamiento de ajedrez?

Víctor: Como estoy en 2º de bachillerato, voy al colegio por la mañana y le suelo dedicar algo de tiempo a hacer deberes o a estudiar para algún examen. Aunque no tenga tanto tiempo para mirar ajedrez como antes, siempre intento no perder la forma. De vez en cuando me veo algún vídeo, ojeo los torneos importantes que se están jugando, hago algún problema de táctica, juego alguna partida rápida... Además de clases que recibo unas dos o tres veces por semana.





4. ¿Qué tipo de jugador dirías que eres: más táctico, posicional, intuitivo...?

Víctor: En general me considero un jugador equilibrado que no resalta en exceso una forma de jugar. Si tuviera que decantarme, diría que me encuentro más cómodo en el juego posicional de maniobras sin mucho caos, en las que puedo evaluar ventajas a largo plazo. Pero si la posición lo requiere tampoco evito calcular en posiciones más dinámicas. En parte, depende de si me encuentro con la confianza necesaria para jugar concreto, en posiciones complejas, sin miedo al error.





Sin embargo, creo que el estilo de juego se debe adaptar a cada situación porque hay veces que hay que minimizar el riesgo o jugar en base al rival, y detectar los defectos de cada jugador.





5. En torneos importantes has representado a España. ¿Cómo vives la presión de jugar con la bandera nacional al lado del tablero?

Víctor: Representar a España siempre exige estar al máximo y esforzarse por cada jugada. Durante una partida, a veces basta con mirar a los lados para ver los nombres de los jugadores junto a sus banderas, y eso añade cierta presión. Pero también es un orgullo enorme. De esa manera, consigo motivación, aunque las cosas no vayan de la mejor manera, porque sé que estoy ahí por una razón. Es una forma de recordarme que todo el trabajo hecho hasta llegar ahí vale la pena.





6. ¿Cuál ha sido la partida más difícil o especial de tu carrera hasta ahora?

Víctor: Ha habido muchas partidas que merecen ser recordadas porque me han ido marcando como jugador. Pero, sin duda una partida para tener en cuenta sería la que me hizo ser campeón de España juvenil: la última ronda del campeonato de España del año pasado. Jugaba en la primera mesa del torneo con quien compartía el liderato. Esa partida significaba mucho para mí porque nunca había estado cerca de lograr un podio nacional. Tuve que tratar de jugar sólido porque no me podía permitir arriesgar de más. Los nervios de conseguir un título así, la presión de saber que había mucha gente expectante y el cansancio acumulado de toda la semana produjo que me quedara en una posición inferior. Perder esa partida supondría haber desaprovechado una oportunidad muy valiosa. En esos momentos la mente se dispersa por muchos factores. También, vi que los jugadores que me podían quitar el título no estaban ganando sus partidas y sumado a que mi rival tenía peor desempate, era muy posible que unas tablas bastasen para conseguir el triunfo. Por suerte, a pesar de que parecía muy difícil, pude aguantar y hacer tablas. Más tarde se confirmó que había quedado campeón, resultando en uno de los mejores momentos de mi carrera.





8. ¿Te ves dedicándote profesionalmente al ajedrez o te gustaría compaginarlo con otro campo en el futuro?

Víctor: Me encantaría seguir jugando al ajedrez toda mi vida. Dedicarme profesionalmente y vivir de ello es otro tema más complicado porque hay que ser de los mejores del mundo para alcanzar unos ingresos aceptables. La otra opción es utilizar mis propios conocimientos para vender cursos, hacer vídeos o dar clases. Sin embargo, es algo arriesgado y aunque me guste mucho, voy a estudiar una carrera como una ingeniería o algo relacionado con las matemáticas, proporcionándome un salario seguro. De todas formas, no pienso dejarlo en ningún momento porque ya forma parte de mi vida y seguiré compitiendo muchos años más.





9. ¿Crees que el ajedrez en España recibe el apoyo que merece a nivel institucional y mediático?

Víctor: Creo que todavía queda mucho por mejorar. En España hay muchísimo talento en las nuevas generaciones, pero falta apoyo económico y visibilidad en los medios. Muchos jugadores no pueden permitirse competir en torneos fuertes por los costes que implica viajar y participar. Aunque en los últimos años se ha avanzado, porque cada vez hay más gente que juega y en comparación con otros países tenemos bastantes torneos, el ajedrez sigue sin estar lo suficientemente valorado como deporte. Aún queda camino por recorrer para que el talento tenga las oportunidades que se merece.





10. ¿Qué consejo le darías a un niño o niña que empieza ahora a jugar y sueña con ser campeón algún día?

Víctor: Le diría que, ante todo, disfrute del ajedrez. Que no tenga prisa por ganar ni miedo a perder, porque cada partida nos ayuda a seguir mejorando y hacerlo mejor en la próxima. Lo importante es tener curiosidad, divertirse mientras se aprende y, poco a poco, ir marcándose pequeños objetivos. Para ello, es importante empezar jugando con otros niños que también compartan la misma pasión y ganas de jugar. Participar en algún torneo para que sepa lo que es competir y que sea constante, porque mejorar en ajedrez es un proceso largo, lleno de altibajos. Habrá momentos difíciles, pero si realmente le apasiona, el trabajo diario dará sus frutos. Y algo fundamental es que confíe en sí mismo, siendo apoyado por un entorno que le motive a superarse, aunque los resultados tarden en llegar. Finalmente, es importante darse cuenta de que es un juego y si se deja de disfrutar, hay que plantearse en qué se debe mejorar.