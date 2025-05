¿Cuándo será el triunfo de la Virgen anunciado en Fátima? ¿Habrá otra guerra?

En Fátima la Virgen pidió la conversión del mundo y anunció que habría un castigo si no había conversión. Las Apariciones fueron en el año 1917. En la década de 1940 se cumplió el aviso que la Virgen había anunciado si no había conversión: "CUANDO VEAN UNA NOCHE ALUMBRADA POR UNA LUZ DESCONOCIDA, SEPAN QUE ES LA GRAN SEÑAL QUE LES DA DIOS DE QUE ÉL VA A CASTIGAR AL MUNDO POR SUS CRÍMENES, POR MEDIO DE LA GUERRA, EL HAMBRE Y LAS PERSECUCIONES A LA IGLESIA Y AL SANTO PADRE". Una noche se vio una luz en el cielo, se pensó que era una aurora boreal. Al día siguiente comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pero el anuncio hecho por la Virgen: "POR FIN MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ" no se ha cumplido. Y llegado aquí, es necesario acudir a las apariciones de GARABANDAL. La Virgen pidió que dejásemos de ofender más a Dios, que no provocásemos con nuestros pecados la ira de Dios. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Y vemos cómo la situación actual es de suma gravedad, GUERRAS, CONFRONTACIONES, CIUDADES DESTRUIDAS, HAMBRE Y MILLONES DE PERSONAS DESPLAZADOS, VIVIENDO Y SUFRIENDO EN CAMPOS DE REFUGIADOS. En lo que se refiere a la sociedad, ha llegado a un grado de INMORALIDAD, DE PERVERSIÓN QUE ES IMPOSIBLE DESCRIBIR CON PALABRAS. ¿TENDRÁ QUE VENIR OTRA GUERRA QUE PURIFIQUE A ESTA SOCIEDAD IMPÍA Y PERVERSA PARA QUE SE CUMPLA EL MENSAJE DE FÁTIMA: "POR FIN MI INMACULADO CORAZÓN TRIUNFARÁ"?