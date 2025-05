​Beatriz Corredor: "Hicimos la reposición más rápida del mundo tras el apagón"

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, ha explicado la reacción de su compañía el pasado 28 de abril a las 12,32 horas, momento en el que España vivió su primer gran apagón nacional: "Estaba en el despacho reunida con otra consejera y me comunicaron el cero energético. A las 12,36 ya estábamos todos reunidos en el centro de emergencias para abordar y poner solución a esa situación inédita del sistema". Estas declaraciones han tenido lugar durante la celebración del VI Foro Internacional EXPANSIÓN, el evento anual que reúne a los líderes económicos, empresariales y políticos para analizar la compleja situación global marcada por la inestabilidad y las turbulencias, consecuencia de la guerra arancelaria y los distintos conflictos bélicos a nivel mundial.



Para Corredor, "la respuesta de Red Electrica y de sus trabajadores fue la correcta". "Los más desolados por lo ocurrido son los técnicos de la empresa, pero hay que reconocer que a las 4 de la mañana del 29 de abril el 100% de las subestaciones de la red tenían energía; es una obra maestra de la reposición", ha defendido.

Asimismo, la presidenta de Redeia ha mantenido que todavía es pronto para determinar las causas del apagón y que es la primera interesada en saber la verdad y garantizar la máxima transparencia a la opinión pública: "La investigación es siempre demasiado lenta y tenemos inversores interesados en esclarecer lo que pasó, pero nosotros no estamos investigando, sino que hemos entregado datos al Ministerio, a la CNMC, a la Audiencia Nacional y también a la UE. Hemos recopilado millones de datos y cuidado la confidencialidad de información de terceros".

Ana I. Pereda, directora de EXPANSIÓN, junto a Marco Pompignoli, presidente ejecutivo de Unidad Editorial; Laura Múgica, directora general y consejera del Grupo; Kayode Josiah, director de Negocio de EXPANSIÓN, y Rafael Serrahima, director comercial, ha dado la bienvenida a los invitados a esta segunda jornada del VI Foro Internacional EXPANSIÓN, que se celebra en el Parador de Alcalá de Henares (Madrid) y está patrocinado por Abanca, Abertis, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, BBVA, Comunidad de Madrid, Endesa, Herbert Smith Freehills, Iberdrola, Iberia, Indra, Leti Pharma, Mahou San Miguel, Mercadona, Moeve, Naturgy, Sabadell, Sanitas, Santander, Telefónica y Tendam.

Reynés: Los cambios en la cúpula de Criteria dan "un espaldarazo al futuro de Naturgy" Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy y vicepresidente ejecutivo de CriteriaCaixa, ha participado en la segunda jornada del VI Foro Internacional EXPANSIÓN. Su reciente nombramiento tras la salida de Ángel Simón como consejero delegado supone, en sus propias palabras, “un espaldarazo más al futuro de Naturgy y a su compromiso con la compañía”.

En referencia al apagón eléctrico sufrido el pasado 28 de abril, Reynés ha considerado “excesivo” pedir explicaciones tan pronto. “Estaríamos desvirtuando el análisis si no esperamos a que se pronuncie quien tiene todos los datos”, ha explicado, antes de añadir que la compañía ha aportado más de mil millones de datos relativos al incidente para que puedan ser estudiados por la comisión de investigación creada a tal efecto. No obstante, ha subrayado la celeridad en el establecimiento del suministro eléctrico: “La recuperación ha sido ejemplar”.

Pese a que “atribuir lo sucedido a una única causa es un erro conceptual”, Reynés ha subrayado que “en los últimos años la generación se está concentrando en el Sur y en el Oeste de la Península, mientras que el consumo se concentra en el Norte y el Este”, un escenario que requiere “una importante inversión para adecuar las redes a estos cambios”. A esta realidad se suma que, en el momento del apagón, “había mucha producción asíncrona [fotovoltaica y eólica]” y el ejecutivo ha destacado que esta experiencia “pone de manifiesto la necesidad y el valor de las tecnologías de respaldo”.

En este sentido, uno de los frentes abiertos que Naturgy mantiene con Iberdrola y Endesa es la solución del futuro de la central nuclear de Almaraz. El primer ejecutivo de Naturgy ha señalado que las tres compañías comparten una "visión bastante similar" sobre la planta extremeña y ha abogado por una tregua sobre el calendario acordado en 2019 para alargar su vida útil hasta un horizonte de 10 años.

Aizpiri: "El sistema gasista pasó la prueba del apagón con nota"

"El sistema gasista pasó la prueba del apagón con nota. Estuvo disponible para contribuir a la restauración del sistema eléctrico y lo hicimos en estrecha coordinación con Red Eléctrica ", ha afirmado Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO de Enagás, en el VI Foro Internacional de EXPANSIÓN. “El cero se produjo a las 12:33 horas y a las 12:45 teníamos constituido ya presencialmente el comité de crisis de la empresa", ha añadido Aizpiri, quien además ha explicado que "el modelo europeo apuesta mayoritariamente por que los sistemas eléctrico y gasista estén estrechamente coordinados, pero separados". "Unir los operadores de los sistemas requeriría separarlos del transportista en cada uno de los casos y eso sería una completa anomalía a nivel europeo", ha asegurado.

Asimismo, el directivo ha afirmado: "El hidrógeno verde va a ser una revolución global. Todo aquello que no se pueda electrificar en el sistema energético va a necesitar moléculas renovables que van a ser, en el caso de los gases, el biometano. Pero luego, el gran vector energético soportado por moléculas va a ser el hidrógeno renovable".

Para Aizpiri, Europa ha hecho ya una apuesta sin marcha atrás, que avanza a toda velocidad y, dentro de ella, “España tiene una oportunidad extraordinaria de avanzar en la autonomía energética y estratégica, en la descarbonización y en la competitividad".

Mario Ruiz-Tagle (Iberdrola): "Cerrar las nucleares es enterrar 50.000 millones de euros"

En su entrevista en el VI Foro Internacional EXPANSIÓN, el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, se ha referido al día en que se produjo el apagón en España: "Una de las primeras cosas que pedí es que la gente se fuera a teletrabajar porque sabía que en poco tiempo habría un gran atasco en Madrid. Es lo que pasó en Santiago de Chile en febrero". Y ha valorado que "el sistema de protección funcionó y permitió una rápida recuperación, ya que no hubo cortocircuitos que dejaran fuera de servicio las centrales, no se quemaron las plantas de generación ni los transformadores, que es lo que pasó en Texas y retrasó la reposición del servicio varios días", ha explicado. Según el ejecutivo, tampoco se puede demonizar a la energía solar o eólica, que permite que España tenga un precio de la luz inferior al de otros países.

"El remedio real que hay que trabajar es potenciar la demanda, tenemos que hacerla crecer. El parque de transporte está hecho para 130.000 MW (de generación), pero solo lleva 30.000 MW (de demanda), lo que cual es muy difícil", ha afirmado Ruiz-Tagle. "La red tiene que estar en tensión y con aumentar la demanda hasta 50.000 MW, se resolvería buena parte del problema".

Por último, el CEO de Iberdrola ha abogado por tener "un sosegado debate técnico y económico sobre el futuro de las nucleares" y ha recordado que hay un protocolo de cierre de las nucleares firmado en marzo de 2019, pero ha añadido: "Me gustaría sentarme con los firmantes para ver si merece la pena cumplirlo o modificarlo". "Las centrales están bien mantenidas y cuidadas, otros países como Francia están anunciando inversiones en nuevas plantas y no hay un documento de la Comisión Europea que no hable de reforzar esta tecnología. ¿Vamos nosotros a cerrar 7.300 megavatios de nucleares y enterrar 50.000 millones de euros?", ha reflexionado.

Bogas: "Hay que invertir más en la red de transporte, en baterías y almacenamiento"

José Bogas, CEO de Endesa, ha afirmado durante su entrevista en el VI Foro Internacional EXPANSIÓN que el "sistema eléctrico español ha hecho una revolución en los últimos años" gracias al "crecimiento exponencial de las renovables, la reducción de las emisiones y la rebaja de los precios mayoristas en comparación con otros mercados", lo que ha calificado como "un gran éxito de España", aunque también ha mencionado "algunas dificultades", entre las que ha destacado "el retraso en baterías, en sistemas de almacenamiento e inversiones en redes eléctricas de transporte y de distribución".

Bogas ha querido desligar estos retrasos de la posible causa del apagón en España, cuyas razones sigue analizando el operador, pero ha insistido en la necesidad de "aumentar las inversiones" en estos campos para "garantizar la seguridad del suministro energético" y aprender las lecciones de lo acontecido para evitar que vuelva a suceder. Asimismo, ha recordado el profundo cambio que ha experimentado el mix energético en los últimos años, que, además, ha "pasado de un sistema más centralizado de generación a otro más descentralizado". Para el primer ejecutivo de Endesa si la energía nuclear o de ciclos combinados hubieran tenido más presencia, el desequilibrio que condujo al apagón "a lo mejor se podría haber gestionado mejor", pero ha añadido que "no quiere mezclar el incidente y la reivindicación de la nuclear".

Bogas sí se ha mostrado tajante, recordando el Informe Draghi y los llamamientos de la Unión Europea a una mayor competitividad, en defender que "la energía nuclear es necesaria" y ha asegurado que "quitando los impuestos, es más barata que las renovables y puede dar mucha más potencia". No obstante, el directivo ha explicado que las "cargas fiscales a la nuclear han aumentado un 70% desde 2019 y así no es rentable", lo que para Bogas "no tiene ningún sentido" y ha confiado en que pueda llegarse a algún tipo de acuerdo con el Ejecutivo.

Pérez de Lema: "Masdar viene a España con la voluntad de ser un jugador local"

Álvaro Pérez de Lema, CEO de Saeta Yield-Masdar, ha destacado durante el Foro Internacional EXPANSIÓN la apuesta de Emiratos Árabes Unidos para crear una compañía mundial de renovables. Masdar viene a España y a Europa con una voluntad de ser un jugador local, de trabajar con la Administración y los agentes en intentar construir un sistema que cumpla con las necesidades y a contribuir con inversión en la descarbonización del Continente". En la hoja de ruta del grupo figura "crecer hasta 100 GW en los próximos 5 años, lo que significa duplicar el tamaño", explicó Pérez de Lema.

Álvaro Pérez de Lema ha destacado que la apuesta tecnológica se basa "principalmente en energía eólica y energía solar", pero que la compañía también pretende crecer en almacenamiento energético. Las renovables "han hecho una labor increíble en la descarbonización de aquellas horas en las que disponemos de ese recurso, pero ahora debemos empezar a descarbonizar otro tipo de horas, para lo que necesitamos sistemas de almacenamiento que nos permitan trasladar la energía que nos sobra en ciertos momentos del año a otros en que nos falta".