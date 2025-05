El pequeño comercio cae otro mes: más de 10.000 cierres en el último año

En los últimos doce meses, han desaparecido 10.295 comercios, lo que equivale a una media de 28 cierres diarios. El dato, sigue siendo demoledor otro mes más. Desde la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), alzan la alarma con urgencia, porque como señala María José Landaburu, secretaria general de UATAE, “estamos asistiendo a un desmantelamiento silencioso del pequeño comercio, el relato de la recuperación económica choca con la realidad de miles de personas autónomas que no pueden mantener abiertas sus actividades económicas ante la asfixia de los costes y la falta de apoyo estructural”.

Foto de the blowup en Unsplash



Una de las principales causas está en los precios desorbitados de los alquileres comerciales, especialmente en zonas tensionadas y ciudades turísticas, donde la conversión de locales en alojamientos de uso turístico ha empujado al pequeño comercio a la marginalidad económica. “No hay posibilidad de sostener un comercio que destina más de la mitad de sus ingresos al pago de un local”, expone Landaburu. “La libertad de mercado no puede ser una excusa para la ruina colectiva”, afirma con rotundidad Landaburu, que añade, “necesitamos una regulación específica de los precios de alquiler comercial que impida la especulación y proteja el tejido productivo local”.

A ello se suma la brecha digital que arrastra a muchos comercios a la obsolescencia frente a los grandes canales de venta online. UATAE urge a las administraciones a activar planes reales de digitalización, con acompañamiento técnico, financiación accesible y formación adaptada, para que los más pequeños puedan competir en igualdad de condiciones. Además, las grandes superficies siguen operando con total libertad horaria en muchos territorios del estado, abriendo festivos, domingos y con condiciones laborales que nada tienen que ver con la realidad del pequeño comercio. “La libertad horaria no es libertad si destruye al débil, si sólo beneficia a quien puede absorberlo todo y dejar al resto sin aire”, denuncia Landaburu.

Desde UATAE exigen que se aborde de manera urgente un Plan de Protección Integral del Comercio Local, que regule los alquileres, equilibre el terreno competitivo con las grandes plataformas, y ponga freno a una política de horarios que favorece al poderoso en detrimento del comercio de cercanía. Porque como destacan, el pequeño comercio no es solo economía. Es comunidad, es empleo estable, es vida urbana y rural, es sostenibilidad. Y hoy, está en peligro. Si no se actúa, la persiana que se baje mañana puede ser la de todas y todos.