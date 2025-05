Guerra arancelaria: un conflicto que pone en jaque tu economía

El miedo de la población al encarecimiento del coste de la vida está siempre presente como si de la espada de Damocles se tratase. Esto lo avala que un 83% de los europeos considera que esto sucederá en breve por la tensión arancelaria entre Estados Unidos y la Unión Europea, según asegura la OCU tras realizar una encuesta.



El conflicto arancelario, que apunta a recrudecerse, amenaza a todos los sectores, no solo moda, tecnología o cosmética. La cesta de tu compra podría verse afectada y crear un desequilibrio económico puntual para el que no estás preparado e implicaría gastos imprevistos.

Los préstamos en línea rápidos se están convirtiendo en una opción viable para afrontar este tipo de situaciones, especialmente cuando se trata de anticipar compras o hacer frente a un aumento repentino en los precios básicos del hogar. De hecho, cada vez son más los consumidores que recurren a este tipo de financiaciones externas.

Preocupación generalizada

El mencionado estudio consta de más de 4.600 entrevistas a ciudadanos de entre 25 y 70 años. De él se desprende que el 90% de ellos prevé un impacto negativo en la economía a nivel europeo y español. De hecho, la población es muy pesimista en sectores concretos: alimentación, farmacia, electrónica y automoción.

Es curioso que el 62% está convencido de que habrá cuantiosas subidas en suministros básicos como son el agua, la luz o el gas. La inquietud se manifiesta también con productos financieros como créditos y, por supuesto, hipotecas. Esto hace necesario mirar bien las condiciones antes de pedir financiación.

Estrategias personales y colectivas

Con este panorama tan poco alentador, no solo hay preocupación, sino también una firme opinión sobre cómo tendría que estar actuando la Unión Europea. El 69% de los ciudadanos considera que Europa debería responder con medidas parecidas, mientras que el 75% opina que hay que mantener la normativa europea.

Los acuerdos comerciales con otros países, sería una buena idea para un 83% de los preguntados. Por otra parte, el 86% de los entrevistados quiere incrementar la inversión en digitalización y tecnología para evitar depender tanto de Estados Unidos, lo que ofrecería un mejor margen de maniobra.

Como estrategias personales, no está de más revisar los hábitos de consumo y priorizar siempre productos locales o nacionales. Si es necesario, se deberían considerar las opciones de financiación flexibles para poder llevar los cambios lo mejor posible (ahí entran en juego los créditos rápidos).

Dónde afectará más

Según el informe de la organización de consumidores y usuarios, los sectores más afectados serían, en principio, moda, electrodomésticos, cosmética y herramientas que vienen directamente de los Estados Unidos. El mayor impacto podría llegar a corto plazo y es el que afectaría a las cadenas de producción y con ello a la cesta de la compra.

Aunque España es autosuficiente en muchos productos, su dependencia del exterior para abastecerse de soja, trigo y maíz es indiscutible. Estos alimentos son imprescindibles para la ganadería y afecta pues a la producción alimentaria. El precio de los alimentos también podría verse afectado por la subida del precio del transporte.

Lo mejor que puede hacer el consumidor es estar en calma y explorar alternativas nacionales a la hora de hacer la compra. Si necesita financiación para momentos puntuales, es importante informarse, leer las condiciones y comparar antes de poner en peligro el equilibrio económico.