Cómo fue mi viaje a Madrid del 17 de mayo para recitar en la concentración “San Isidro Compasión” Pacma

Pues nada, ya sabéis, yo estaba corrigiendo por enésima vez mi última novela larga y un contacto me escribe por facebook pidiéndome poemas antitaurinos, resulta que era para una concentración que hacía el Pacma, por lo de las fiestas de San Isidro, que mueren muchos toros y se protesta por eso. Como siempre, el antitaurinismo me parece una moñada, yo comencé por él y es un movimiento necesario, pero el verdadero para los animales es el de la liberación animal. No obstante sé que Pacma siempre se ha mostrado pro veganismo y, de hecho, durante mi trayectoria de poeta activista desde los veintipoco, y ya tengo cincuenta y cinco, he colaborado y/o coincidido con gente y actos de Pacma innumerables veces.



He de decir, para quien no lo sepa, que soy anarquista. Como dice Iratxe, anarquista de nacimiento. Sobre Pacma siempre pensé que estaría bien si fuera cañero y con la idea de inicio, la que escuché decir, y no terminé de creer y estaba en lo cierto, en el marco de las I Jornadas Antitaurinas de Valencia, donde acudió la primera junta directiva de Pacma cuando este todavía no estaba ni constituido, y hablaban de la idea. No recuerdo quién fue si kontxi Reyero o alguna de las mujeres poderosas que esa tarde escuché hablar por la idea de Pacma la que dijo que (cito casi literalmente): “nosotras no somos políticas, ni queremos hacer política ni nos gusta. Queremos construir un caballo de Troya lleno de animalistas que ente en el congreso y una vez dentro, que los animales hablen”. Me pareció bien, aunque como digo, conociendo el mundo político humano, les deseé buena suerte a esas guerreras y seguí a lo mío. A no votar y a seguir cagándome en todo gobernante. Por supuesto nunca voté a nadie, jamás, ni a Pacma siquiera.

Pero como digo mi relación con “Pacma” siempre ha sido cordial porque ha sido a través de las y los voluntarios, son ellas/os quienes me han pedido poemas y textos y con quienes he hablado en los actos y siempre me he llevado muy bien, porque son activistas como yo, y veganas/os (al menos con las/os que he tratado).

Pero esa concentración, como antitaurina de base que se anunciaba, traería gente antitaurina o sea no vegana, y ahí es donde se genera el lío. Pero eso no me importa ahora, yo estaba hablando -os contaba- con una emisaria de Pacma muy amable que me pedía poemas para leer el 17 de mayo en una vigilia que se haría en la Puerta del Sol de Madrid por los toros asesinados en las fiestas de San Isidro. Poco a poco, al ver el cartel que se hizo sobre el evento y cómo me contaron las voluntarias de Madrid que tenían planeado el evento, fui pensando en la idea de ir personalmente, aunque no tengo dinero y me pilla lejísimos desde Valencia. Además me confesaron que muchas veces leyeron poemas míos pero, ya sabes, Ángel, no es fácil leer poesía.

Lo fui hablando con gente y mi cuñada me habló de que hay algo parecido al Ave que es más barato, y que hay algo parecido a los taxis, que son más baratos (ya que conoce mi dislexia y anormalidad dentro de los metros de las ciudades), y fui haciendo cuentas e Iratxe y yo pensamos: bueno, día sí día no le robamos del huerto en la madrugada con una linterna cosas al vecino durante un par de semanas y podrá ser que mis poemas sean leídos por mí mismo, y tengamos esa experiencia en un contexto que como digo era bien visionado estratégicamente para los animales. Lo de las velitas me parecía moña y cristianito y todo eso, pero era la hora, las nueve de la noche, y la explicación del acto, los que me parecieron idóneos para la aparición de la poesía.



Poco a poco fui viendo que las y los voluntarios de Pacma Madrid con quienes hablaba me trasladaban un “pero no creas que iremos mucha gente, ¿eh?”, me decían que “la asistencia a estos actos ha decaído muchísimo”. Yo no entendía esto. Pacma tiene las mil verrugas posibles para criticarle, pero es mediático. ¿Cómo es posible que en los largos años que lleva desde que se constituyó como partido político o lo que diablos sea haya llegado a convocar tan poca gente en un acto? -me decía yo, antes de ni siquiera llegar allí.

Pero les dije a las chicas que prepararon el evento en Madrid que iría y que iría precisamente por lo que me dijeron: que serían pocos, que precisamente por ello había que apoyar.

No cansaré al lector con las anécdotas que me llueven de cada viaje que cada tanto hago (por fortuna, pocos), por ejemplo diré que en el ave ese que tenía otro nombre y era más barato el tío de al lado de mi asiento al yo bajar el reposabrazos (y el suyo quedar parriba) invadía con su brazo con pelos mi espacio y sus pelos los notaba yo en mis brazos y me empeñaba en concentrarme en una enésima lectura de “El guardián entre el centeno”, y, ¡joder! ¡No podía! ¿Cómo el pelo del brazo de un tipo podía llevar casi a la locura a alguien? En un momento dado, le dije “te bajo este cacharro, hay dos”, y le bajé su reposabrazos, y el chaval, grande como un baloncestista, sonriendo lerdo me dijo “ah, sí, gracias, que te he robado tu espacio todo el rato”.

Llegué a Madrid y bostecé: la misma mierda de siempre, gente corriendo como si, de no hacerlo, los fuesen a fusilar al instante y coches por todos lados, hasta subiéndome por la espalda. Un asco de ciudad masificadísima, que en su enormidad y tantos miles pares de ojos histéricos es antipática. En fin, yo odio las urbes, así que los que améis las urbes no os lo toméis en lo personal. Yo te respeto, respeta tú mi asco.

Atravesé la puerta del sol cuando me dejó el Uber ese y vi a unos músicos tocando muy bonito, luego había un oso gigante de mentiras, con alguien dentro. Pensé que esta vida es una mierda para todos. Me sentí dichoso de no ser yo el que estaba dentro de ese oso gigantesco que pedía propinas. Al menos yo me ganaba la vida robándole pimientos al vecino.

Lo peor, había un grupo de personas con unas gafas de esas de realidad virtual, girando dichas personas de pie quietas una esquina de un edificio al parecer emblemático y viendo con los ojos en la pantalla interna de esas gafas enormes algo que podrían ver de verdad pero preferían que fuera sintético y falso: esto es lo que llaman el homo sapiens sapiens.

Llegué a donde está la sede de Pacma, porque me citaron allí, estaban bajando en cajas las velas que se encenderían en la vigilia a las nueve de la noche que era cuando empezaba la cosa, y la chica de sonido, una tía simpatiquísima y a la que le deberé que los fallos de sonido fuesen menos de los que fueron (que fueron muchísimos porque los equipos son antiguos y/o no han sido revisados en años, vamos, que quien dirige Pacma podría dotarlos de material técnico a la altura y no hacerles sufrir como cosacas para que un puto micro vaya, que al final no fue, sólo pude leer con él un poema, o que el altavoz fuese con la música base, que falló varias veces), también conocí a otras personas voluntarias de Pacma que me trataron con amabilidad y simpatía. Resulta que me presentaron al salir de la sede a un tal Sanabria (no recuerdo su nombre), que estaba por allí según escuché porque estaban un poco hasta el coño de que la junta directiva de Pacma no se comprometiese un colín con los grupos Pacma repartidos por España, en este caso el de Madrid.

Le saludé cuando me lo presentaron y le di la mano cordial, yo siempre soy simpático con todos al inicio, hay que tener clase, como el Sid Vicius. Lo vi muy serio. Las personas demasiado serias suelen tener problemas de humores, no me suelen dar buena impresión. Flemático y poco expresivo. Pero bueno, pensé, muchas veces me equivoco, igual es un tío de cojones, macho, que con ese lema de “todos son malos hasta que se demuestre lo contrario” vas linchando al personal a capazos, aguanta.

Claro, claro.

Bueno, yo odio a todos los que ostentan “cargos directivos”. Como anarquista, tengo la convicción de que quien aspira a mandar y lo consigue, en cualquier grupo humano, con este ya vamos mal, está enfermo, enfermo de poder, de frustración, tiene una pulsión narcisa o sencillamente si la cosa regala una silla y sueldo, pues esto último (que es en la mayoría de los casos de lo que va la política).



Llegamos a Sol con los trastos, micro, velas, unos tochos de plafones. Yo pensaba, esto saldrá bien. A pesar de que me sobrevolaba la idea de lo que me dijeron: que vendrían pocos, “porque además hacían en la tele eurovisión”, añadió alguien.

Mi estrategia de activista de muchos años me dijo: nos la pela eurovisión o que aparezca en directo a esas nueve de la noche papá novel, si tú haces algo potente, la gente te escuchará. Uno puede comerse el contexto, por muy grande que sea. Hablando de eurovisión, el Chiquilicuatre logró colar el humor en un sitio tan casposo, falso y facha como eurovisión. Eso es activismo.

Además, Sol está llena de gente, y como activista que realiza acción directa, esto es, meterse en sitios donde no te esperan y liarla, pues me encontraba como pez en el agua.



Al finalizar el acto, voluntarias de Pacma me dijeron que aún vino mucha más gente de la que esperaban. Lo cierto es que allí hubo dos tipos de público, la gente de asociaciones que vinieron a apoyar y a gritar consignas, las voluntarias y voluntarios de Pacma (que eran poquitos) y la gente que pasando y viendo el belén montado se quedaba a mirar y a fotografiar la que liábamos.

La cosa fue leer varios poemas de mis libros La Bella Revolución y La guadaña entre las flores, sobre todo los que eran antitaurinos, y pinchar con mp3 el impresionante recitado de Nuria Rubio del Tauromañana, así como que sonase la niña Aurora Siscar cantando mi Romeo de la muerte y la canción Caballo de Picasso de Lyvon, estas tres cosas un milagro de la poesía, la canción y el arte. Por cierto, Caballo de Picasso está en youtube en acústico (este es el que se puso) y en más metalero y trallero, el más trallero lleva camino del medio millón de visitas. Lyvon dice que la letra de Caballo de Picasso es mi mejor letra, pero eso lo dicen otros músicos de otras letras, lo dicen de la letra de “Llora Britches” y lo dicen de la letra de “A los poetas”. O de la “Balada Para Regina”. Yo sólo creo que los animales han hecho un buen trabajo susurrándome versos cada día, a ellos me debo y de ellos hablo.

Me hace gracia que en la única publicación posterior al evento que ha hecho Pacma central, en instagran, creo, en los comentarios una mujer se queja de los constantes problemas del material técnico (tiene razón), de la poca afluencia de gente y de que Pacma no anuncia lo suficiente los eventos, vamos, que no se esfuerza; también dijo esa señora algo sobre que daba las gracias “al poeta y Pacma” pero...

¡Eh! ¡Mucho cuidado! ¡Que yo no soy Pacma ni estoy en él para nada! Fui allí como he ido a eventos musicales donde se me ha invitado a leer poesía abolicionista, colegios, universidades, auditorios o manifestaciones de todo tipo donde se proteste por la miserable vida de los animales que secuestra y martiriza el vil humano.

En el hilo de mensajes un tipo dijo que fue un fiasco porque la poesía no llega a la gente y que debería haberse usado algo más potente, imágenes duras de la tauromaquia que hagan razonar a la gente o cosas así. Ese comentario me hizo reír por detrás de la cabeza; o sea que nos meten las corridas de toro hasta por el culo y el hombre dice que el material que debemos usar es imágenes de toros toreados. Sobre que la poesía no sirve, bueno, allí habla su ignorancia. Basta escuchar el himno recitado por Nuria Rubio y que allí, como digo, se puso, para ver el poder de la poesía, sobre todo en las luchas sociales. La importancia en las luchas de la poesía de Miguel Hernández, la importancia de la de Alberti... En los países cultos a los poetas se les respeta muchísimo, pero ay, hijo, ¡que estamos en España!

Pero bueno, convencer a los tontos de una verdad diáfana que no ven, es como intentar venderle billetes de cinco euros como si fueran de veinte a un banco.



Una hora de recitados de distinto tipo, leí algunos de entrada del poemario La guadaña entre las flores, unos más potentes que otros, en un sentido señalador contra los asesinos y otros más íntimos hablando del y con el toro y los demás animales implicados en el crimen, biocidio, llamado tauromaquia, poemas como “Me gustaría”, “Los caballos de piedra”, “A los poetas”, el recitado del Toro que John Conde convirtió en canción y que lleva varias decenas de miles de visitas en youtube. No quiero echarme flores, en todo caso se las echaría a los animales. Sólo informo de que “conmigo” fueron con lo que leí un montón más de artistas que de los poemas que leí hicieron canciones, de algunas varias versiones. Luego teníamos a Nuria Rubio, que es una de las mejores actrices de doblaje de este miserable y provinciano país. Nuria ha trabajado en varias películas, una de ellas, “Julieta” del amoral de Almodovar (porque usó toros siendo asesinados en plazas para una de sus películas).

Al finalizar el acto, donde se leyó un manifiesto en español y en inglés, por poderosas mujeres, tanto la que leyó el castellano como la que leyó el inglés. Y gente se hizo fotos conmigo. Estoy acostumbrado. Soy como la mujer barbuda. Si hiciera caso a mi madre, sería un jorge guillén cualquiera o un dámaso alonso cualquiera, en cuestión de atuendo. Ella dice “ponte coleta” o “péinate” y no entiende mis cadenas y mis cuerdas ni nada de eso. Como animal vestido que soy, empleo la “vestimenta” lo más salvajemente posible.

Y varias personas, me gustó que muchas de ellas fueran jóvenes, porque esas prometen, me felicitaron, que les gustó muchísimo, y se les veía en los ojos que era verdad.

Yo mismo soy mi crítico más cruel y pertinaz, y creo que a pesar de los problemas técnicos, esa tarde fue de las mejores que estuve, considerando que no aspiro a la perfección sino a la emotividad, a llegar al corazón de la otredad, de las/os otras/os, a la comunión flamígera para levantarnos más altos todas/os como secuoyas para aplastar este mundo falso irrespirable y hacer florecer, aún más alto, el verdadero, el de la libertad de todos los seres, con cielo limpio y sin carceleros ni prepotentes con frenillo que aspiran a mandar en algo.

Ahora viene lo bueno, esto sí que es para echar cohetes.

De camino a mi casa, primero en una ubre de esas, luego en el metro y luego en coche pregunto a una voluntaria si pondrían nota de prensa posterior, los Pacma -pensando que sí, pero era retórica-, me respondió al rato diciendo que había preguntado y decían que no, que el acto fue local, que sólo hacen nota de prensa posterior si es estatal.

Y bueno, ya me cabreé de nuevo con cristo padre, siempre igual, siempre hay mierda en la suela hasta en los recorridos más cortos.

Le expresé a la compañera voluntaria de Pacma que me parecía una gilipollez, además de una temeridad, además de una crueldad y algo muy lesivo para los animales. O sea ¿Pacma tiene esta plataforma de acción, porque los medios lo conocen y creen en su “seriedad, y no usa los medios SIEMPRE que tiene ocasión?

¿Local, estatal? ¿Entonces los periódicos de Valencia no valen? ¿No valen los periódicos de Madrid? ¿Sólo serían relevantes los que abordan noticias de toda la Península?

¿Entonces si un tío que va en una moto se sale de un puente y cae a un río y se mata en Cuenca no debe noticiarse? ¿Sólo, para Pacma, debería mandarse nota de prensa sobre el hombre que se ha hundido con la vespa en el río si otros tíos con vespinos se hubieran hostiado en todas las provincias de España, hostiazos nivel estatal, sólo eso es noticiable, Pacma Jefes?

Y con ese sabor agridulce de haber hecho algo bonito por los animales y de haber conocido gente guay, volví con mi Iratxe y sigo escribiendo y leyendo buenos libros. Pero no quise que esto quedase así, porque varios voluntarios de otras sedes de España ya me habían contado algo parecido a lo que vivencié en Madrid, que Pacma no les apoya lo suficiente o nada, que incluso por ello se les ningunea, y que están todas/os muy quemados por ello.

Luego se queja Pacma de que no mete pie en el congreso. Coño, si no tratas bien ni a los tuyos, ¿qué coño quieres?

Hay una anécdota chula de cojones para cerrar esto -luego pondré la carta que he mandado sobre mi protesta a que no hayan hecho nota posterior al evento-, sobre lo local y lo estatal según Pacma. Quien desde esos inicios de la Kontxi y las distintas juntas que lo han “gobernado” (qué palabra más fea) han seguido un mismo troquel de acción: en general cuando trabajan con otras asociaciones conjuntamente en denuncias y acciones para los animales, si la cosa concluye en “éxito” publican que “Pacma ha logrado..”, o sea se atribuyen ellos el éxito, siempre.

De hecho, en el acto al que fui, que acudió gente de otras asociaciones, estas no aparecieron mencionadas en la noticia primera que anunciaba el evento antes de producirse, y deberían aparecer en nota de prensa posterior para agradecerles su presencia.

Pero qué va...

La anécdota que voy a contar será corta. Resulta que me enteré de que el Sanabria, que pertenece a la junta directiva de la central de Pacma, que pulula por el sur de España, localmente pululan, que vino a Madrid para contentar algo a las voluntarias porque estaban hasta el coño de no recibir apoyo ni atención, fue entrevistado por un extranjero que había ido a la concentración, o sencillamente pasaba por allí, porque estaba haciendo un reportaje sobre la tauromaquia, y quería pros y contras. Cuando me contaron esto pensé: hostia! ¿Entonces si Madrid es local como para no hacer nota de prensa posterior, y Sanabria estaba, “de casualidad”, en Madrid, donde Pacma Madrid tiene su directiva y portavoces, por qué se chupó él la entrevista aquella para el documental? Me parece mezquino; lo contrario y correcto es que hubiese dicho a tal periodista que allí tenía a la o el portavoz de Pacma Madrid que resolverá sus dudas, pues son los que organizaron el acto y a quienes les correspondía aparecer en el reportaje aquel. Pero no. Se lo chupó él, seguramente pensó: ya que vine de Andalucía, al menos me hago un bolo.

Aquí va la carta que he mandado a juntadirectiva@pacma.es y que a día de hoy todavía no han contestado ni creo lo hagan. Me la suda.

Pero que sepa Pacma que cada día por cómo se comporta cae peor a los y las voluntarias, y que la paciencia de quienes puntualmente colaboramos con algo se acaba. Yo por las y los voluntarios, ya lo dije, pero me estoy planteando si pasar a cien ya de este grupo de gente que parece más una secta que un empeño grupal animalista.

Porque papearse un vieja de cojones para que luego te digan que lo que has hecho no es noticiable, es para cagar fuera la taza, y esto no queriendo ser grosero.

Las guerreras de los inicios dijeron que eran animalistas dentro de un caballo de Troya, no pillastres con mente política (de la mala) calentando silla y cobrando sueldo y quedando bien con el mayor número de gente (desconocida) y puteando lo más grande a los voluntarios. Bueno, yo ya fui y me largué. Ahora que haga cada uno lo que le salga del coño o de la pelila.

Carta a Pacma los del sur

Buenas tardes, soy Ángel Padilla, en adelante: Los animales, pues así me considero, primero dejé de ser humano, porque es un concepto inventado para alejarse de nuestra animalidad dorada y someter al resto de los animales desde un púlpito inventado cultural, semántica, malvadamente. Y soy animales en plural porque en toda mi poética siento que ellos, ellas, todas/os, me rodean, de hecho en mi última obra publicada, la edición definitiva de “La Bella Revolución” (La Tortuga Búlgara, 2024), con la que he convivido escribiéndola durante treinta años, me han visitado y he visitado millones de hogares, fosas, encierros, oscuridades y llantos, de muchos animales que ya se fueron y de algunos que habitan aquí, sangrando y orinándose encima de miedo: todos me han dicho los versos. Los animales que es ese por casualidad humano Ángel Padilla acudieron ayer día 17 a Madrid para hablar a través de la lengua humana más capaz de mencionarnos sin lesionarnos y, sobre todo, a través de la cual mejor podemos hablar, porque más se parece a nuestros lenguajes silvestres y libres.

Nosotras y nosotros los animales fuimos en una cosa llamada metro, mientras Ángel leía y contestaba mensajes de compañeras de Pacma de Madrid que desde inicio le trataron genial, planeando un acto donde nosotras leeríamos varios poemas de los que se han hecho canciones, espectáculos de danza, libros que se han adaptado al teatro... En conjunto, de la obra nuestra de Ángel Padilla se han pasado a canción unos cuarenta poemas, hay por ahí cuarenta bandas y cantautores que han considerado que nuestros poemas valen la pena ser cantados, de este lugar llamado España y de latinomérica.

Eso nos llena de esperanza, nosotros los animales queremos que se sepa de nuestro sufrimiento continuo segundo a segundo en la sombra y la ruina de un dolor que es doble porque nadie nos explica qué hemos hecho para merecerlo.

Conversando en denso silencio con Ángel él nos ha dicho que hay mucha gente luchando por nosotros, mujeres y hombres buenos, y que ellas y ellos lograrán liberarnos quizá in extremis; eso hace que nuestro sufrimiento y pena profundos sean más llevaderos.

La esperanza levanta los muertos.

Hoy estamos desorientados, sentimos nauseas, nos hemos mareado mucho. Porque Ángel, que ya sabe cómo va esto del activismo y de los actos animalistas, nos ha dicho que ha preguntado a una compañera de Madrid de Pacma si se hacía nota de prensa posterior al evento y le ha dicho la compañera que ha preguntado y desde la dirección le han dicho que no. Que se hace nota de prensa si el acto es estatal, no si es local.

Ángel se ha enfadado mucho, porque él está muy cerca de nosotros, a veces se levanta con el pelo lleno de nuestra sangre y a menudo se huele en la ropa nuestros olores fuertes e insalubres, pero los soporta; ya dejó dicho en su poema Decir de los silenciados “Necesitamos gente capaz de olernos”, y dice que nuestro olor no es nuestro olor, sino que algún día oleremos a algo que se llama campo, algo que se lama océano, limpios volaremos por algo que se llama cielo.

No decimos más, estamos agotados. Estábamos contentos porque Ángel nos dijo que el acto de ayer fue muy bien, que aunque fallaron algunos de los altavoces, el micrófono y demás, eso ya lo ha vivido otras veces (no con tanta acumulación de fallos, él cree que esos aparatos igual necesitan un repaso bueno; pero las voluntarias hicieron lo imposible por remediar la cosa); se remedió el problema con megáfonos de asociaciones o grupos de activistas que allí estaban, o si no Ángel lee a viva voz, está acostumbrado. El acto se salvó, y fue muy emotivo nos cuenta Ángel porque mucha gente se le acercó a decírselo, a darle las gracias.

Ángel usó de su repertorio poemas de La Bella Revolución y de La guadaña entre las flores, ambos libros son emblemáticos, muy importantes en la poesía actual; de la poesía de Ángel se han hecho ensayos, se ha tratado su poética en congresos internacionales de literatura de vanguardia, su reputación es tan grande como el vacío que el estatus quiere hacer alrededor de él (nosotros), pero el avanza, es obstinado y saca cabeza para que saquemos cabeza donde cree que conviene.

Ayer convenía estar en el acto contra la tauromaquia de San Isidro, cuestión que se ha convertido en poco tiempo en uno de los puntos calientes donde el antitaurinismo más ha de incidir y protestar puesto que una señora muy mala, nos cuenta Ángel, llamada Ayuso, nos la tiene jurada y tiene mucho poder, y usa los medios para dañarnos, para que nuestro sueño se desvanezca y muera.

Cuando Ángel ha ido a algún acto se ha hecho nota de prensa anterior y otra posterior, siempre. No entendemos cómo Pacma considera lógico no hacer nota posterior si el acto por nosotros es “local”, como ellos llaman. Local dice Ángel que significa para ustedes insignificante. Y que esa palabra es ofensiva, viniendo de gente que dice luchar por nosotros.

Significante es todo acto que se haga para nosotros. Ustedes tienen capacidad para que se nos vea. Entonces ¿por qué no la usan? ¿Por una mera arbitrariedad de cuestiones geográficas? ¿Grande, pequeño? ¿Si es todo el estado es grande? ¿Si es Madrid, pequeño, insignificante? ¿Si es Andalucía es grande porque Andalucía es algo más grande? ¿O mediano? Y si es mediano, ¿se manda algo a prensa, algo pequeño por ser mediano?

En fin, en serio decimos que Pacma debe hablar por nosotros siempre que pueda y debe dejar de lado tanta arbitrariedad, sobre todo tanta mala praxis. Mala praxis porque buena es usar los medios de comunicación SIEMPRE que se pueda, y con las notas de prensa posteriores de los actos en provincias o regiones o espacios de montañas y pueblos cualesquiera, deben mandarse, para que los humanos nos vean el mayor número de veces. No sabemos cómo olvidan tan fácil que quienes trabajan porque suframos luchan por nuestra invisibilidad. Esa invisibilidad existe en esa negativa a mandar nota de prensa posterior si es “local”.

Les invitamos a reflexionar sobre esto. Luchar por los animales no es ser árbitro de fútbol ni presidente de finca. Es algo muy serio y requiere de mucha entrega, flexibilidad y sobre todo empuje y garra.

Mientras nosotras/os seguimos muriendo, ¿creen cómo resulta para nuestro corazón enterarnos de que no usarán la prensa por una banalidad de idea inventada por a saber quién y seguida por otras/os sin chistar? ¿Es eso animalismo? ¿Es eso querer que se nos vea entre tanto ruido e invisibilidad?

Conocemos bien a Ángel, desde pequeño nos mira. Y está muy enfadado, está furioso. Porque se siente como cada uno de nosotros y ahora se siente ninguneado, y siente que con decisiones así, tan contrarias a cualquier lucha, ya no digamos la animalista, se lesiona no sólo a quienes se invita y recorren largos viajes para traer lo mejor de sí mismos por nosotros, sino además de a las/os voluntarias/os y gente que acude a los actos, asociaciones, grupos... Se les dice no: No ha pasado lo que hicisteis.

Cuando eso ya lo hacen los malos. Los buenos no pueden hacer eso.

Los animales nos despedimos esperando respuesta. No tenemos demasiado tiempo, por si les interesa saberlo.

Gracias.

Los animales y Ángel