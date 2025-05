Maternidad y bienestar psicológico; Un reto de estos tiempos

La maternidad, un periodo de transformación profunda y enriquecedora, también conlleva una serie de desafíos psicológicos que afectan a muchas mujeres en la actualidad. Según el informe de la Asociación Española de Psicología Perinatal (AEPP), hasta un 20% las madres experimentan algún tipo de trastorno emocional, desde la ansiedad, posparto hasta la depresión, en el primer año tras el nacimiento de sus hijos. Además, en el contexto actual, las madres enfrentan no solo las demandas tradicionales, sino también presiones modernas que afectan su bienestar mental, exacerbadas por la falta de conciliación entre la vida familiar y profesional.

Según el informe Sin Madres No Hay Futuro de la Asociación Yo No Renuncio, más del 30% las madres en España identifican la falta de conciliación como su mayor desafío, señalando que la gran mayoría se ven obligadas a abandonar el mercado laboral o reducir sus jornadas.

Estos datos reflejan la necesidad urgente de visibilizar y abordar los retos de la salud mental en las madres modernas así como evidencia un sistema que requiere ajustes urgentes en tanto a la conciliación familiar.

La presión de la maternidad moderna y la falta de apoyo Las madres de hoy enfrentan un entorno social y cultural complejo que amplifica las demandas tradicionales de la maternidad. Entre los desafíos más comunes se encuentran:

La presión por ser “madres perfectas”: Las redes sociales proyectan imágenes irreales de la maternidad, generando expectativas inalcanzables que pueden derivar en sentimientos de culpa y fracaso."Muchas mujeres expresan que sienten una presión constante por ser ‘madres perfectas’, lo que puede derivar en ansiedad, culpa y agotamiento. Estos sentimientos son normales, pero deben abordarse con apoyo profesional para prevenir problemas mayores como los trastornos por ansiedad o depresión." “por no hablar de las consecuencias que esto tiene en la relación de pareja” afirma Ester Manjón, psicóloga especialista en terapia de pareja en Alegra Psicólogos Málaga.

Dificultades para conciliar la vida personal y profesional: Según el informe “Equilibrio trabajo-familia” de la Fundación MásFamilia, un 70% las mujeres siente que no dispone de tiempo suficiente para cuidar de sí mismas o de sus intereses personales. “en consulta llego a escuchar márgenes de tiempo realmente preocupantes sobre cuánto puede llevar una madre sin ejercer un autocuidado hacia sí misma” indica Ester.

La soledad y la falta de apoyo emocional: Estudios recientes destacan que más del 30% las madres primerizas en España se sienten solas, especialmente en los primeros meses tras el parto, lo que incrementa el riesgo de depresión posparto.

La carga mental: La responsabilidad de gestionar tareas familiares y domésticas recae mayoritariamente en las madres, lo que puede generar estrés crónico y agotamiento. Ante esto Ester Manjón afirma que “es cierto que el papel del padre es más activo al de hace unos años, pero sigue siendo la madre la que carga en mayor parte con la renuncia a aspectos de su vida, preocupaciones de su propio trabajo, burocracia de médicos y colegio, compras de necesidades para sus hijos y un largo etcétera, que junto a la carencia de planes independientes para sí misma ocasionan el colapso en muchos casos”.

Políticas de conciliación: avances y retos pendientes En 2024 se han introducido importantes avances como los permisos parentales de 8 semanas para ambos progenitores. Sin embargo, la falta de remuneración y la limitada flexibilidad en su implementación siguen siendo obstáculos significativos para muchas familias. Miguel Vadillo, psicólogo general sanitario, explica:

"Aunque estas iniciativas son un avance, necesitan ir acompañadas de un cambio en la percepción social y cultural de la crianza. Muchas madres aún perciben que recae sobre ellas la mayoría de la carga doméstica y emocional, incluso cuando existen medidas que promueven la corresponsabilidad.”

El desafío no solo radica en la implementación de políticas, sino en garantizar que las familias las perciban como herramientas viables para equilibrar las responsabilidades laborales y familiares. En esto, Ester Manjón se muestra tajante, “no tiene sentido que la Organización Mundial de la Salud deje reflejado que la lactancia materna debe darse durante dos años y las mujeres se vean obligadas a incorporarse a nuestra jornada completa a las dieciséis semanas”.

Apoyo psicológico para madres: el compromiso de Alegra En este contexto, Alegra refuerza su compromiso con las madres, ofreciendo un enfoque integral para abordar los desafíos emocionales de la maternidad consolidándose como uno de los centros de referencia para quienes buscan psicólogos Málaga comprometidos con un tratamiento cercano, ético y basado en la evidencia científica, con servicios psicológicos accesibles y políticas sociales más efectivas, se puede garantizar que la maternidad sea una experiencia equilibrada y enriquecedora.