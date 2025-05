Baja el interés en el alquiler de viviendas, pero crecen las búsquedas sobre cómo acceder a una vivienda asequible en España

El acceso a la vivienda continúa generando inquietud entre los ciudadanos, y así lo reflejan las tendencias de búsqueda online en España. Un análisis de datos realizado por Semrush, plataforma líder en visibilidad online, revela que, aunque la demanda de alquileres ha descendido en términos generales, los españoles buscan cada vez más información sobre vivienda asequible, contratos de arrendamiento y ayudas públicas. Este interés se produce en un contexto en el que el precio del alquiler ha alcanzado un récord histórico en España: según Idealista, en abril de 2025 se situó en 14,3 €/m², con incrementos del 12,5 % en Barcelona y del 11,7 % en Madrid.



Barcelona sigue liderando los rankings con una media mensual de más de 57.000 búsquedas sobre “pisos en alquiler”, a pesar de una caída del 18%. El mismo volumen lo registra el término “áticos alquiler Barcelona”, lo que sugiere un patrón común en el descenso de la demanda. Por su parte, Zaragoza se mantiene como una de las ciudades con mayor estabilidad, con más de 33.000 búsquedas mensuales y sin registrar descensos.

En Madrid, el foco se desplaza hacia el precio: términos como “pisos en Madrid alquiler baratos” acumulan más de 7.700 búsquedas mensuales de media, mientras que “pisos en alquiler Barcelona baratos” se sitúa en 6.217 búsquedas mensuales. Otras consultas como “pisos en alquiler baratos” o “pisos particulares baratos” refuerzan esta tendencia, indicando que el precio se ha convertido en el principal criterio de búsqueda.

Este desplazamiento de prioridades coincide con una caída del 4,9 % en la oferta de vivienda en alquiler, según el Observatorio del Alquiler 2025, que estima que 35.418 inmuebles desaparecerán del mercado este año.

El estudio de Semrush también recoge un repunte en el interés por entender el marco legal y administrativo del alquiler. Términos como “modelo de contrato de alquiler” y “contrato de alquiler para rellenar PDF” superan las 1.000 búsquedas mensuales de media cada uno, especialmente entre otoño e invierno. Estos datos sugieren una creciente necesidad de información práctica, probablemente vinculada a procesos de firma o renovación de contratos.

El creciente interés por el acceso a la vivienda también se refleja en las búsquedas de términos directamente relacionados con ayudas y políticas públicas. Consultas como “plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025”, “plan estatal para el acceso a la vivienda” o incluso su formulación completa —“plan estatal para el acceso a la vivienda 2022 2025”— han superado las 200 búsquedas mensuales de promedio entre todas las variantes. Aunque no son volúmenes masivos, representan una señal clara de búsqueda de soluciones institucionales.

El comportamiento es especialmente activo entre septiembre y marzo, lo que sugiere momentos de toma de decisiones o renovación de contratos, coincidiendo con la estacionalidad del mercado y con periodos clave en la apertura de convocatorias de ayudas. Para Semrush este comportamiento guardaría relación con la vigencia del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que contempla ayudas directas al alquiler, programas para jóvenes y colectivos vulnerables, y se regula a través del Real Decreto 42/2022.

La dimensión social del acceso a la vivienda también aparece reflejada en las búsquedas. Durante los últimos doce meses, se ha incrementado el volumen de consultas sobre el “plan estatal de acceso a la vivienda 2022-2025”, con repuntes de interés en momentos clave del año. Este comportamiento refuerza la idea de que el acceso a una vivienda digna ya no es solo una preocupación del mercado, sino una cuestión pública activa en el interés ciudadano.

Fernando Angulo, Director de Comunicación Internacional de Semrush, señala: “Aunque las búsquedas de alquileres han caído ligeramente, lo que estamos viendo es una evolución del interés. Ahora el foco no está solo en encontrar piso, sino en cómo conseguirlo en condiciones más asequibles, legales y con algún tipo de respaldo. La vivienda sigue siendo uno de los temas más sensibles en la conversación digital”.

La estacionalidad sigue marcando picos y valles en las búsquedas, con mayor actividad en primavera y verano, y caídas entre noviembre y febrero. No obstante, el mes de marzo de 2025 ya muestra una ligera recuperación, anticipando posibles movimientos residenciales en verano. Este repunte de primavera podría estar asociado a la previsión de déficit estructural de vivienda en España, alertado por el Banco de España, que estima que en 2025 faltarán más de 225.000 viviendas para cubrir la demanda de nuevos hogares.