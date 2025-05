Inversimply destaca las ventajas del Unit Linked Allianz FondoVida Plus para inversores

Inversimply, empresa especializada en asesoramiento financiero, presenta el Unit Linked Allianz FondoVida Plus como una solución accesible y flexible para quienes buscan invertir a largo plazo con un enfoque personalizado. Este producto combina un seguro de vida-ahorro con la inversión en fondos de alta calidad, adaptándose a diversos perfiles de inversores El Unit Linked Allianz FondoVida Plus permite invertir desde 50 euros al mes o con una aportación única de 1.500 euros, ofreciendo acceso a fondos institucionales con calificaciones de 4 y 5 estrellas Morningstar, como Allianz Dynamic MultiAsset, Allianz US Equity o Allianz Artificial Intelligence. "Es una opción ideal para quienes desean rentabilizar sus ahorros con costes bajos y alta flexibilidad", explica Javier Hidalgo, asesor financiero europeo de Inversimply.

El producto se adapta a tres perfiles de riesgo –prudente, moderado y arriesgado– y permite cambiar de estrategia sin complicaciones. Además, destaca por su liquidez, ya que los inversores pueden retirar su dinero a partir del segundo mes sin costes de entrada, salida o gestión. "La clave está en la personalización: cada inversor cuenta con el apoyo de consultores expertos para elegir la mejor combinación de fondos según sus objetivos", añade Hidalgo.

Una herramienta inmejorable, sin gastos de gestión ni suscripción, en el que el 100% de la aportación realizada va a la inversión.

El Unit Linked Allianz FondoVida Plus se posiciona como una alternativa atractiva para ahorradores que buscan acumular patrimonio a largo plazo. Inversimply acompaña a los clientes en todo el proceso, ofreciendo asesoramiento para maximizar la rentabilidad de sus inversiones.

¿En qué invierte Allianz FondoVida Plus?

Con el unit linked de Allianz tienes acceso a toda la gama de fondos de la gestora en sus clases institucionales y con comisiones reducidas. A su vez, todos los fondos tienen una calificación entre 4 y 5 estrellas Morningstar.

