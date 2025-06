El 61% de los tratamientos recomendados para tumores digestivos no tienen financiación completa, según el Oncoindex

En España, los tumores digestivos representan más del 25% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados anualmente El 61% de los tratamientos recomendados por la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) y registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para tumores digestivos no tienen financiación completa en España.

Según refleja el informe Oncoindex, de los 31 medicamentos indicados por la ESMO para el cáncer de estómago, colorrectal, páncreas e hígado, 13 no tienen ninguna financiación y 6 cuentan con restricciones. De estos tumores, el mayor descenso en el último año lo ha padecido el cáncer de hígado, con 5 de 9 terapias sin financiación y 3 con restricciones en la actualidad y una pérdida del 35% respecto al período anterior.

La Fundación Alivia quiere subrayar la importancia de que todos estos medicamentos estén incluidos en la sanidad pública "para mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y reducir las elevadas cifras de mortalidad de los tumores digestivos".

Alivia advierte que algunos de los nuevos tratamientos tienen costes muy elevados que muchos pacientes no pueden costear, como los anticuerpos monoclonales para el cáncer de estómago en fase avanzada o medicamentos quimioterápicos para tratar el cáncer colorrectal. Su precio por envase supera los 3.000 euros y el coste mensual exceder los 9.000 euros para cada paciente.

En España, los tumores digestivos representan más del 25% de los nuevos casos de cáncer diagnosticados anualmente, según estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN). El de mayor prevalencia es el cáncer de colon, con una supervivencia a cinco años de aproximadamente el 65%, pero que puede superar el 90% si se detecta en etapas tempranas. El cáncer de páncreas tiene una de las tasas de supervivencia más bajas debido a su diagnóstico tardío y agresividad, mientras que la incidencia del cáncer de estómago ha disminuido en las últimas décadas, aunque siendo una causa significativa de mortalidad.

Para Carla Galán, responsable de programas de Alivia en España, "las nuevas opciones terapéuticas recomendadas por la ESMO son necesarias para controlar el avance de los tumores digestivos y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes necesitan estos tratamientos y también más información".

"Desde la Fundación Alivia trabajamos cada día para concienciar a las instituciones sobre la necesidad del acceso a los nuevos fármacos y también proporcionamos a los pacientes información actualizada sobre síntomas y tratamientos en nuestra página web", añade la dirigente.

En lo que respecta a la prevalencia y gravedad de esta clase de tumores, acaba de ser publicado un estudio que trata de predecir la mortalidad del cáncer de estómago con la ayuda de la Inteligencia Artificial. Según las conclusiones de dicho trabajo, publicado en Journal of Clinical Oncology, la mortalidad entre los pacientes con cáncer de estómago es más elevada en varones mayores de 80 años y en hispanos. Los investigadores creen que este enfoque con IA podría integrarse con datos clínicos en tiempo real para generar herramientas de pronóstico personalizadas, mejorando la planificación terapéutica y la gestión de recursos.

El Oncoindex es un indicador que se basa, en primer lugar, en los fármacos registrados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) durante los últimos 15 años. De entre estos medicamentos autorizados, Oncoindex muestra una lista de tratamientos de eficacia contrastada incluidos en las recomendaciones de la ESMO.