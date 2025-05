Coyote Dax: el regreso de una voz que marcó una generación

El regreso de Coyote Dax a la escena musical marca un hito en su evolución artística y su impacto en el público. Con su nuevo sencillo, “No vuelvas más”, el cantante fusiona elementos del country con ritmos latinos, dando un giro fresco y renovado a su estilo característico. Esta combinación demuestra su capacidad de reinventarse y conectar con una audiencia diversa.

Por otro lado, “Mamá te extraño” es una composición profundamente emotiva que explora el duelo y la memoria, consolidando la música como un canal de expresión para sentimientos universales. Con una gira nacional en el horizonte y una relación cada vez más cercana con sus seguidores, Coyote Dax reafirma su presencia en la industria y en los corazones de sus fans.



1- ¿Qué significa para usted "No vuelvas más"? ¿En qué momento personal nació esta canción? Este tema nació hace dos años, cuando estaba en la cocina de la casa de una amiga que se llamaba Carmen, y comencé a tararear.

Empecé a hacer una letra sin saber qué iba a cantar, en ese momento estaba hablando con alguien sobre las personas tóxicas que, en el momento de romper una relación, la otra persona no lo acepta, toma la postura de decirle que sin ella no va a ser feliz, que no va a tener a nadie mejor a su lado. Por eso nace él no vuelvas más.

2. En este single regresa a sus raíces, ¿cómo describiría esa fusión entre el country y los ritmos caribeños y sudamericanos? “No vuelvas más” es una canción pensada para mi regreso, mi lanzamiento mundial. Las tendencias de la música hoy en día cuentan con sonidos más urbanos y es lo que se ha posicionado de alguna manera en el género musical de muchos países.

Realmente no me sentía cómodo haciendo ese tipo de ritmos, o cantando esas canciones porque yo soy una persona que tengo un género muy consolidado. Soy único por ahora en música y la imagen, obviamente la música country en español es mi sello desde que empecé con mi carrera musical. No puedo negar que, como nací en Venezuela, también tengo en mis raíces, en mi ADN ritmos latinos como son: el merengue, la salsa, el reggae, la bachata. Por esto decidí fusionar el Country con la música de mis orígenes, de mi lugar de nacimiento, lo llamo “Country fusión latino".

3. El videoclip fue grabado en los decorados del oeste en Almería. ¿Qué simbolismo tiene para usted ese escenario? Este escenario para mí tiene mucho significado. No conocía el lugar, realmente fue una grata sorpresa tanto por la atención como por el cariño de las personas que trabajaban en ese en ese espacio, fueron muy amables conmigo.

La temática que tiene ese parque envuelve en sí todo lo que es y representa mi carrera artística como Coyote Dax, tanto el escenario como las calles, la escenografía, envolvieron de alguna manera mis inicios y hacen que actualmente a pesar de que tiene muchos años el tema "No rompas más" yo vuelvo a salir a la palestra con un nuevo videoclip, con una canción que se llama "No vuelvas más" regresando a mis orígenes.

4. ¿Cómo fue el proceso creativo y de producción de “No vuelvas más”? Esta canción fue escrita y dirigida por Kiko Vea que es mi productor y Dax Alejandro La Rosa, que soy yo. Trabajamos primero en una melodía, en la historia y la letra que la hicimos los dos. La producción nuevamente fue a cargo total Kiko Vea, que me conoce desde hace muchos años y es el que desde hace tiempo ha dirigido mis canciones y los próximos lanzamientos que voy a tener.



5. ¿Qué tiene la coreografía de esta canción que espera que conecte con el público este verano? Realmente el tema del "No rompas más” ha sido el más emblemático, que obviamente, gracias al público ha llegado a todos los hogares y se ha quedado en la historia musical de este país.

Tiene un baile que se llama el baile de Line Dance y que todo el mundo baila cada vez que suena la canción. Siempre me he encontrado gente que me ha dicho que no le encuentra todavía el baile porque tienen dos pies zurdos, entonces pensando en esa gente y haciendo honor a su pedido de lo que necesitan y que quieren bailar las canciones, he sacado al mercado “No vuelvas más” y los he puesto a bailar ahora de la cintura para arriba, con una coreografía donde se gesticula con las manos.

6. ¿Cómo vivió el proceso emocional de escribir y grabar “Mamá te extraño”? Fue escrita en el 2016, lamentablemente mi madre falleció en ese año y me encuentro en una situación de nostalgia y de tristeza. Antes no era el momento de sacarla, no tenía la motivación o las fuerzas para poder dedicarle este tema a mi mamá.

Ahora que estoy volviendo y que la gente ya está viendo que Coyote ya está aquí y se va a quedar por mucho tiempo, he querido darle el honor a mi madre con esta canción “Mamá te extraño”. Sobre todo, en este mes donde se celebra día de las madres que es un día muy importante para Latinoamérica, Centroamérica y para mucha gente. Quiero rendir también homenaje a esas madres que han luchado por sus hijos y que han trabajado de alguna manera en su papel de padre y madre como fue el caso de mi mamá.

7. ¿Qué le motivó finalmente a lanzar el tema dedicado a su madre? Decirle lo mucho que la extraño, lo mucho que la quiero, que me arrepiento de muchas cosas que en vida pude haber hecho mejor, que igual por mi terquedad, por mi orgullo, porque soy humano, no le di el tiempo que siento que tenía que haberle dedicado. Me motivó que se celebra el día de las madres en el mes de mayo, quise ofrecérselas a las personas que han perdido a su madre en su momento, y que las que la siguen teniendo vean en esas palabras que pueden darle más amor, cariño y disfruten de su compañía.

8. ¿Qué espera que el público sienta al escuchar esta canción tan personal? Todos pensamos y sentimos diferente. A cada persona le llegará de una manera u otra, si me gustaría que las personas se identifiquen con ella, que puedan sentir de alguna manera que está cerca de ellos, y que los que tienen a su madre la valoren más. Ese es el fin de la canción.

9. ¿Influyó su madre en su carrera musical de alguna manera? Sí, mi mamá siempre fue un pilar en mi carrera, yo empecé a cantar a los 9 años, ella era una persona que cantaba muy bonito. De joven siempre la escuchaba cantar cuando cocinaba y cuando limpiaba. Cuando a mí me llegó la oportunidad de ser artista siempre conté con su apoyo, su cariño, y con sus lecciones porque ella siempre fue una persona muy atenta con mis hermanos y conmigo, luchó tanto como padre y madre, tuvo ese valor para darnos lo mejor.

10. ¿Cree que este tema puede servir de consuelo a quienes han vivido una pérdida similar? Si se identifican con la letra seguramente será un consuelo, yo lo canto y lo escribo a nivel personal, con mi vivencia y mi historia con ella. Pero es verdad que hay historias que son muy parecidas y si esta canción les puede dar ese ánimo y mis palabras son las mismas que ellos en su momento quisieron decírselas a su madre, yo me sentiré orgulloso con una gran alegría en mi corazón.

11. Fue muy conocido por “No rompas más”, ¿siente que ese éxito fue una bendición o una carga en determinados momentos? No hombre no. Para mí “No rompas más” ha sido mi orgullo, me va a acompañar durante toda la carrera, a lo largo de toda la vida hasta el último día en que yo pueda estar en un escenario. Es la canción que me ha dado a conocer, que me ha hecho leyenda y me ha puesto en la historia musical de muchos países y de este país tan hermoso como es España, por eso para mí siempre será un orgullo y una bendición cantar “No rompas más“.

12. ¿Cómo ha cambiado su enfoque como artista desde aquellos primeros éxitos hasta hoy? El enfoque no ha cambiado tanto, los artistas llegamos a tener madurez, experiencias que a su vez se convierten en tablas, esas tablas te hacen mejor artista, mejor cantante y persona. Yo he llevado mis vivencias a lo profesional, siento que ahora estoy en la mejor versión de mí. Los que me conocieron en su momento con “No rompas más” van a poder descubrir otras facetas de mí que desconocían.

13. ¿Qué artistas le inspiran actualmente y con cuales le gustaría colaborar? Yo admiro a muchos artistas, valoro a los que están saliendo nuevos ahora. Me gusta Karol G, Enrique Iglesias, Gente de Zona, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Mónica Naranjo, Malú, Manuel Carrasco.

Me han inspirado artistas como; Elton John, Garth Brooks, Alan Jackson, Michael Jackson, Cyndi Lauper, Madonna, Philp Collins. Ellos tienen todo el talento, son compositores, cantantes, actores y músicos. Fueron mi inspiración para ser hoy el artista que soy.

14. ¿Cómo definiría su esencia como artista en esta etapa de su vida? Como algo original que, gracias a Dios desde mis inicios en el 2001, hasta ahora puedo contar con una imagen y con un estilo musical único, de momento no puedo decir que otro artista se pueda comparar conmigo y por eso mi esencia sigue estando intacta desde el 2001. Agradezco que mañana pueda salir otro cantante de música country en español que tenga una similitud conmigo, actualmente puedo sentirme orgulloso de lo que tengo hoy en día.

15. Habla de una "Comunidad Coyote". ¿Qué representa para usted esa comunicación con sus fans? Es una familia, le llamo la Familia Coyote Dax, representa el apoyo, la constancia, lo incondicional que han sido para mí, la fe que han tenido, el cariño y la espera en todo este tiempo hasta que yo he decidido volver con fuerza con mi carrera.

Mi comunidad, mi familia, la que me quiere, la que me apoya, y con la que yo siempre voy a sumar. En esta vida estoy para sumar y no para restar. Esta familia suma cada día, me hace sentir orgulloso y feliz ya que me impulsa a sacar más canciones para que puedan llegar a ellos con todo mi cariño.

16. ¿Siente que las nuevas generaciones le están descubriendo? ¿Qué tipo de respuesta ha recibido de ellas? Las nuevas generaciones no me están descubriendo porque han bailado el “No rompas más”, es verdad que gracias al público se ha mantenido y ha atravesado generaciones durante estos años, la canción se ha bailado durante 15 años en bodas, verbenas, fiestas.

Es verdad que no conocían la cara de Coyote, ahora es el momento de que las nuevas generaciones conozcan el rostro de Coyote Dax y puedan ver que no soy un gavilán. Una chica en su momento me dijo parándome en la calle que yo era un gavilán, entonces yo le dije que era un cóndor, yo no la entendía porque hubo una telenovela que aquí en España se hizo muy famosa “Pasión de gavilanes” pues sí, ahora van a conocer la cara de Coyote Dax.

17. ¿Qué importancia tienen hoy en día las redes sociales en su relación con el público? Tengo que aceptar que yo siempre he sido un dinosaurio para las redes sociales, he tenido como un recelo a formar parte de las RRSS, pero tengo que entender que esto es parte de lo demandan las nuevas generaciones o la actualidad en los artistas. He sucumbido a las redes sociales, será importante para la proyección de mis nuevas canciones, el reconocimiento de la generación Z o la nueva generación que no conocía la música o en su caso no conocía el perfil de Coyote Dax.

18. ¿Qué emociones o mensajes desea transmitir en esta nueva etapa musical? Yo siempre he sido un compositor que le ha cantado tanto al amor como al desamor, pero es verdad que he hecho canciones como “El coyote ya llegó” o el “El baile del coyote”, son temas que hacen divertir e invitan a bailar, a olvidar los problemas y que seas feliz. Espero que formen parte de la historia de cada persona, ya sea de amor, de alegría, de boda, de cumpleaños, de nacimiento, como yo formo parte de su familia con la canción “No rompas más”.

19. ¿Qué puede adelantarnos de la gira 2025? ¿Habrá alguna sorpresa especial? Estaré con una gira que se llama “El baile del Coyote” en Valladolid, en Almería, en Badajoz, en Granada, en Galicia, en Madrid, en Barcelona. Verán un Coyote renovado más entregado, mi objetivo principal es que en el espectáculo la gente se divierta y baile mis canciones, pero a su vez se integre conmigo para que esa noche sea inolvidable tanto para ellos como para mí.

Quiero dar las gracias por esta entrevista, por darme la oportunidad de llegar a sus lectores, de poder estar con vosotros. Agradecerles infinitamente su cariño y su apoyo.