Eurovisión 2025. La estafa política o el miedo al agresor

Se ha perdido la esencia

Eurovisión nació en 1956 como un proyecto de unión y reconciliación cultural en una Europa todavía marcada por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos principales en su origen fueron:

-- Fomentar la unidad europea. La guerra había dejado a Europa dividida y herida. La recién creada Unión Europea de Radiodifusión (UER) buscaba crear un evento que simbolizara la cooperación y el entendimiento entre países. -- Experimentar con la televisión en directo vía satélite. Era un desafío técnico enorme para la época. El festival sirvió como banco de pruebas para transmisiones simultáneas entre varios países. La idea era mostrar cómo se podía compartir un mismo espectáculo en directo, algo pionero en los años 50. -- Impulsar la música popular y la identidad nacional. Cada país participante debía presentar una canción original. Esto permitía mostrar la cultura musical de cada nación dentro de un marco amistoso y competitivo, reforzando identidades culturales sin caer en el enfrentamiento.

¿Quién lo propuso?

Fue ideado por Marcel Bezençon, un directivo suizo de la UER que se inspiró en el Festival de San Remo en Italia y el primer Festival de la Canción de Eurovisión se celebró el 24 de mayo de 1956 en Lugano (Suiza), con solo 7 países participantes.

Aunque comenzó con un enfoque muy europeo y modesto, con el tiempo se ha convertido en uno de los eventos televisivos más vistos del mundo y en una plataforma con gran carga política, social y cultural, a pesar de que oficialmente mantiene su neutralidad política. Pero siempre entre los espectadores hay una sensación de profundo olor a tongo porque las actuaciones poco tienen que ver con las puntuaciones. Parece mandar más la política y las relaciones internacionales que otra cosa. Lo hemos visto con muchas de las actuaciones, excelentes, que ha presentado España, como la de Melody, impecable, quedando en la penúltima posición; y el país agresor por antonomasia, Israel, quedando en segunda posición con una canción anodina que habla de lo que ellos mismos no son capaces de cumplir. Pero ante un previo comunicado, parece que la reacción colectiva fue de miedo o algo muy similar y reaccionaron votándole en masa.

Recuerdo que hace tiempo se llamó la atención a la audiencia española con una foto con una frase de Anguita, porque habría que llamar la atención a la honradez y hororabilidad en las votaciones, para que gane quien se lo merezca y los votos reflejen el mérito de los participantes, no al revés.

Albania sorprende en Eurovisión con una canción mística sobre el fuego que purifica el alma

En una edición de Eurovisión donde predominaron las puestas en escena grandilocuentes y los mensajes superficiales, Albania irrumpió con algo totalmente diferente: una invocación poética al fuego como símbolo de renovación espiritual. La canción Zjerm ("Fuego"), interpretada por el dúo Shkodra Elektronike, fue recibida con tibieza por los jurados, que la colocaron en el puesto 16 de 26. Sin embargo, el público conectó intensamente con su profundidad simbólica y la elevó hasta el octavo lugar en la clasificación final. Recuerdo aquí un refrán muy español, aquel que dice que : “No se hizo la miel para la boca del asno” y mirad que no me gusta utilizar lenguaje antianimalista, pero aquí cuadra perfectamente.

Una plegaria cantada entre albanés, latín y ecos del Salmo 50

Lejos de las fórmulas pop convencionales, Zjerm se presentó como una especie de salmo moderno, con claras resonancias del Salmo 50:

“Crea en mí un corazón puro, renueva en mí un espíritu firme”.

Estos versos fueron reimaginados en la voz de Beatrice Gjergji, quien, entre versos en albanés y latín, clama:

“Crea en mí un corazón puro, en mi noche te enviaré luz; Dios, ten piedad, en mi corazón, en mi corazón…”.

El estribillo incluye la súplica “Aman, miserere”, combinación de una palabra mística usada en cánticos sufíes y el ten piedad latino, en un puente que une tradiciones espirituales.

…Pero… la espiritualidad parece que no está de moda…

Una narrativa entre la esperanza y la oscuridad

La canción se despliega como un diálogo entre dos perspectivas. Beatrice encarna la visión del bien y canta sobre un mundo sin violencia, sin residuos en los océanos, donde la libertad florece. Ella representa el deseo humano por algo más elevado, por una realidad redimida.

En contraste, Kolë Laca, el otro integrante del dúo, introduce una mirada más sombría. Su voz grave y seca retrata la crudeza del mundo tal como es:

"Fuego que cae sobre nuestros rituales; personas anónimas caen como cuchillos en el alma".

Incluso aquí, hay un guiño al simbolismo cristiano en los “siete cuchillos” que evocan a la Virgen de los Dolores, los dolores de la Virgen, que representa el sufrimiento humano compartido.

Un fuego que no destruye, sino que transforma

No como el fuego ruso y el israelita. Es una crítica sutil y muy cuidada a los tremendos desastres de la guerra rusa frente a la víctima: Ucrania; y contra la guerra israelí contra el pueblo palestino. Habría que entender que grupos considerados terroristas, quizás no existirían si no fuese por el contínuo acoso de los israelíes hacia los palestinos, que no olvidemos que están en su tierra e Israel es un “estado” creado artificialmente por EEUU, no lo olvidemos.

Los habitantes tradicionales desde tiempos bíblicos no son los llamados hoy israelíes sino los israelitas de antes, los que habitaron Palestina desde tiempos inmemoriales, vamos, desde que Moisés los llevó allí desde su esclavitud en Egipto. Son esos, los hijos del pueblo de Israel, no los otros, los que ocuparon el territorio a principios del siglo XX respaldados por USA para que no se asentaran allí sino en esa “Tierra prometida” a los hijos de la esclavitud, no a los hijos de la persecución nazi que están haciendo “bueno” a su maltratador, precisamente por la perfidia de sus acciones contra Gaza, etc., crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad....

El fuego de Zjerm no es devastador, sino regenerador. Simboliza el anhelo profundo de transformación interior, similar al fuego de Pentecostés, imagen frecuente del Espíritu Santo en la tradición cristiana. El tema resuena con sed espiritual, una búsqueda de sentido y pureza que, en medio del caos contemporáneo, sigue viva.

Raíces balcánicas con una sensibilidad contemporánea

Shkodra Elektronike no es un proyecto improvisado. Beatrice y Kolë, ambos de Albania pero residentes en Italia, formaron su dúo en 2018 tras conectar por internet gracias a su pasión por los sonidos étnicos y electrónicos. Ella, con una poderosa presencia escénica y voz versátil; él, pianista, diseñador y licenciado en Ciencias Políticas, aportan un enfoque artístico e intelectual muy poco habitual en Eurovisión. Ellos pasaron por la Universidad y la Universidad pasó por ellos. No estuvieron solo de paso y se nota.

Para Zjerm, rescataron instrumentos tradicionales de su tierra y fusionaron ritmos populares balcánicos con elementos de electrónica ambiental. La puesta en escena fue visualmente intensa, predominaban los contrastes entre rojo y negro, simbolizando la tensión entre vida espiritual y mundo material, entre vida y muerte, entre ying y yang.

Una oración profética que no olvida las raíces

Hacia el final, la canción se convierte en un lamento y al mismo tiempo en una esperanza. Beatrice canta a su tierra natal, al valle que la vio nacer y ruega para que siga brillando. Es un canto de pertenencia y una visión profética de un futuro redimido:

“Buenas personas, almas que bailan, Jarnane, mi mundo, sigue brillando”.

Más allá del espectáculo: espiritualidad en el escenario

Frente a otras propuestas como la austríaca, que ganó por su destreza vocal indiscutible o las representaciones visualmente impactantes de países como Polonia o la excelente puesta en escena y España, Albania apostó por lo intangible: un mensaje espiritual envuelto en arte. En lugar de divas empoderadas, necesaria reivindicación por otra parte; o símbolos mitológicos, Zjerm ofreció algo más sutil pero más profundo: una súplica desde el alma.

En una edición donde el show reinó, Albania nos recordó que aún hay espacio para la belleza que arde por dentro. No dijeron “sí buana”.

Los demás parece que sí

La expresión "sí, buana" es una forma castellanizada de la frase inglesa "yes, bwana", que proviene del suajili y significa literalmente "sí, señor" o "sí, amo". Se popularizó en la literatura y el cine colonialista ambientado en África, especialmente en el siglo XX, donde los sirvientes africanos se dirigían a los colonos europeos con un sumiso “yes, bwana”.

¿Cómo se interpreta hoy?, pues en español, “sí, buana” se usa de forma irónica o crítica para expresar todo lo que ha pasado en la votación eurovisiva:

Sumisión exagerada. Obediencia acrítica. Actitud servil, a veces ridícula.

Lo que presenta Israel

La canción que representó a Israel en Eurovisión 2024 fue "Hurricane", interpretada por Eden Golan. Originalmente titulada "October Rain", la canción fue modificada tras ser considerada demasiado política por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), debido a sus referencias al ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. La versión final, "Hurricane", aborda temas de resiliencia y salud mental, utilizando la metáfora de un huracán para describir una crisis emocional. La letra, mayoritariamente en inglés con una estrofa final en hebreo, expresa la lucha interna por encontrar calma en medio de la tormenta.

A pesar de los cambios, la canción generó controversia debido a su interpretación como una alusión velada al conflicto entre Israel y Gaza. Durante la actuación de Golan en la final de Eurovisión, se produjeron abucheos por parte del público, aunque ella mantuvo la compostura. En resumen, "Hurricane" fue una balada que, a través de metáforas personales, transmitió un mensaje de esperanza y superación en tiempos difíciles, aunque su contexto político subyacente no pasó desapercibido para muchos espectadores.

Israel participó en el Festival de Eurovisión 2025 con la canción "New Day Will Rise", interpretada por Yuval Raphael. Esta balada, compuesta por Keren Peles, fue seleccionada a través del programa de talentos israelí HaKokhav HaBa (La Próxima Estrella).

Yuval Raphael, nacida en Ra'anana en el año 2000, es una cantante israelí que sobrevivió al ataque del 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova. Durante el ataque, se escondió en un refugio cerca del kibutz Be'eri, donde sufrió heridas de metralla y permaneció oculta durante ocho horas. Muy mal este hecho, pero todavía es peor lo que siguen haciendo los israelíes contra Gaza y Líbano, contra el pueblo que nada tiene que ver con los terroristas. Siempre hay que mirar con rigor para dilucidar dónde están las causas últimas que originaron este atentado por muy terrorista que fuese; y esto no es ponerse del lado de los terrorista, ni muchísimo menos, pero todo en la vida es parte de un rol de acción-reacción, pero todo tiene que mantener el equilibrio porque si no el rol acción-reacción desequilibrado, que es a lo que estamos asistiendo, se convierte en un infierno, tal cual.

La canción "New Day Will Rise" fue interpretada en inglés, francés y hebreo; y aborda temas de esperanza y renovación tras la pérdida. A pesar de las controversias y protestas relacionadas con la participación de Israel debido al conflicto en Gaza, la actuación de Yuval Raphael fue “bien recibida” por el público, obteniendo el segundo lugar en la competencia con 357 puntos, destacando especialmente en el televoto, habría que preguntarse quienes votaron en el televoto y si el parche antes de que saliese el grano que puso Israel no tuvo algo que ver en esta “libre” votación.

El parche antes de que salga el grano

Israel emitió un comunicado oficial en el que defendía su participación en el Festival de Eurovisión 2024, en respuesta a las crecientes críticas y llamados a su exclusión debido al conflicto en Gaza. En este comunicado, el gobierno israelí subrayó que su presencia en el certamen se basa en criterios técnicos y en su afiliación a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), no en decisiones políticas.

Además, Israel instó a la UER a garantizar un entorno seguro y respetuoso para todos los participantes, haciendo hincapié en la necesidad de evitar que el festival se convierta en un escenario para manifestaciones políticas. El comunicado también expresaba preocupación por posibles boicots y protestas que pudieran afectar la integridad del evento y la seguridad de los artistas.

En respuesta, la UER reafirmó su compromiso con la neutralidad política del festival y pidió respeto hacia todos los artistas participantes, independientemente de su nacionalidad o contexto político. La organización enfatizó que las decisiones sobre la participación de los países se basan en criterios técnicos y en la membresía de las emisoras nacionales, no en consideraciones políticas.

A pesar de las tensiones y las manifestaciones en contra, Israel participó. La actuación generó reacciones mixtas, incluyendo abucheos por parte del público.

La postura de España

Radiotelevisión Española (RTVE) adoptó una postura firme respecto a la participación de Israel en el Festival de Eurovisión 2025, en medio de las tensiones derivadas del conflicto en Gaza.

El presidente de RTVE, José Pablo López, envió una carta al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, solicitando la apertura de un debate sobre la participación de la televisión pública israelí (KAN) en el certamen. Esta petición se fundamentó en las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad civil española respecto a la situación en Gaza y la idoneidad de la presencia de Israel en un evento cultural de alcance internacional.

Mensaje institucional antes de la final

Pese a las advertencias de la UER sobre posibles sanciones por comentarios políticos durante la retransmisión, RTVE emitió un mensaje institucional antes de la final de Eurovisión. En pantalla apareció el texto:

"Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina".

Este gesto fue interpretado como una muestra de solidaridad con el pueblo palestino y generó reacciones tanto de apoyo como de crítica en distintos ámbitos. Quizás este justo mensaje incidió en la escasa puntuación dedicada a Melody, cuya interpretación y puesta en escena fue del todo impecable, además de la contundencia de su mensaje de empoderamiento feminista.

Reacciones y consecuencias

La UER respondió a las declaraciones de los comentaristas de RTVE durante las semifinales, en las que se mencionó el conflicto en Gaza, advirtiendo sobre la posibilidad de imponer sanciones si se repetían comentarios de índole política durante la final. A pesar de ello, RTVE mantuvo su posición, enfatizando su compromiso con los derechos humanos y la libertad de expresión.

Estas acciones de RTVE reflejan una postura crítica y comprometida frente a situaciones internacionales controvertidas, destacando la importancia de los valores éticos en la cobertura de eventos culturales de gran relevancia.

Así que, para España entera y para la mayoría, politiqueo aparte y aunque le dieran tan escasos votos, Melody es la verdadera ganadora eurovisiva según los cánones en los que se suele mover Eurovisión, lejos de la espiritualidad y con mensajes y escenografías contundentes. Melody, sin duda, ha hecho historia pues todos los países de Eurovisión salieron a cantar con ella. Europa estuvo unida con su canción. Parece que Melody encarnó perfectamente el espíritu original de Eurovisión y eso es lo que vimos, los resultados siguen con ese tufillo al que nos referíamos al principio.