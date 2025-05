El Betis se coloca segundo de Primera FEB (94-72)

Golpe sobre la mesa de un Betis Baloncesto que, con su contundente triunfo de esta noche ante el Flexicar Fuenlabrada (94-72), ocupa de manera provisional la segunda plaza de Primera FEB, a falta de lo que haga el domingo el Movistar Estudiantes al que supera por un triunfo, aunque con un partido menos para los colegiales.

Los de Gonzalo García de Vitoria demostraron no temer una hipotética semifinal de "Final Four" ante el Monbus Obradoiro y pasaron por encima de los fuenlabreños hasta el punto de remontar el "average" particular con el equipo de la Comunidad de Madrid.



El 90-73 del Fernando Martín quedó enjugado y sobrepasado después de uno de los mejores partidos de toda la temporada de un Betis que, pese a que sigue sin poder contar con Benite y Radoncic, demuestra llegar al "play-off" a punto para competirle a cualquiera la segunda plaza de ascenso a la ACB.

Tan es así que no le importa, una vez que supere -si lo consigue- el cruce de cuartos, medirse en semifinales de la "Final Four" con el equipo gallego, ahora mismo el más en forma San Pablo Burgos aparte. Para nada. Porque este Betis va a por todas, empezando por la última jornada ante el Súper Agropal Palencia, en la que los verdiblancos buscarán conquistar definitivamente su privilegiada -y "envenenada" para los cobardes- posición en la tabla..

Fuenla empieza dando la cara No obstante, hubo mucha igualdad en el primer cuarto. El buen comienzo bético, gracias a Jelinek y Renfroe (10-4, min 5) fue rápidamente contrarrestado por el acierto sobre todo de Jorgensen (13-14, min 8), manteniéndose el equilibrio en el electrónico aunque con el Betis poe delante gracias a cinco puntos seguidos de Cvetkovic (20-19, min 10).

En el segundo los béticos fueron mejores, en líneas generales. Cvetkovic, con un nuevo triple, volvió a dar a los suyos una delantera (29-28, min 14) que ya no abandonarían. Ello fue el inicio de un tramo de encuentro en el que Hughes, casi inédito hasta entonces, se activó con diez puntos seguidos, que otorgaron la máxima renta hasta el momento (45-33, min 19) a un Betis que amenazaba con la fuga.

El "Fuenla", pese a la buena labor en general de Nwogbo y la pelea del ex bético Iván Cruz bajo aros, se mostraba incapaz de parar al escolta británico, pero al menos supo atenuar los daños gracias a una canasta del ex barcelonista y ex obradorista Westermann y a un 3+1 de Durán, que dejaba el marcador al descanso en un 45-39 que todavía indicaba que había partido.

Aunque el Betis volvió justo con la intención contraria. Tan es así que durante el tercer cuarto llegó a igualar hasta en dos ocasiones la renta de 17 puntos conseguida por los fuenlabreños en el partido de la primera vuelta.

Primero con un 56-39 (min 24) fruto de un gran inicio con dos triples de Hughes; y después, con un 65-48 forjado gracias a que Cvetkovic siguió haciendo el papel del todavía ausente Benite. El balcánico continuaba mostrándose sumamente acertado de cara al aro y hacía soñar a los suyos incluso con terminar ganando el "average" particular.

Mas aún quedaba duelo. Matiulonis y Cruz se encargaron de hacerlo saber justo antes de la finalización del tercer parcial (65-52, min 30). Y dos tiros libres iniciales de McGrew hacían al Betis mantener las antenas bien arriba.

Betis: a por todas Pero duró poco la incertidumbre, al menos por la victoria. Porque el Betis demostró no temer una hipotética semifinal de "Final Four" contra el Obradoiro y siguió dispuesto a ir a por todas. Así, un triple de Jelinek volvió a estairar el marcador; un 2+1 de De Bisschop acercó al Betis al "average" y un triple de Hughes lo hizo superar por primera vez (76-58, min 35).

Y así continuó la tónica hasta el final del partido. La diferencia en el partido se fue más allá de los 20 a base de triples: dos más de Hughes -el mejor hoy una vez más con 26 puntos-, otro de Renfroe y otro más, este afortunado, de Dallo, que ponía la máxima (89-66) a falta de poco más de un minuto para la conclusión.

El Fuenlabrada puso algo de incertidumbre con dos canastas seguidas de Munnings, pero Jelinek acabó con cualquier duda gracias a su pulso desde la personal y a una última canasta que, una vez logrado el objetivo, desató la euforia de la -hoy más bien escasa- afición que acudió a San Pablo pero que a buen seguro que pondrá el vetusto pabellón sevillano a rebosar cuando llegue el cruce de cuartos. Este equipo, pese a la irregularidad mostrada durante buena parte de la temporada, se lo ha ganado.

94 - REAL BETIS BALONCESTO: Renfroe (10), Hughes (26), Jelinek (16), Suárez (3), De Bisschop (10) -cinco inicial- Tunde (4), Cvetkovic (17), Dallo (6) y Kasibabu (2). 72 - FLEXICAR FUENLABRADA: Westermann (8), Jorgensen (12), Munnings (10), Nwogbo (6), Cruz (6) -cinco inicial-, Matiulonis (12), Zurbriggen (-), Bilbao (5), McGrew (9), Durán (4) y Kanyinda (-). PARCIALES: 20-19; 25-20; 20-13; y 29-20. ÁRBITROS: Francisco José Zafra Guerra, Héctor Báez Batista y Juan Gabriel Carpallo Miguélez. Sin eliminados por personales. INCIDENCIAS: 33ª jornada en Primera FEB. Pabellón San Pablo (Sevilla).