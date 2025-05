​Es verdad o es mentira

Alguien me podrá decir que, está seguro que este descolorido ser, se habrá visto en el espejo. Pues, a lo mejor no.

No seré yo quien diga que la verdad esconde muchas cosas y que la mentira, a veces se acerca a la verdad. Solamente hay que mirar a las personas para conocer la veracidad. Llevaba tiempo que no veía nada de televisión. Estoy hasta las trancas de ver a sumisos y muy manejables ministros diciendo mentiras, cada vez que abren sus lenguaraces bocas, nunca dicen verdades acerca de su jefe.

Cualquiera que esté leyendo esta misiva, podrá exponer varias entelequias, sobre este comentario, de si es verdad o mentira. Voy al meollo del enunciado.

Los ministros de este gobierno y de los que tuvo anteriormente con el gobierno socialista y con este excelente presidente me veo en la tesitura y disposición de decir la verdad y solamente la verdad. Cuando he empezado ver la tele, me he encontrado con un Sánchez, demacrado, bastante más delgado y muy chupado de cara. Canijo como mi buen amigo de la infancia. El matagatos.

Alguien me podrá decir que, está seguro que este descolorido y demacrado ser, se habrá visto en el espejo. Pues, a los mejor no. Como tiene un ego que se lo pisa, un yo personal, y tan engreído y vanidoso, como dice la copla, este ser, no se ha dado cuenta de su delgadez.

Como buen cristiano que soy y a pesar de todas las angustias que estará pasando y el trabajo que tiene no tendrá tiempo de ir al médico del seguro como vamos todos los españolitos de a pie. Aunque en este caso no le pasara lo que le ha pasado a mi señora que, ha estado 8 meses esperando la cita para que le hagan una prueba endoscópica alta.

Sigo diciendo que, como buen cristiano que soy, le sugiero que vaya al médico, la delgadez y según yo le he visto, no presagia nada bueno y de paso se da una vuelta por el psiquiatra ya que puede tener un trastorno de la alimentación, depresión o trastorno de la personalidad.

Todo esto podría ser verdad o mentira, pero dadas las circunstancias de cómo le he visto, no hago nada más que pensar y cavilar, podría ser algo más gordo y si es de menor gravedad, cuanto antes le vean será mejor. Hay un sabio proverbio que dice: "La verdad triunfa por sí misma, la mentirá necesita siempre complicidad" que mejor medico un amigo, así la complicidad a veces se puede interponer entre la verdad y la mentira. Con las enfermedades no se puede jugar, presidente, y quien avisa no es traidor.