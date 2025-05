El arquitecto y catedrático Miguel Ángel Baldellou reflexiona en Guadalajara sobre ciudad y patrimonio

El arquitecto y catedrático Miguel Ángel Baldellou clausuró el ciclo de conferencias "Guadalajara, la ciudad que queremos" con una intervención magistral sobre la relación entre ciudad y patrimonio. Organizado por la Demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, el ciclo ha reunido a expertos de primer nivel para reflexionar sobre el presente y el futuro urbano de la capital arriacense La sede del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara acogió la última y esperada conferencia del ciclo 'Guadalajara, la ciudad que queremos', organizado por la Demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM). En esta ocasión, el protagonista fue el arquitecto y catedrático Miguel Ángel Baldellou, quien ofreció una profunda reflexión sobre la compleja relación entre ciudad y patrimonio.

Presentado por Patricia García Caballero, presidenta de la demarcación, Baldellou fue recibido con emoción y admiración, a partes iguales. "Es una alegría presentarle, no solo por su trayectoria profesional destacada, sino también porque tuve el privilegio de ser alumna suya", señaló García Caballero, quien además destacó su relevante obra 'Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara (1850–1936)', publicada con la colaboración del propio colegio.

Durante su intervención, Baldellou subrayó que los arquitectos tienen una vocación de servicio a la sociedad que no siempre se manifiesta, pero que debería materializarse en construir ciudades habitables, humanas y patrimoniales. "Poquito a poco se destroza una ciudad. Los arquitectos, en muchos casos, somos colaboradores necesarios en esa degradación, cuando deberíamos ser lo contrario", afirmó con rotundidad.

El arquitecto también hizo una defensa firme del papel de los colegios profesionales, como el COACM, a los que considera fundamentales para "llamar la atención sobre los problemas urbanos que deben resolver los políticos y el capital". En este sentido, elogió la organización de este ciclo como ejemplo del valor de la implicación profesional en el debate público sobre la ciudad y su urbanismo.

Baldellou explicó que el concepto de patrimonio va mucho más allá de los edificios monumentales. "La ciudad no son solo sus monumentos. Es el aire que se respira, el sonido de sus calles, el sentido del vacío. Patrimonio es lo que sentimos como nuestro, lo que se hereda, lo que se construye, lo que se transmite. Y eso incluye tanto a quien lo diseña como a quien lo vive", reflexionó.

También hubo tiempo para hablar de Guadalajara, una ciudad a la que llegó a partir de su interés por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, a raíz de contemplar obras como el Panteón de la Duquesa de Sevillano a su paso por la A2. Este interés fue el germen de su libro, que es hoy el estudio más completo sobre la arquitectura guadalajareña del siglo XIX y principios del XX. Baldellou lamentó, sin embargo, que desde entonces no se haya publicado ninguna obra relevante sobre la arquitectura de la ciudad.

La conferencia concluyó con un llamamiento a la ciudadanía: "Sin conocimiento, sin consciencia y sin afecto, no hay defensa posible del patrimonio. Si el ciudadano no siente la ciudad como propia, será ajena. Y si es ajena, no se cuidará", argumentó Baldellou.

Un ciclo para pensar la ciudad

La conferencia de Baldellou cerró un ciclo en el que se ha reflexionado, desde distintas perspectivas, sobre cómo mejorar la ciudad de Guadalajara a través del urbanismo. En la primera sesión, el reconocido urbanista Salvador Rueda presentó su modelo de "supermanzanas", que propone transformar la ciudad mediante la pacificación del tráfico y la creación de espacios verdes y públicos accesibles.

La segunda conferencia, titulada "Dinamización económica de ciudades intermedias. Guadalajara en el plano", corrió a cargo del economista José Antonio Herce San Miguel, quien abordó el papel económico y estratégico de ciudades como Guadalajara en el contexto territorial de Castilla-La Mancha.

Miguel Solano, vocal de la Demarcación de Guadalajara, destacó que "el urbanismo sintetiza gran parte de las cuestiones que afectan a la convivencia, por eso debemos poner esta disciplina en el centro del debate ciudadano". Por su parte, la presidenta de la demarcación, Patricia García Caballero, recordó que el binomio ciudad y patrimonio es esencial: "Patrimonio no es solo lo antiguo, sino todo aquello que da identidad, sentido y calidad a nuestros entornos urbanos".

El acto contó con la presencia de la decana del COACM, Elena Guijarro, quien felicitó a la Demarcación de Guadalajara por el éxito del ciclo y el nivel de sus ponentes.