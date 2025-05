Charli XCX, Rossy de Palma, Álex González, Dulceida y Violeta Mangriñán rompen con lo convencional en la fiesta Magnum en Cannes para presentar la campaña "#CrackIntoPleasure"

La icónica marca de helados se unió a Charli XCX para celebrar el lanzamiento de su última campaña global "Crack Into Pleasure" en su tradicional fiesta en el marco del Festival de Cine de Cannes, a la que se unieron diversas estrellas internacionales y un ecléctico lineup de artistas como Jamie xx, George Daniel de "1975" y Yung Lean Magnum, la autoridad mundial del placer, rompió anoche con lo convencional y devolvió el verdadero placer a Cannes. En colaboración con la provocadora artista pop y ganadora de los premios Grammy, Charli XCX, Magnum volvió a reunir anoche a numerosas estrellas internacionales en la playa de La Croisette para lanzar su campaña global de este 2025, "Crack Into Pleasure". Desde Georgia May Jagger, Gabbriette, Jerry Hall, o Jaime xx, hasta otros invitados a nivel nacional como los actores Rossy de Palma, Álex González, Álvaro Rico, Agustín della Corte o Luna Lionne; las influencers y creadores de contenido Dulceida, Violeta Mangriñán, Ariane Hoyos o Carolyn Moura, entre otros. Además, se contó con la presencia de los fundadores de la reconocida marca de joyas TwoJeys, Biel Juste y Joan Margarit, que precisamente presentaron durante el festival su última joya de edición limitada "Seeking the Silver Pleasure", inspirada en el nuevo lanzamiento de helados, Magnum Bonbon, con el que la marca da un paso más en su universo de placer e irrumpe en la categoría del snack.

En un festival históricamente conocido por el glamour refinado y un estricto protocolo, Magnum ofreció un atrevido contrapunto: una celebración sin filtros de la autoexpresión y el placer auténtico. Porqueeste año la aparición en el sur de Francia de la icónica marca de helados para adultos no consistía en presentarse y pasearse por la alfombra roja, sino en adueñarse del momento y romper con las convenciones del placer.

Charli XCX, conocida por su estilo rompedor, fue la encargada de poner banda sonora a la noche con explosivos DJ sets del productor Jamie xx, quien desafió géneros; el aclamado batería y productor George Daniel, de "1975", y una actuación del rapero sueco Yung Lean. El resultado fue una atmósfera de gran energía desbordante que consiguió reflejar el espíritu disruptivo de la campaña.

Los invitados dejaron atrás la moderación y abrazaron la libertad con estilo. Así, Charli XCX encabezó el desfile con un conjunto de archivo de Vivienne Westwood para rendir homenaje al icónico momento de la pasarela de 1994 que rompía con las convenciones, cuando las modelos mordían helados Magnum Classic mientras desfilaban.

Gabbriette, que hizo una entrada espectacular junto a Charli, rompió con el dress code conservador que se esperaba de ella con un dos piezas rosa bebé inspirado en el efecto 2000, encarnando el carácter intrépido de la campaña. La supermodelo y creativa George May Jagger también causó sensación con un vestido marfil, mientras que su emblemática madre, Jerry Hall, acaparó todas las miradas con un brillante traje negro y una camisa roja satinada.

La fiesta Magnum es uno de los eventos que más estrellas reúne en Cannes: una velada que, por supuesto, no estaría completa sin su icónica experiencia del Magnum Dipping Bar y el Spray Bar, un momento ya consolidado en la Magnum Beach Cannes Party desde hace ya 12 años y en el que todas las estrellas crean su propio Magnum ante la prensa. Allí, Charli XCX marcó la pauta al crear su propia receta exclusiva de Magnum y demostrando que el verdadero placer nace de rechazar lo establecido y redefinir la indulgencia en sus propios términos.

#CrackIntoPleasure celebra uno de los momentos más emblemáticos y distintivos de la experiencia Magnum: el sonido crujiente y único de su chocolate. Por eso, la campaña invita a los buscadores del placer de todo el mundo a embarcarse en un viaje de indulgencia y rendir homenaje a los sabores originales de Magnum: Magnum Classic, Magnum Almond y Magnum White.